Gustavo Petro habló sobre el crimen de B-King y Regio Clown en México: “Asesinaron nuestra juventud”

El presidente de la República, que está en Nueva York (EE. UU.) previo a su participación en la Asamblea de la ONU, envío un mensaje en sus redes sociales frente al hallazgo de los cadáveres de los dos músicos, en Ciudad de México, y acusó a los carteles de estar detrás de estos crímenes

Por Mario Alejandro Rodríguez

Los cadáveres de los dos
Los cadáveres de los dos hombres fueron encontrados en Ciudad de México - crédito redes sociales

Tras confirmarse el asesinato el lunes 22 de septiembre de Bayron Sánchez, más conocido como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera, llamado Regio Clown, en México, el presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció en sus redes sociales: y lamentó el crimen de los dos connacionales: de los que no se sabía información desde el 16 de septiembre, cuando fueron vistos por última vez en el país norteamericano.

En su perfil de X, el primer mandatario se refirió al suceso en el que, según confirmó la Fiscalía mexicana, los cadáveres de ambos hombres fueron hallados, al parecer con signos de tortura. Los dos, B-King y Regio Clown habían ofrecido un concierto el domingo 14 de septiembre en la colonia Polanco, y habían sido vistos por última vez en un gimnasio de la zona; aunque Petro dijo de forma errónea que estaban en Sonora.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos. Mafia internacional fortalecida por la estúpida política militar y prohibicionista, llamada ‘guerra contra las drogas’ a la que obligan a la humanidad y a América Latina. Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante”, expresó el jefe de Estado en su perfil de X, frente a la noticia que sacudió las redes sociales.

Con esta publicación, el presidente
Con esta publicación, el presidente Gustavo Petro se refirió al crimen de B-King y Regio Clown, que ocurrió en México - crédito @petrogustavo/X

El clamor de Gustavo Petro por encontrar a B-King y Regio Clown

Cabe destacar que el jefe de Estado había pedido ayuda a su homóloga, Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de Sánchez y de Herrera, ante los mensajes de desesperación de la familia. Y lo hizo citando un artículo de Infobae Colombia en el que se replicó la información que, en su perfil de Instagram, había publicado su expareja: la también DJ Marcela Reyes, previa autorización de la familia del joven.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera", expresó el gobernante el domingo 21 de septiembre, en el que hizo énfasis de cómo las “mafias multinacionales” estarían detrás de su desaparición.

Con este mensaje en X,
Con este mensaje en X, el presiente Gustavo Petro pedía ayuda sobre desaparición de B-King y Regio Clown - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, Petro también había acudido a la colaboración de los ciudadanos de dicho país para dar con el paradero de B-King y Regio Clown, que finalmente fueron asesinados. “México todo, a encontrar con vida a los jóvenes hermosos de Colombia, para unir en la juventud y en las canciones a toda la América Latina, vanguardia de la humanidad, de la belleza y de los cambios”, expresó Petro en su cuenta de X.

Es válido precisar que la Fiscalía del país ‘manito’ entregó detalles del hallazgo de los cuerpos, que ya fueron reconocidos el lunes 22 de septiembre por familiares de Sánchez Salazar, que lo reconocieron durante una diligencia que se efectuó en la Subprocuraduría Regional de Tlalnepantla de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en la localidad de San Pedro Barrientos.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fgjcdmx) y la Comisión de Búsqueda de Personas de la capital (CBP) llevan a cabo labores de búsqueda, localización e investigación relacionadas con el reporte de desaparición de los músicos de origen colombiano, Bayron Sánchez Salazar, de 31 años, y Jorge Luis Herrera Lemos, de 35, quienes perdieron contacto con sus familias el 16 de septiembre″, dijo el ente.

Según se supo, el personal de servicios periciales del ente de investigación llevó a cabo la constatación de los perfiles de los desaparecidos y encontró coincidencias con dos personas fallecidas que fueron localizadas el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán. “Ante estos hechos, la Fiscalía conduce una investigación por homicidio”, se expresó en el comunicado emitido por el ente judicial, frente al crimen que estremece al país.

