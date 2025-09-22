Colombia

Nuevas declaraciones de Olmedo López salen a la luz: por WhatsApp se habría coordinado la entrega de contratos a congresistas

El escándalo de la Ungrd sigue salpicando a congresistas y ex altos funcionarios de la Casa de Nariño

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Guardar
El exministro Velasco y las
El exministro Velasco y las senadoras Martha Peralta y Berenice Bedoya fueron salpicadas por las declaraciones reveladas - crédito Colprensa

El escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue dando de que hablar por cuenta de la revelación de una de las declaraciones del exdirector de esa entidad a la Fiscalía General de la Nación como parte de su colaboración para esclarecer el direccionamiento de contratos y la entrega de recursos para facilitar la aprobación de proyectos de iniciativa gubernamental.

Según un testimonio de López al ente investigador revelado por Blu Radio, en junio de 2023, mientras se adelantaban las discusiones legislativas de la reforma pensional en la Comisión Séptima del Senado de la República, se habrían presentado solicitudes de contratos y cargos para facilitar el trámite que involucran a las senadoras Martha Peralta, que ya es investigada por la Corte Suprema, y Berenice Bedoya.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según López, estas gestiones se hicieron por orden expresa del entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que le pidió acudir al Capitolio Nacional para acompañar la discusión legislativa, por lo que tuvo que establecer contacto con la senadora Peralta, del Pacto Histórico, para que le concediera el ingreso al recinto.

“En el mes de junio del año 2023, previa instrucción u orden recibida de Luis Fernando Velasco, que me pide que, acompañe en la Comisión Séptima, el día 13 de junio, las discusiones que se estaban dando allí sobre la reforma de pensiones”, señaló el exfuncionario según el medio de comunicación citado.

Adicionalmente, López sostuvo que durante la sesión del 13 de junio de 2023, se sentó junto a Peralta y presenció cómo la senadora Berenice Bedoya le entregó su teléfono móvil a Peralta, lo que, según su testimonio, formó parte de una gestión para solicitar apoyo en la aprobación de contratos.

Los fondos originalmente destinados a
Los fondos originalmente destinados a combatir la evasión fiscal fueron reasignados a la Ungrd, generando suspicacia de corrupción - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae

En su testimonio a la entidad judicial, el exfuncionario habría precisado que durante el desarrollo de la sesión recibió mensajes vía WhatsApp de las señaladas congresistas, pidiéndole ayuda para concretar contratos a su favor en la entidad que lideraba para ese momento.

Para el medio mencionado, dichas conversaciones serían las divulgadas en los primeros días de septiembre de 2025 y de los cuales Peralta, oriunda de La Guajira, se defendió argumentando que no tiene participación alguna en el entramado de corrupción que salpicó a altos exfuncionarios de la Casa de Nariño y miembros de las entonces esas directivas del Legislativo.

En su declaración, López incluso habría firmado que la senadora del norte del país coordinó la elaboración de una lista de personas para ser contratadas en la Ungrd, por lo que le pidió expresamente atender a los miembros de la coalición que, según ella, tenían poca participación en el Gobierno nacional.

Peralta habría sido la encargada
Peralta habría sido la encargada de coordinar el direccionamiento de contratos - crédito Martha Peralta/Facebook - Ungrd

“Marta Peralta era la coordinadora del proceso, la petición. Me pide la importancia de atender a los congresistas, había muchas quejas, señora fiscal, respecto a que la coalición tenía poca participación en el gobierno. Yo lo que hago es que, el 16 de junio, a las 7:50 a. m., de acuerdo a la petición que ella me hiciera, yo me había comprometido a que, entonces, le enviaba los perfiles de las personas que se necesitaban en la entidad”, habría explicado el exdirector de la entidad, de acuerdo con la emisora mencionada.

En esta misma línea, López le enviaría a la congresista la lista de perfiles requeridos, por lo que su respuesta fue un consolidado de 23 personas que, según la cadena radial, fue entregada a la Fiscalía como parte del material probatorio sobre la participación de Peralta en el entramado.

No obstante, de las 23 personas que habrían sido recomendadas desde el Congreso, 12 entraron a desempeñar diferentes labores en la Ungrd y en la Fiduprevisora aproximadamente un mes después de que tuvieron lugar los hechos relatados por López, lo que se sumaría al acervo probatorio del ente investigador.

12 de las 23 personas
12 de las 23 personas recomendadas habrían sido contratadas por la entidad - crédito @UNGRD/X

Por su parte, el exministro Velasco fue contactado por ese medio radial, al que argumentó que los señalamientos en su contra son “falsos”, dado que cuando López dirigía la Ungrd “nadie le daba órdenes”, por lo que aseguró que no es difícil probar que el exdirector de esa entidad actuó bajo propia voluntad.

De igual manera lo hizo la congresista Berenice Bedoya, que fue enfática al asegurar que nunca ha sostenido conversaciones con uno de los testigos estrellas del entramado de corrupción que sigue sacudiendo y empañando la gestión del Gobierno nacional.

Temas Relacionados

Olmedo LópezUngrdMartha PeraltaBerenice BedoyaLuis Fernando VelascoDeclaraciones Olmedo LópezEscándalo UngrdEscándalo corrupciónReforma pensionalColombia-Noticias

Más Noticias

Misteriosa muerte de una joven en Medellín: fue reportada como desaparecida el día que planeaba separarse de su pareja

El cadáver fue encontrado en avanzado estado de descomposición tras cuatro días de búsqueda

Misteriosa muerte de una joven

Euro: cotización de cierre hoy 22 de septiembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Euro: cotización de cierre hoy

Valor de cierre del dólar en Colombia este 22 de septiembre de USD a COP

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Armando Benedetti defendió la designación de 16 exmiembros de grupos paramilitares como gestores de paz: “Que digan la verdad y reparen”

El ministro del Interior, con un video en sus redes sociales, explicó los cuatro objetivos que se tendrían con estos nombramientos, que pretenderían avanzar en los diálogos con las estructuras de las que hacían parte y cerrar procesos que, según el presidente Gustavo Petro, aún estaban por resolverse

Armando Benedetti defendió la designación

Bares que presten servicio después de la 3:00 a. m. implican un riesgo para la seguridad: así lo señaló el Distrito Capital

El secretario de Seguridad de Bogotá expuso los motivos detrás de la nueva regulación nocturna. Su enfoque busca proteger a la comunidad y fortalecer la vigilancia en zonas de rumba

Bares que presten servicio después
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los últimos mensajes

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Deportes

Hernán Torres explotó contra jugador

Hernán Torres explotó contra jugador de Millonarios en medio de victoria contra Fortaleza

Empresario señalado de sugerirle jugadores a Néstor Lorenzo para la selección Colombia desmintió las acusaciones: “Es un chisme”

Millonarios se vestirá de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, tras el empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París