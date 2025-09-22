Cuatro heridos dejó enfrentamiento entre hinchas de Atlético Nacional en una playa de Santa Marta

- crédito Captura de Pantalla Redes sociales

En la noche del sábado 20 de septiembre de 2025, se registró un fuerte enfrentamiento entre aficionados de futbol Atlético Nacional, que fueron acompañar a su equipo en su partido contra Unión Magdalena, encuentro válido por la fecha 12 de la Liga Betplay Dimayor 2025-II.

Según reportes de medios locales, la peleas se produjo en el sector turístico conocido como El Rodadero, donde cuatro personas resultaron heridas, de los cuales una fue trasladada a un centro asistencial cercano debido a que dos de las lesiones fueron en el tórax y la pierna.

De acuerdo con el medio Emisora Atlántico, la confrontación se produjo entre las barras Pirata y Los del Sur, que al parecer tendrían problemas internos, lo que derivó en la disputa en medio de la playa de la capital samaria.

En uno de los videos difundidos en las redes sociales, se observa que uno de los aficionados de fútbol está con varias heridas en su espalda, por lo que fue llevado rápidamente a un hospital cercano.

Entre tanto, el secretario de Gobierno de Santa Marta, Camilo George, lamentó lo sucedido y pidió a las autoridades judiciales que se avancen en las investigaciones para identificar a los sujetos involucrados en el altercado.

“Uno determina asuntos en la comisión local de abrir fronteras pensando que el comportamiento va a ser el adecuado, pero cuando este tipo de situaciones sucede es muy lamentable y no lo vamos a tolerar. Hemos solicitado a la Fiscalía y la Policía que avance en las investigaciones para proceder como indica la ley”, expresó el funcionario local.

Por el momento, se desconoce la identidad de los barristas heridos durante el enfrentamiento.