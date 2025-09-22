Colombia

Cancillería de Colombia adelanta gestiones con México para ubicar a los cantantes B King y DJ Regio Clown

La ministra Rosa Villavicencio recalcó la disposición del Gobierno mexicano para adelantar la búsqueda de los dos artistas colombianos que se reportaron desaparecidos desde el 16 de septiembre de 2025

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Desde el 16 de septiembre
Desde el 16 de septiembre no se tiene información sobre la ubicación de los dos artistas en territorio azteca - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, se pronunció sobre la gestión que adelanta el Gobierno colombiano para ubicar a los artistas Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King, así como la de Jorge Herrera, DJ conocido como DJ Regio o Regioo Clownn Clownn.

En un video publicado en redes sociales, la ministra de Relaciones Exteriores recalcó que sostuvo un encuentro con su homólogo mexicano, Juan Ramón De la Fuente en la que solicitó que se efectúen las medidas necesarias para encontrar a los cantantes, que se encuentran desaparecidos desde el 16 de septiembre cuando culminó uno de sus conciertos en territorio norteamericano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“He hablado con el canciller Juan Ramón De la Fuente Ramírez de México, pidiéndole que haya un esclarecimiento de los hechos y la máxima cooperación para encontrar a estos dos artistas que se encuentran desaparecidos”, expresó la funcionaria.

También, aseveró que, por parte de la diplomacia mexicana, “ha mostrado el mayor interés en la cooperación y en la voluntad de apoyar y de hacer todas las búsquedas necesarias para encontrar a estos dos artistas colombianos”.

Temas Relacionados

B KingDJ Regio ClownCancillería de ColombiaCancillería de MéxicoRosa VillavicencioJuan Ramón de la FuenteGustavo PetroClaudia SheinbaumCantante colombiano desaparecido en MéxicoBayron SánchezJorge HerreraColombia-Noticias

Más Noticias

David Racero sobre polémica por presunto uso indebido de recursos: “Pretenden deslegitimarme, presionar a los jueces y a los militantes del Pacto”

El representante aseguró que la oposición mantiene una campaña sistemática para minar la confianza ciudadana en el Pacto Histórico, con informaciones negativas en los medios de comunicación

David Racero sobre polémica por

Pacto Histórico y Gustavo Petro se reunieron para definir la estrategia rumbo a las elecciones de 2026: de qué hablaron

Antes de viajar a Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión con varios integrantes del Pacto Histórico para hablar sobre las elecciones de 2026

Pacto Histórico y Gustavo Petro

La interpol expidió circular roja para la captura de Carlos Ramón González por el caso Ungrd

El exfuncionario, señalado por apropiación indebida y blanqueo de capitales, es requerido tras ser acusado de ordenar millonarios pagos ilícitos para influir en proyectos legislativos del gobierno Petro

La interpol expidió circular roja

Millonarios volverá a vestir de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

La nueva indumentaria reemplazará la de color negro con líneas doradas y sería estrenada en uno de los clásicos contra Atlético Nacional o América de Cali

Millonarios volverá a vestir de

Hermano del empresario Jorge Uribe reveló que la hija de la víctima “está haciendo daño a la familia”

Antonio Uribe dio detalles sobre la muerte de su hermano ocurrido en abril de 2025, en la ciudad de Cali

Hermano del empresario Jorge Uribe
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Karina García vivió momento incómodo

Karina García vivió momento incómodo al tener que elegir entre Blessd y Feid: “Te has besuqueado con alguno de los dos, perra”

Reconocido periodista de entretenimiento sorprendió a su pareja al pedirle matrimonio en medio de un concierto

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-Pop más escuchadas en iTunes Colombia

Blessd llevará el ritmo a la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: así será la presentación del colombiano

Deportes

Millonarios volverá a vestir de

Millonarios volverá a vestir de rosado: este sería el tercer uniforme del equipo embajador

Rafael Dudamel estalló contra el arbitraje en Colombia, luego de empate entre Boyacá Chicó y Pereira: esta fue la polémica jugada

Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: los jugadores del plantel masculino del Real Madrid, tampoco estarán

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas