Colombia

Congreso de la República ya tiene fecha para definir el presupuesto de 2026 y la reforma tributaria del Gobierno Petro

La inclusión de una reforma tributaria en el proyecto de ley plantea desafíos para el equilibrio entre gasto público y sostenibilidad financiera

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
El futuro del PGN y
El futuro del PGN y de la reforma tributaria está en manos del Congreso de la República - crédito @CamaraColombia/X

El Congreso de la República se alista para un debate clave sobre el Presupuesto General de la Nación de 2026: las Comisiones Económicas de Cámara y Senado fueron citadas a una sesión conjunta el martes 23 de septiembre, donde se discutirá y votará en primer debate el proyecto del monto del PGN para el próximo año, que tiene la propuesta del Gobierno de $556,9 billones.

Uno de los puntos centrales del debate será la inclusión del proyecto reforma tributaria dentro del mismo proyecto de presupuesto. La iniciativa, que recaudaría $26,3 billones, podría implicar cambios en la estructura de ingresos del Estado y afectar tanto a ciudadanos como a empresas, según los ajustes que se aprueben en materia de impuestos y contribuciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La sesión conjunta de las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes se hará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, a partir de la 1:00 p. m. del martes 23 de septiembre. Está citado, entre otros, el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

El 23 de septiembre será un día clave en el Congreso de la República - crédito Congreso de la RepúblicaEl 23 de septiembre será un día clave en el Congreso de la República - crédito Congreso de la RepúblicaEl 23 de septiembre será un día clave en el Congreso de la República - crédito Congreso de la República

El 23 de septiembre será
El 23 de septiembre será un día clave en el Congreso de la República - crédito Congreso de la República

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

PresupuestoReforma TributariaImpuestosGustavo PetroColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Criminal que mató a menor de edad por una deuda de $6.000 se durmió en la audiencia de imputación de cargos

El sujeto mostró actitudes de burla a lo largo de la diligencia judicial, causando rechazo entre la ciudadanía que exige justicia

Criminal que mató a menor

TransMiCable suspenderá servicio en Ciudad Bolívar por mantenimiento del 4 al 19 de octubre: estas son las alternativas

Durante dos semanas, el sistema de cable aéreo detendrá operaciones para realizar trabajos técnicos, mientras otras estrategias de transporte buscan mantener la movilidad y seguridad de miles de pasajeros en la zona

TransMiCable suspenderá servicio en Ciudad

Dura condena contra los implicados en el crimen de Luis Alfonso Valencia, dueño de Arepas El Carriel, y su mayordomo

Una de las personas sentenciadas trabajaba en la finca del cofundador de la reconocida empresa

Dura condena contra los implicados

Resultados Super Astro Sol: signo y número ganador del 22 de septiembre

Con 500 pesos se tiene la capacidad de conseguir miles de millones de pesos en premios con Super Astro

Resultados Super Astro Sol: signo

Encuentran los cuerpos de B-King y DJ Regio Clown: Fiscalía del Estado de México habría confirmado el hallazgo

Autoridades mexicanas trabajan para identificar los restos localizados tras la desaparición de los músicos colombianos, mientras la Fiscalía y la Cancillería mantienen coordinación con Colombia y continúan las investigaciones sobre el caso

Encuentran los cuerpos de B-King
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los últimos mensajes

Estos fueron los últimos mensajes de B King antes de desaparecer: “Tengo que contarte algo”

Yina Calderón contó por qué no estuvo en el matrimonio del ‘Negro Salas’: “Me pasé un poquito en el ‘reality’ con su relación”

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento le pidió matrimonio a su pareja en pleno concierto de Il Divo en Bogotá: “Al amor de la vida de uno”

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Deportes

Hernán Torres explotó contra jugador

Hernán Torres explotó contra jugador de Millonarios en medio de victoria contra Fortaleza

Empresario señalado de sugerirle jugadores a Néstor Lorenzo para la selección Colombia desmintió las acusaciones: “Es un chisme”

Millonarios se vestirá de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, tras el empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

En qué consiste el boicot por el que Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: ningún jugador del Real Madrid estará en París