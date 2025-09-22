Colombia

Asesinato del empresario Jorge Uribe: su hija le exigió a su tío, presunto responsable del crimen que “diga la verdad”

Alejandra Uribe dio detalles sobre el impacto emocional que tuvo al enterarse que su familiar, Juan Carlos Uribe, estaba vinculado al caso

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
“Le he pedido que diga
“Le he pedido que diga la verdad”, Alejandra Uribe a su tío por el crimen de su padre - crédito Juan Carlos Uribe / Facebook

El asesinato de Jorge Hernando Uribe Bejarano en Cali ha desencadenado una crisis profunda en el seno de su familia, marcada por la desconfianza y la ausencia de respuestas.

El hecho, ocurrido en abril de 2025, puso en la mira a su hermano, el reconocido relacionista público Juan Carlos Uribe Bejarano, quien fue señalado como el principal sospechoso y posteriormente recuperó la libertad por orden judicial.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La juez del caso fundamentó su decisión en la insuficiencia de pruebas y en la ausencia de riesgo de fuga, factores determinantes que llevaron a la excarcelación de Juan Carlos Uribe.

En declaraciones a W Radio, Alejandra Uribe, hija del empresario asesinado, manifestó su consternación no solo por la pérdida de su padre, sino también por la supuesta implicación de su propio tío en el crimen.

Alejandra Uribe dio detalles sobre
Alejandra Uribe dio detalles sobre el impacto emocional que tuvo al enterarse que su familiar, Juan Carlos Uribe, estaba vinculado al caso - crédito Fotomontaje Infobae (Juan Carlos Uribe-Jorge Uribe/Facebook)

La joven relató que, desde hace años, el vínculo con la familia se ha desintegrado hasta desaparecer por completo, y que la situación se agravó aún más tras la tragedia.

“Está en la hora en que nadie de la familia me ha llamado, nadie de la familia se ha querido reunir conmigo y ahora menos, porque he salido por los medios y estoy apoyando el proceso que está llevando la Fiscalía, el CTI y la Policía”, indicó Alejandra Uribe.

A este distanciamiento se suma la herida abierta de un antiguo episodio violento: el asesinato de su madre, María Clemencia Iza, hace nueve años. Alejandra recordó que aquel crimen representó el punto de quiebre definitivo con el resto de los Uribe: “La parte familiar entre nosotros era muy buena hasta que mataron a mi mamá. En el momento en que mataron a mi mamá, toda la familia Uribe se desapareció. Hablábamos de vez en cuando, el más cercano fue mi tío Toño Uribe”.

La hija de Hernando Uribe,
La hija de Hernando Uribe, relató el impacto emocional que tuvo al enterarse que su tío Juan Carlos Uribe, estaba vinculado en el crimen - crédito Juan Carlos Uribe/Rubén Darío Roa Arenas/Facebook

Alejandra también se refirió al impacto que le causó la captura y posterior liberación de su tío Juan Carlos, admitiendo que recibió la noticia con absoluta sorpresa y temor: “Cuando la fiscalía ya procede y me dicen que van a dar orden de captura a Juan Carlos Uribe, para mí fue una sorpresa aterradora; no sé cómo no me infarté (…) Le he pedido por los medios que salga, que diga la verdad, que diga qué es lo que está sucediendo”.

Además, la hija de Jorge Uribe habló a Blu Radio sobre la versión de las conversaciones de su tío Juan Carlos se había reunido con los supuestos asesinos de su padre: “La fiscalía, el CTI y la Policía. Ellos todos tienen esas pruebas, por eso le dieron la orden de captura. Yo no estuve en la audiencia, a mí no me citaron, pero sé que tenían las pruebas porque ellos y por eso le iban a dar orden de captura a Juan Carlos Uribe”.

En cuánto a que toda su familia está en su contra, Alejandra contó al medio mencionado que hasta su hermano lo está. “Todo el mundo, todos están unidos, son todos contra mí, porque dicen que inculpé a mi hermano. Entonces, ahí quiere decir que le está queriendo decir a todo el mundo que se me vengan en contra a mí y está queriendo que mi hermano se venga en contra mía. O sea que más delicado aún el proceso, porque nunca pensé que mi tío Toño, que era supuestamente el más cercano a mí, dijera una mentira”.

- crédito Instagram
- crédito Instagram

En medio de la disputa judicial y familiar, y ante la ausencia de respuestas claras, el caso sigue abierto, mientras la hija del empresario continúa exigiendo justicia y verdad para los crímenes que desmembraron a su familia.

Temas Relacionados

Asesinato Jorge UribeJorge Hernando Uribe BejaranoPrincipal sospechoso crimenHermano Jorge UribeJuan Carlos Uribe BejaranoDetalles relaciones familiaresAlejandra UribeCaliColombia-Noticias

Más Noticias

Cuatro heridos dejó enfrentamiento entre hinchas de Atlético Nacional en una playa de Santa Marta

En videos quedó registrado cómo uno de los aficionados tiene rastros de sangre en su espalda, tras el altercado entre seguidores del conjunto verdolaga en la playa de El Rodadero

Cuatro heridos dejó enfrentamiento entre

Por conceder la libertad condicional al polémico contratista Emilio Tapia, jueza será investigada por la Comisión de Disciplina

Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de prisión por ser el ‘cerebro’ en el caso de corrupción de Centros Poblados, en el que se perdieron cerca de setenta mil millones de pesos

Por conceder la libertad condicional

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

La participante del ‘reality’ compartió en redes su postura ante los cuestionamientos por mostrar emociones, y defendió el derecho a la sensibilidad y la importancia de la expresión afectiva en escenarios competitivos

Violeta Bergonzi se desahogó sobre

Cambio Radical se despachó en contra de David Racero por presuntas transferencias de empleados de su UTL a él: " No le bastó con explotar a los empleados de su Fruver"

El partido político cuestionó públicamente al representante tras revelarse una investigación sobre supuestos movimientos de dinero de su equipo legislativo hacia cuentas personales y de allegados de Racero

Cambio Radical se despachó en

Leopoldo López compara régimen de Nicolás Maduro con el cartel de Pablo Escobar tras informe de la ONU sobre crímenes en Venezuela

El líder opositor denunció el control criminal de la dictadura venezolana y alertó sobre persecución política, represión y vínculos del Gobierno con el narcotráfico

Leopoldo López compara régimen de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Violeta Bergonzi se desahogó sobre

Violeta Bergonzi se desahogó sobre su participación en ‘Masterchef Celebrity’: “Por qué la gente castiga tanto el llorar”

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-Pop más escuchadas en iTunes Colombia

Blessd llevará el ritmo a la alfombra roja del Balón de Oro 2025 en París: así será la presentación del colombiano

Barbie y Potro, del ‘Desafío’, se casaron: estos son los detalles de la boda, que incluyó hasta un carruaje a caballo

Desaparición de B King y Regio Clown: mánager reveló detalles del caso y de un misterioso almuerzo antes de perder contacto

Deportes

Linda Caicedo no asistiría a

Linda Caicedo no asistiría a la ceremonia del Balón de Oro: los jugadores del plantel masculino del Real Madrid, tampoco estarán

Esta fue la polémica frase de la portera del Cali Luisa Agudelo por la que la comparan con el “Dibu” Martínez: “Se volvió insoportable”

Este es la millonada que ganó el Deportivo Cali por el título de la Liga Femenina BetPlay 2025, a pesar de que no les padaba a las futbolistas

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2025: Deportivo Cali ingresó a los ocho mejores y Millonarios revivió ganando de local

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo