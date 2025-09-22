Colombia

Criminal que mató a menor de edad por una deuda de $6.000 se durmió en la audiencia de imputación de cargos

El sujeto mostró actitudes de burla a lo largo de la diligencia judicial, causando rechazo entre la ciudadanía que exige justicia

Jenny Alejandra Bustos Granados

El sujeto mostró desprecio durante toda la audiencia y el juez le llamó la atención - crédito Colprensa

La reacción de los acusados por el asesinato del menor de 17 años en Soacha, Cundinamarca, en medio de la audiencia judicial ha generado indignación entre la comunidad, teniendo en cuenta que los criminales no mostraron ningún respeto por la autoridad ni por la memoria del joven.

De acuerdo con imágenes difundidas por Noticias Caracol, los tres señalados por el crimen realizaron gestos de burla, e incluso uno de ellos se quedó dormido mientras se les imputaban los cargos por el brutal asesinato del menor de edad, identificado como Juan José Correa. Este cuestionable comportamiento se sumó a la negativa para aceptar los cargos, pues ninguno de ellos decidió asumirlos pese al material probatorio presentado.

El hecho ocurrió el 12 de abril de 2025, en el momento en el que Juan José Correa Guerrero, de 17 años, fue atacado a cuchillo tras reclamar el pago de $6.000 por la venta de dos vasos de mazamorra, actividad a la que se dedicaba para ahorrar con el fin de acceder a educación universitaria.

Según la reconstrucción de los hechos, alrededor de las 8:25 p. m., en la intersección de la calle 30 con carrera 0 Este, en el barrio San Mateo de Soacha, Luis Franklin Castro Aroca (18 años), Juan David Nava Tovar (20 años) y un menor de edad agredieron a Correa Guerrero con un arma cortopunzante. La herida, ubicada en el tórax y próxima al corazón, resultó mortal.

Los responsables están en manos de las autoridades - crédito Sergio Acero/Colprensa

La respuesta de la justicia incluyó una investigación sobre los hechos que terminaron con la vida del menor de edad y judicialización de los tres implicados. Dos de ellos, mayores de edad, ya fueron enviados a prisión, mientras que el tercer involucrado, al ser menor de edad, podría recibir una disminución en la pena, lo que ha sido ampliamente rechazado por los familiares.

La madre de la víctima ha expresado públicamente el dolor y la exigencia de justicia a través de su perfil de TikTok, en el que compartió un emotivo mensaje tras conocerse las imágenes de la audiencia durante la jornada del 22 de septiembre de 2025.

Por 6.000 miserables pesos te arrancaron de mi vida. Me dejaron rota, sangrando por dentro con un dolor que no tiene consuelo ni final. Exijo justicia, y aunque sé que la justicia colombiana es débil y lenta, confío en el poder de Dios que jamás abandona y en su justicia que no falla. ¡Ellos pagarán por lo que te hicieron, lo sé, lo siento en lo más profundo de mi alma!”, aseguró.

En el mismo mensaje, la madre reiteró su compromiso de mantener viva la memoria de su hijo y de continuar su lucha: “Te prometo, hijo mío, que tu nombre no se borrará, que tu vida no quedará en silencio. Porque yo, tu madre, gritaré hasta el último aliento: te mataron injustamente, pero mi voz, mi amor y mi lucha jamás morirán”.

El caso generó preocupación entre la comunidad de Soacha, no solo por la brutalidad del crimen y la escasa suma de dinero involucrada, sino por la actitud de los acusados durante el proceso judicial, evidenciada en las imágenes divulgadas por Noticias Caracol.

Los familiares piden que los sujetos paguen - crédito Colprensa

Cabe mencionar que el joven, que había cumplido 17 años el 7 de enero y cursaba el último año de secundaria, decidió trabajar en ventas para ayudar a su madre, además de ahorrar y perseguir su sueño de estudiar derecho, inspirado por su abuelo, que fue investigador de policía judicial en la Fiscalía General de la Nación y falleció hace cuatro años tras jubilarse. Sin embargo, los tres criminales que están en poder de las autoridades le arrebataron sus sueños.

