Colombia

Ante litigio en la Dian, definieron nuevas reglas para vender una vivienda o una finca: “Giro ordinario de los negocios”

Una disputa entre empresa y autoridad fiscal revela detalles poco conocidos sobre la interpretación de normas en operaciones inmobiliarias

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
Cuando la enajenación de un
Cuando la enajenación de un inmueble se hace como parte de la actividad habitual, la utilidad debe tratarse como renta ordinaria, sin importar el tiempo de posesión del bien. - crédito Colprensa

El Consejo de Estado ratificó la decisión que desestimó la demanda presentada por Inversiones Oma Osio Mancini & CIA SCA contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en un litigio que gira en torno a la clasificación fiscal de los ingresos obtenidos por la venta de inmuebles durante el año gravable 2016. El núcleo de la controversia reside en determinar si las utilidades generadas por la enajenación de ocho lotes debían tributar como ganancia ocasional —aplicable a la venta de activos fijos— o como renta ordinaria, correspondiente a la venta de activos movibles dentro del giro habitual de los negocios de la compañía.

La disputa se originó cuando la Dian modificó la autoliquidación del impuesto sobre la renta presentada por la sociedad demandante, con lo que reclasificó los ingresos por la venta de inmuebles, que habían sido reportados como ganancias ocasionales, al rubro de ingresos operacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Dicha reclasificación implicó un mayor impuesto a cargo y la imposición de una sanción por inexactitud. La decisión fue confirmada mediante resolución administrativa, lo que llevó a la empresa a interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

El Consejo de Estado es
El Consejo de Estado es el máximo juez de la administración pública, resuelve los conflictos entre las personas y las entidades estatales o aquellos que surjan entre dichas entidades: Asimismo asesora al Gobierno Nacional en asuntos de trascendencia cuando este lo requiera - crédito Colprensa

La posición de Inversiones Oma Osio Mancini & CIA SCA se fundamentó en que los inmuebles vendidos constituían activos fijos, ya que habían permanecido en su patrimonio por más de 40 años y la venta no formaba parte de la actividad económica habitual de la compañía. La demandante argumentó que la utilidad obtenida debía gravarse como ganancia ocasional, conforme a lo dispuesto en el artículo 300 del Estatuto Tributario, que define este concepto para bienes del activo fijo poseídos por al menos dos años.

Además, sostuvo que la entidad tributaria no demostró que la venta de los inmuebles correspondiera al giro ordinario de sus negocios y que la autoridad tributaria no se pronunció sobre la naturaleza individual de cada activo enajenado.

La defensa de la Dian

En su defensa, la Dian alegó que la venta de inmuebles era parte del giro ordinario de los negocios de la sociedad, ya que esta actividad estaba contemplada en su objeto social y registrada como principal en el Registro Único Tributario desde 2009.

La entidad recalcó que la compañía hizo todos los trámites administrativos para urbanizar y subdividir el terreno adquirido, con el propósito de vender los lotes resultantes, y que la habitualidad de estas operaciones se evidenciaba en las declaraciones tributarias de años anteriores, donde se reportaron utilidades por ventas de inmuebles.

El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la demanda, al considerar que las pruebas demostraban que la venta de los inmuebles correspondía al giro ordinario de los negocios de la demandante. El tribunal precisó que, “aunque los ingresos habían sido clasificados como ganancias ocasionales, la realidad de las operaciones y la secuencia de actos jurídicos ejecutados por la empresa evidenciaban una actividad comercial habitual de enajenación de bienes raíces”.

Además, señaló que el tiempo de posesión de los activos no era relevante para determinar su naturaleza fiscal cuando la venta se realizaba dentro del giro ordinario de los negocios.

Apelación de la decisión

La sociedad apeló la decisión al insistir en que la Dian no probó que los inmuebles fueron adquiridos con la finalidad de ser vendidos y que la posesión prolongada de los bienes permitía inferir que su venta no era parte de la actividad habitual. También cuestionó que el tribunal no analizó de forma individual la naturaleza de cada inmueble y reiteró que cualquier duda sobre la clasificación de los activos debía resolverse a su favor, conforme a los principios de interpretación tributaria.

En la sentencia de segunda instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia del consejero Wilson Ramos Girón, abordó el problema jurídico central: si la demandante demostró que los activos enajenados eran fijos y, por tanto, la utilidad debía gravarse como ganancia ocasional, o si, por el contrario, correspondían a activos movibles y la utilidad debía tributar como renta ordinaria. El análisis se centró en la interpretación de los artículos 60 y 300 del Estatuto Tributario, así como en la jurisprudencia sobre el concepto de “giro ordinario de los negocios”.

La Dian es la entidad
La Dian es la entidad gubernamental colombiana encargada de garantizar la seguridad fiscal del Estado y proteger el orden público económico nacional - crédito Dian

El Consejo de Estado recordó que, según la normativa vigente, la utilidad derivada de la venta de activos que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios constituye ganancia ocasional, siempre que hayan permanecido en el patrimonio del contribuyente por al menos dos años. Sin embargo, cuando la enajenación se hace como parte de la actividad habitual, la utilidad debe tratarse como renta ordinaria, sin importar el tiempo de posesión del bien.

La Sala citó expresamente: “la utilidad percibida por la venta de activos que no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente constituye una ganancia ocasional, siempre que dichos bienes hayan permanecido en el patrimonio del contribuyente por un término igual o superior a dos años”.

Prueba de habitualidad

En cuanto a la prueba de la habitualidad, el Consejo de Estado enfatizó que el objeto social y la actividad económica registrada en el RUT son datos indicativos, pero no determinantes. Lo relevante es la realidad de los negocios ejecutados por el contribuyente. En este caso, la Sala encontró acreditado que, desde su constitución, la sociedad había adquirido bienes raíces para su posterior venta, hizo los trámites de urbanización y subdivisión, y obtuvo las autorizaciones necesarias para comercializar los lotes.

Además, las declaraciones tributarias evidenciaban ingresos recurrentes por ventas de inmuebles y la contratación de personal especializado para estas operaciones.

Cuando la enajenación se hace
Cuando la enajenación se hace como parte de la actividad habitual, la utilidad debe tratarse como renta ordinaria, sin importar el tiempo de posesión del bien - crédito Carlos Ruiz/Pixabay

El fallo resaltó que “la descripción de las actividades del objeto social no son la única prueba de que tenía una actividad organizada para la venta de inmuebles, sino todos los actos jurídicos que desarrolló como parte de esta”. Por tanto, la Sala concluyó que la venta de los ocho lotes en 2016 formó parte del giro ordinario de los negocios de la demandante, lo que justifica su clasificación como activos movibles y la tributación de la utilidad como renta ordinaria.

Costo fiscal de los inmuebles

Respecto al costo fiscal de los inmuebles, la Sala determinó que no procedía calcularlo con base en el avalúo catastral, como pretendía la actora, ya que este método es aplicable únicamente a activos fijos. En cambio, avaló el cálculo efectuado por la Dian conforme a las normas sobre activos movibles, al no haber sido controvertido oportunamente por la demandante.

Con relación a la sanción por inexactitud, el Consejo de Estado consideró que se configuró la conducta infractora, pues la sociedad omitió ingresos gravados como renta ordinaria y declaró costos improcedentes, lo que derivó en un menor impuesto a pagar. La Sala precisó que “la mera invocación de este precepto no basta para eximir del reproche sancionador, toda vez que se requiere argumentar y probar en el expediente la concurrencia de la causal exculpatoria”. Al no haberse demostrado un error de apreciación sobre el derecho aplicable, la sanción se mantuvo.

Finalmente, el Consejo de Estado confirmó la sentencia apelada y se abstuvo de imponer condena en costas en segunda instancia, en línea con el criterio interpretativo vigente.

Temas Relacionados

Consejo de EstadoDianEstatuto TributarioImpuestoasVenta de ViviendaColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Getsemaní, uno de los lugares más turísticos de Cartagena, recibió un nuevo reconocimiento: de qué se trata

La capital bolivarense representa una de las ciudades con mayor acogida de visitantes en todo el territorio nacional, motivo por el que las autoridades buscan brindar las mejores condiciones a los turistas

Getsemaní, uno de los lugares

Usuaria explotó contra empleados de un banco tras, presuntamente, esperar más de tres horas: “Les vale huevo a ustedes”

En un video que se viralizó en redes sociales se observa cómo una mujer expresó su molestia luego de que, al parecer, no fue posible brindarle un servicio que necesitaba

Usuaria explotó contra empleados de

La falsa indemnización de Andrés Carne de Res a Laura Villamil le generó “un ataque de ansiedad” a la bailarina: este fue su testimonio

La joven confesó que la noticia de un supuesto acuerdo económico al que llegó con el restaurante agravó su proceso de recuperación a raíz del accidente que sufrió en un espectáculo circense

La falsa indemnización de Andrés

Hija de Jorge Uribe habla de un error en una de las capturas tras el homicidio de su padre, por el que se vincula a su tío: “Él no era”

Alejandra Uribe también contó que, días previos al crimen, su padre estaba viviendo temporalmente en el apartamento de sus hermanos, Juan Carlos y Lucero Uribe, en la ciudad de Cali

Hija de Jorge Uribe habla

Turista extranjero reveló que lo drogaron para robarlo en concurrido sector de Chapinero

La víctima advirtió a sus seguidores sobre el poco apoyo policial y aseguró que los atacantes pertenecen a bandas organizadas

Turista extranjero reveló que lo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Estas fueron las curiosas publicaciones

Estas fueron las curiosas publicaciones que hizo Regio Clown en sus redes sociales antes de desaparecer junto a B King en México

La presentadora Claudia Lozano continúa luchando por su salud: “Avanza de manera positiva”

Al teatro llega ‘Tiempos de Amor’: un musical que explora los prejuicios en la sociedad de los años 80

Las más contagiosas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes Colombia

Top de Netflix en Colombia: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Deportes

Deportivo Cali es campeón de

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino

A 25 años de la primera medalla de oro olímpica para Colombia, la deportista es investigada en la actualidad

Con pancartas, hinchas de Millonarios sacudieron El Campín, con protesta contra dueños del equipo: “Sus bolsillos llenos, mi paciencia vacía”