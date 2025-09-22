Colombia

Esteban Restrepo contestó a mensaje de Gustavo Bolívar pidiendo que renunciara: “Fue lo que el Presidente Petro le pidió”

El exsecretario de Ecopetrol instó a Bolívar a abandonar la contienda, asegurando que la solicitud provino directamente del presidente Petro, en medio de tensiones internas en el Pacto Histórico

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El líder de la campaña
El líder de la campaña de Daniel Quintero replicó a Gustavo Bolívar, sugiriendo que deje su aspiración presidencial tras cuestionamientos sobre la coherencia y el liderazgo dentro de la coalición oficialista - crédito Daniel Quintero

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar manifestó su incomodidad ante las declaraciones realizadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en Semana, quien hizo referencia a varios participantes en la carrera presidencial.

Bolívar ha señalado en distintas ocasiones sus discrepancias con algunas figuras políticas de la coalición Pacto Histórico, agrupación a la que pertenece.

De hecho, ha expresado reservas respecto a la participación de Daniel Quintero en la consulta que busca definir al candidato único de la coalición, cuestionando su presencia en ese proceso.

Esteban Restrepo, quien dejó su cargo como secretario del presidente de Ecopetrol para liderar la campaña presidencial de Daniel Quintero, respondió a mensaje de Gustavo Bolívar pidiendo coherencia, y Restrepo le pidió que renunciara a su aspiración presidencial: “Fue lo que el Presidente Petro le pidió”, afirmó Restrepo en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gustavo Bolívar se pronunció con contundencia tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en entrevista con Semana destacó a Roy Barreras y Daniel Quintero como figuras presidenciales.

En un mensaje anterior, Bolívar expresó: “Si esto piensa Palacio… la izquierda ha muerto. La cuestión es: ¿Lo permitiremos?”

Posteriormente, enfatizó la necesidad de actuar con principios, afirmando: “Semana de demostrar de qué se trata esa cosa que llaman coherencia”.

Las palabras de Bolívar evidencian su inconformidad frente a las decisiones internas de la coalición Pacto Histórico y el rumbo político tomado por algunos de sus integrantes.

Ante el último mensaje de Gustavo Bolívar, Esteban Restrepo respondió de manera directa: “Si tiene coherencia renuncie, que fue lo que el Presidente Petro le pidió”.

Temas Relacionados

Gustavo BolívarEsteban RestrepoDaniel QuinteroJuan David DuqueElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Por qué Colombia es el segundo país preferido para vivir por los extranjeros: solo lo supera Panamá

La amabilidad de los colombianos ha sido un factor clave para que extranjeros prefieran establecerse en el país

Por qué Colombia es el

Iván Duque desafió a Juan Manuel Santos tras señalamientos sobre paz y fallos de la JEP: “Cuando quiera, como quiera y donde quiera”

El expresidente Iván Duque también respondió a las acusaciones hechas por el presidente Gustavo Petro

Iván Duque desafió a Juan

Jefe de debate de Quintero aseguró que Petro le dijo a Gustavo Bolívar que renunciara a la campaña presidencial

El respaldo explícito de Bolívar hacia la gestión de Petro y sus críticas internas ilustran la tensión y los desafíos actuales que atraviesa la izquierda en Colombia

Jefe de debate de Quintero

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

El actor se casó a sus 51 años y contó con invitados que formaron parte de ‘La casa de los famosos Colombia’, donde consolidó una amistad con algunos participantes

Yina Calderón contó por qué

Revelan los jugosos contratos suscritos por Juliana Guerrero, con reconocida universidad, que sin un título profesional vigilaba la ejecución

La funcionaria del Gobierno nacional recibió honorarios de 12 millones de pesos por tres meses de trabajo

Revelan los jugosos contratos suscritos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón contó por qué

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-Pop más escuchadas en iTunes Colombia

Deportes

Millonarios volverá a vestir de

Millonarios volverá a vestir de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, luego de empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas