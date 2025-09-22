Colombia

Daniel Quintero desató nueva polémica en el Pacto Histórico por fotomontaje de Abelardo de la Espriella: “La estigmatización cuesta vidas”

La publicación del precandidato presidencial y exalcalde de Medellín desató numerosas reacciones, en especial entre integrantes del Pacto Histórico, que critican el mensaje

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Siguen las críticas contra Daniel
Siguen las críticas contra Daniel Quintero por imagen compartida en su red social X - crédito @QuinteroCalle/X

El precandidato presidencial Daniel Quintero generó una nueva controversia tras publicar un fotomontaje en el que aparece el también precandidato y abogado, Abelardo de la Espriella.

En la imagen se puede ver una fotografía de una valla publicitaria, en la que aparece el jurista con una blusa corta, un gato y unos objetos de colores que sostiene en una mano. El exalcalde de Medellín no tiene ninguna modificación.

El hecho provocó numerosas reacciones, en especial entre integrantes del Pacto Histórico. Los congresistas Wilson Arias e Isabel Zuleta expresaron su rechazo a la publicación de Daniel Quintero.

Zuleta aseguró que es un “pésimo mensaje, la estigmatización cuesta vidas, parece que a usted eso no le importa. Esto no representa al progresismo”.

Isabel Zuleta sobre la publicación
Isabel Zuleta sobre la publicación de Daniel Quintero - crédito X

Arias, por su parte, indicó que la publicación del exalcalde de Medellín “está mal en todos los sentidos”.

No es sólo un problema de formas, maneras y decencia. Es asunto ético, estético e ideológico”, aseveró el senador del Pacto Histórico.

Wilson Arias sobre la publicación
Wilson Arias sobre la publicación de Daniel Quintero - crédito X

Alfredo Mondragón, representante a la Cámara, aseveró que Daniel Quintero “ridiculiza el legado del presidente Gustavo Petro”.

“Daniel Quintero no subestime a las bases del progresismo. En el Pacto Histórico estamos haciendo un esfuerzo inmenso para sustentar la lucha por la Justicia Social, la fraternidad entre pueblos, el patriotismo verdadero. No ridiculice el legado del presidente Gustavo Petro”, afirmó Mondragón.

Alfredo Mondragón sobre la publicación
Alfredo Mondragón sobre la publicación de Daniel Quintero - crédito X

A estas reacciones se suma la hecha por el precandidato y exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, que fue uno de los primeros en rechazar el mensaje de Daniel Quintero.

Esta persona no representa los valores progresistas de tolerancia y respeto por la diversidad sexual”, señaló Bolívar en su cuenta de X.

El exfuncionario cuestionó a quienes respaldan a Quintero, pese a que ha alentado el cierre del Congreso de la República y a que, con publicaciones como esa, se burla de la población Lgbt+.

Además, afirmó que tiene alianzas con la política tradicional colombiana y que en varias oportunidades ha mostrado su “odio” a las personas que piensan distinto a él, especialmente, a los políticos de derecha.

Gustavo Bolívar cuestionó a quienes
Gustavo Bolívar cuestionó a quienes respaldan a Daniel Quintero - crédito Carlos Ortega/EFE

“Perdieron la coherencia compañer@s. Años luchando por una causa y terminan apoyando a alguien que representa todo lo que aborrecían”, concluyó.

El concejal de Bogotá Jesús David Araque catalogó la publicación del exalcalde de Medellín como “bochornosa”, realizando preguntas en su publicación.

“¿Esto no es una ofensa contra la comunidad gay del país?¿Daniel Quintero quiere ser un candidato progresista burlándose de una población que tanto dice defender el Pacto Histórico ¿Petro avaló a este candidato? ¡Bochornoso!“, indicó Araque.

Jesús David Araque sobre la
Jesús David Araque sobre la publicación de Daniel Quintero - crédito X

Miguel Polo Polo, congresista y miembro de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, realizó una crítica a Daniel Quintero por medio de su cuenta de X. Su comentario surgió tras la publicación de una imagen en la que el abogado Abelardo de la Espriella aparece vestido con ropa femenina, difundida por Quintero.

Polo Polo cuestionó la coherencia del exalcalde de Medellín frente a los discursos de inclusión que promueve, señalando que aludir a aspectos relacionados con la orientación sexual para atacar a un opositor contradice dichos ideales.

El legislador expresó en su mensaje que, según sus palabras, al único al que le gustaría “pelar cul*” sería a Quintero, y que el hecho de mostrar ese tipo de imágenes denotaría preferencia por ese trato.

Además, interpeló a Quintero sobre la congruencia de sostener valores de inclusión y luego recurrir a referencias relativas a la homosexualidad para descalificar a un candidato.

“Señor Quintero, hasta donde se tiene entendido, al candidato que sí le gusta pelar cul* es a usted. Si lo muestra, es porque también le gustará que le hagan cosas por ahí. Segundo: ¿no que ustedes son muy inclusivos? ¿Entonces por qué atacar a un candidato haciendo alusión a la homosexualidad?”, indicó Polo Polo.

Polo Polo concluyó su intervención con una acusación directa, calificando al exalcalde como homofóbico y utilizando expresiones ofensivas para reforzar su crítica. Su publicación generó diversas reacciones en el contexto del debate en redes sociales.

