Asesinato del empresario Jorge Uribe: su hija le exigió a su tío, presunto responsable del crimen que “diga la verdad”

El asesinato de Jorge Hernando Uribe Bejarano en Cali ha desencadenado una crisis profunda en el seno de su familia, marcada por la desconfianza y la ausencia de respuestas.

El hecho, ocurrido en abril de 2025, puso en la mira a su hermano, el reconocido relacionista público Juan Carlos Uribe Bejarano, quien fue señalado como el principal sospechoso y posteriormente recuperó la libertad por orden judicial.

La juez del caso fundamentó su decisión en la insuficiencia de pruebas y en la ausencia de riesgo de fuga, factores determinantes que llevaron a la excarcelación de Juan Carlos Uribe.

En declaraciones a W Radio, Alejandra Uribe, hija del empresario asesinado, manifestó su consternación no solo por la pérdida de su padre, sino también por la supuesta implicación de su propio tío en el crimen.

La joven relató que, desde hace años, el vínculo con la familia se ha desintegrado hasta desaparecer por completo, y que la situación se agravó aún más tras la tragedia.

“Está en la hora en que nadie de la familia me ha llamado, nadie de la familia se ha querido reunir conmigo y ahora menos, porque he salido por los medios y estoy apoyando el proceso que está llevando la Fiscalía, el CTI y la Policía”, indicó Alejandra Uribe.

A este distanciamiento se suma la herida abierta de un antiguo episodio violento: el asesinato de su madre, María Clemencia Iza, hace nueve años. Alejandra recordó que aquel crimen representó el punto de quiebre definitivo con el resto de los Uribe: “La parte familiar entre nosotros era muy buena hasta que mataron a mi mamá. En el momento en que mataron a mi mamá, toda la familia Uribe se desapareció. Hablábamos de vez en cuando, el más cercano fue mi tío Toño Uribe”.

Alejandra también se refirió al impacto que le causó la captura y posterior liberación de su tío Juan Carlos, admitiendo que recibió la noticia con absoluta sorpresa y temor: “Cuando la fiscalía ya procede y me dicen que van a dar orden de captura a Juan Carlos Uribe, para mí fue una sorpresa aterradora; no sé cómo no me infarté (…) Le he pedido por los medios que salga, que diga la verdad, que diga qué es lo que está sucediendo”.

Además, la hija de Jorge Uribe habló a Blu Radio sobre la versión de las conversaciones de su tío Juan Carlos se había reunido con los supuestos asesinos de su padre: “La fiscalía, el CTI y la Policía. Ellos todos tienen esas pruebas, por eso le dieron la orden de captura. Yo no estuve en la audiencia, a mí no me citaron, pero sé que tenían las pruebas porque ellos y por eso le iban a dar orden de captura a Juan Carlos Uribe”.

En cuánto a que toda su familia está en su contra, Alejandra contó al medio mencionado que hasta su hermano lo está. “Todo el mundo, todos están unidos, son todos contra mí, porque dicen que inculpé a mi hermano. Entonces, ahí quiere decir que le está queriendo decir a todo el mundo que se me vengan en contra a mí y está queriendo que mi hermano se venga en contra mía. O sea que más delicado aún el proceso, porque nunca pensé que mi tío Toño, que era supuestamente el más cercano a mí, dijera una mentira”.

En medio de la disputa judicial y familiar, y ante la ausencia de respuestas claras, el caso sigue abierto, mientras la hija del empresario continúa exigiendo justicia y verdad para los crímenes que desmembraron a su familia.