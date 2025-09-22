Cancillería de Colombia adelanta gestiones con México para ubicar a los cantantes B King y DJ Regio Clown

Desde el 16 de septiembre no se tiene información sobre la ubicación de los dos artistas en territorio azteca - crédito @regioclownn/@bkingoficial/Instagram

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia, se pronunció sobre la gestión que adelanta el Gobierno colombiano para ubicar a los artistas Byron Sánchez Salazar, más conocido como B King, así como la de Jorge Herrera, DJ conocido como DJ Regio o Regioo Clownn Clownn.

En un video publicado en redes sociales, la ministra de Relaciones Exteriores recalcó que sostuvo un encuentro con su homólogo mexicano, Juan Ramón De la Fuente en la que solicitó que se efectúen las medidas necesarias para encontrar a los cantantes, que se encuentran desaparecidos desde el 16 de septiembre cuando culminó uno de sus conciertos en territorio norteamericano.

“He hablado con el canciller Juan Ramón De la Fuente Ramírez de México, pidiéndole que haya un esclarecimiento de los hechos y la máxima cooperación para encontrar a estos dos artistas que se encuentran desaparecidos”, expresó la funcionaria.

También, aseveró que, por parte de la diplomacia mexicana, “ha mostrado el mayor interés en la cooperación y en la voluntad de apoyar y de hacer todas las búsquedas necesarias para encontrar a estos dos artistas colombianos”.