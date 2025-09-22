Congreso de la República ya tiene fecha para definir el presupuesto de 2026 y la reforma tributaria del Gobierno Petro

El futuro del PGN y de la reforma tributaria está en manos del Congreso de la República - crédito @CamaraColombia/X

El Congreso de la República se alista para un debate clave sobre el Presupuesto General de la Nación de 2026: las Comisiones Económicas de Cámara y Senado fueron citadas a una sesión conjunta el martes 23 de septiembre, donde se discutirá y votará en primer debate el proyecto del monto del PGN para el próximo año, que tiene la propuesta del Gobierno de $556,9 billones.

Uno de los puntos centrales del debate será la inclusión del proyecto reforma tributaria dentro del mismo proyecto de presupuesto. La iniciativa, que recaudaría $26,3 billones, podría implicar cambios en la estructura de ingresos del Estado y afectar tanto a ciudadanos como a empresas, según los ajustes que se aprueben en materia de impuestos y contribuciones.

La sesión conjunta de las comisiones económicas terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes se hará en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, a partir de la 1:00 p. m. del martes 23 de septiembre. Está citado, entre otros, el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

