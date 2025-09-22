Esposo de Aida Victoria Merlano apareció despechado en un video y avivó rumores de ruptura: “No se enamoren”

La ausencia del empresario en las publicaciones recientes de la creadora de contenido y su actitud en un clip viral han generado dudas sobre el estado actual de su vínculo sentimental - crédito atatelocuenta / TikTok

Los rumores sobre una posible ruptura entre la influenciadora Aida Victoria Merlano y su esposo, el empresario Juan David Tejada, tomó fuerza en redes sociales luego de la difusión de un video que causó revuelo entre los internautas.

En el clip, que se volvió viral en Instagram y TikTok, Tejada aparece afectado emocionalmente y lanzó una frase que fue interpretada como una indirecta para su pareja: “Que no se enamoren nunca”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La relación entre Aida Victoria y Juan David ha sido objeto de atención pública desde que inició el romance. No obstante, tras el nacimiento de su hijo, Emiliano, hace algunos meses, algo parece haber cambiado.

Al inicio, la pareja compartía momentos familiares por medio de las redes sociales, en las que mostraban una imagen unida y feliz. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ausencia del ganadero oriundo del Cauca en las publicaciones de la creadora de contenido comenzó a levantar sospechas sobre un posible distanciamiento.

El video viral de Juan David Tejada desata rumores de ruptura con Aida Victoria Merlano - crédito @jdt21_5//Instagram

Aunque ni la influenciadora ni Juan David confirmaron una separación, el comportamiento en las redes y la falta de interacción entre ambos despertó dudas entre los seguidores.

A esto se suma ahora el reciente video de Tejada, en el que aparece con un grupo de amigos y, tras ser consultado sobre cómo superar el despecho, respondió con un tono serio: “Que no se enamoren nunca”. Los gestos, interpretados por muchos como signos de tristeza, solo alimentan la especulación.

De igual modo, el mismo grupo de amigos con el que se encontraba pareció bromear sobre el supuesto desamor de Tejada. Uno afirmó que le iban a “quitar el despecho”, mientras otro aseguró que eso no era cierto. El ambiente, aunque en tono aparentemente jocoso, no logró disimular el estado emocional del empresario, que muchos relacionan de forma directa con la situación sentimental actual.

La ausencia de Juan David en las redes de Aida Victoria alimenta las especulaciones sobre su distanciamiento - crédito @jdt21_5/Instagram

Aida Victoria, por su parte, compartió en redes sociales contenido centrado solo en su hijo y pautas con marcas, lo que también es interpretado como una señal de que su pareja ya no estaría presente en su vida cotidiana. Varios usuarios, incluso, especulan que la también empresaria estaría viviendo sola con Emiliano.

Por ahora, ni Aida Victoria Merlano ni Juan David Tejada hicieron oficiales respecto a su relación, pero el silencio de ambos y las señales en redes mantienen viva la incertidumbre.

Aida Victoria Merlano habló de infidelidad en medio de la polémica

En medio del revuelo mediático, en días recientes Aida Victoria aprovechó la controversia para crear contenido, lo que generó aún más debate entre los seguidores.

En un video, la influenciadora habló de forma muy abierta sobre un supuesto episodio de infidelidad, en el que mencionó que había encontrado a “un man en un motel” y que había tenido dificultades para sacarlo de allí. La declaración generó todo tipo de interpretaciones, en especial, por coincidir con los rumores de crisis en su matrimonio.

La creadora de contenido compartió con sus seguidores esta situación sobre su vida personal - crédito @aidavictoriam/IG

Sin embargo, Aida aclaró que sus palabras no hacían referencia a su vida sentimental, sino que formaban parte de una estrategia creativa para promocionar una marca de calzado.

En tono sarcástico, explicó que lo único que en realidad la hizo sufrir fue no haber usado tenis en lugar de tacones. Además, fue enfática al decir que el relato no tenía nada que ver con su marido, refiriéndose a Juan David, y bromeó al decir que “por marido ajeno sí pelearía”.

Es preciso mencionar que, a pesar del ruido mediático, Aida Victoria demostró saber capitalizar la atención con un enfoque estratégico en redes, aunque la incertidumbre sobre su relación con Tejada sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores.