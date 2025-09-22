Esteban Restrepo contestó a mensaje de Gustavo Bolívar pidiendo que renunciara: “Fue lo que el Presidente Petro le pidió”

El líder de la campaña de Daniel Quintero replicó a Gustavo Bolívar, sugiriendo que deje su aspiración presidencial tras cuestionamientos sobre la coherencia y el liderazgo dentro de la coalición oficialista - crédito Daniel Quintero

El precandidato presidencial Gustavo Bolívar manifestó su incomodidad ante las declaraciones realizadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en Semana, quien hizo referencia a varios participantes en la carrera presidencial.

Bolívar ha señalado en distintas ocasiones sus discrepancias con algunas figuras políticas de la coalición Pacto Histórico, agrupación a la que pertenece.

De hecho, ha expresado reservas respecto a la participación de Daniel Quintero en la consulta que busca definir al candidato único de la coalición, cuestionando su presencia en ese proceso.

Esteban Restrepo, quien dejó su cargo como secretario del presidente de Ecopetrol para liderar la campaña presidencial de Daniel Quintero, respondió a mensaje de Gustavo Bolívar pidiendo coherencia, y Restrepo le pidió que renunciara a su aspiración presidencial: “Fue lo que el Presidente Petro le pidió”, afirmó Restrepo en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gustavo Bolívar se pronunció con contundencia tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en entrevista con Semana destacó a Roy Barreras y Daniel Quintero como figuras presidenciales.

En un mensaje anterior, Bolívar expresó: “Si esto piensa Palacio… la izquierda ha muerto. La cuestión es: ¿Lo permitiremos?”

Posteriormente, enfatizó la necesidad de actuar con principios, afirmando: “Semana de demostrar de qué se trata esa cosa que llaman coherencia”.

Las palabras de Bolívar evidencian su inconformidad frente a las decisiones internas de la coalición Pacto Histórico y el rumbo político tomado por algunos de sus integrantes.

Ante el último mensaje de Gustavo Bolívar, Esteban Restrepo respondió de manera directa: “Si tiene coherencia renuncie, que fue lo que el Presidente Petro le pidió”.