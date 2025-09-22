Colombia

Ofrecen millonaria recompensa por disidentes que instrumentalizan a la población civil en Colombia

Como ‘Pinzas’ y ‘Popoche’ se refirieron a los guerrilleros que ordenaron la intervención de la ciudadanía en operativos oficiales

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

Pedro Sánchez volvió a referirse a las situaciones registradas en Huila y el Meta - crédito Ministerio de Defensa

Como una nueva estrategia para impedir que la fuerza pública haga sus labores, las disidencias han recurrido por utilizar a comunidades para interponerse cuando los uniformados quieren ejecutar un operativo.

Muestra de ello es que durante el tercer fin de semana de septiembre se han registrado dos casos de esta índole en el territorio nacional; el primero en el municipio de La Plata, Huila; situación similar se llevó a cabo en La Macarena, en el Meta.

En una de estas situaciones se impidió la captura de Oliver Lozano Serna, alias Chimbo de Oro, que es uno de los delincuentes más temidos en el Meta. Sobre este delincuente, las autoridades indicaron que tiene un amplio prontuario por reclutamiento forzado de menores de edad, desplazamiento forzado, homicidios y extorsión.

Ministerio de Defensa rechazó el accionar de la población civil

Las autoridades identificaron a dos disidentes encubiertos entre la población civil - crédito Ministerio de Defensa

A través de un video expuesto por el Ministerio de Defensa, el jefe de esta cartera, Pedro Sánchez, rechazó los hechos en los que las comunidades entorpecieron e impidieron la captura de sujetos implicados en acciones criminales.

"Los criminales del cartel de alias Mordisco siguen violando el derecho internacional humanitario, cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, al atacar sistemáticamente a la población civil para que nuestras comunidades, a la vez, cometan delitos al interrumpir la función constitucional de nuestra fuerza pública“.

Sánchez reveló que han identificado a disidentes encubiertos entre la población civil, que tendrían la misión de verificar que los ciudadanos entorpezcan el accionar de la fuerza pública.

“Sabemos que dentro de esas personas hay integrantes de esta estructura criminal. Además del repudio, que no solamente debe ser nacional, sino internacional, frente a este grupo criminal del cartel de alias Mordisco, hay unas denuncias que estamos avanzando, porque aquí vimos unos delitos claros que no podemos dejar pasar por alto”.

Este disidente estaría ordenando a la población civil a interrumpir los operativos de la fuerza pública - crédito Ministerio de Defensa

El ministro indicó que entre los guerrilleros identificados están Wilman Yoni Vidal Hernández, alias Pinzas, y Jair Pedraza, alias Popoche, por los que se ofrece una millonaria recompensa por información que permita su captura.

“Detrás de estos crímenes está alias Popoche, pero también alias Pinzas. Les pedimos que denuncien. Hay una recompensa hasta cien millones de pesos por identificar, individualizar y llevar a la justicia a quienes están detrás de estos crímenes de lesa humanidad”, expuso el ministro Sánchez.

Por último, el jefe de la cartera de la Defensa llamó “cobardes” a los cabecillas del Estado Mayor Central por seguir utilizando a la población de diferentes veredas como escudo humano.

Cuando nuestra fuerza pública avanza sin doblegarse ante la adversidad para neutralizar la amenaza, la respuesta de estos criminales, como las disidencias de alias Mordisco o alias Calarcá, es una respuesta cobarde y desesperada, utilizando a la población como escudos humanos, utilizando a los niños, a las mujeres, para frenar un avance de nuestra fuerza pública que ellos no pueden contener. Aquí la conclusión es una: ellos son, además de criminales, son criminales cobardes”, puntualizó el ministro.

El Gobierno nacional ofrece hasta 100 millones de pesos por información que permita la captura de los disidentes - crédito Ministerio de Defensa

Este no fue el único mensaje que ha dado el ministro Sánchez durante el fin de semana, ya que en la tarde del 20 de septiembre también se refirió a los ciudadanos que siguen las instrucciones de los grupos armados.

Al respecto, Sánchez envió una advertencia a las personas que obedecen las indicaciones de los grupos armados, aunque esto incluya entorpecer operativos de las Fuerzas Militares o retener a militares en contra de su voluntad.

“Invito a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones: solo benefician a los criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias”.

