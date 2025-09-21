Colombia

Visa americana subirá de precio en Colombia: conozca el incremento, la fecha y a quiénes afectará

El Congreso de Estados Unidos aprobó una normativa que actualiza los valores de trámites consulares, elevando el precio de la visa de no inmigrante y sumando una tarifa de integridad en casos específicos

Lina Muñoz Medina

Por Lina Muñoz Medina

Guardar
El costo de la visa
El costo de la visa americana de no inmigrante subirá en Colombia a partir del 1 de octubre de 2025 - crédito Jesús Aviles/Infobae

El costo de la visa americana de no inmigrante subirá en Colombia a partir del 1 de octubre de 2025, según confirmó el Departamento de Estado de Estados Unidos. El nuevo valor se acerca a los 2 millones de pesos colombianos, lo que marca un incremento considerable respecto a la tarifa actual.

El ajuste en los precios responde a la entrada en vigor de la Ley One Big Beautiful Bill (Obbba), aprobada en julio de 2025 por el Congreso estadounidense. La normativa establece una actualización en las tarifas de los trámites consulares para adecuarlas a los gastos operativos y a las nuevas exigencias de seguridad en los procesos migratorios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El gobierno norteamericano argumentó que estos cambios buscan “restaurar la integridad del sistema de inmigración”, respaldándose en nuevas directrices para la administración y control de visas.

¿A quién afecta el aumento?

El ajuste responde a la
El ajuste responde a la Ley One Big Beautiful Bill, que actualiza tarifas consulares por gastos operativos y seguridad - crédito Embajada de los Estados Unidos Colombia/Facebook

La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que el incremento en la tarifa afectará a todos los solicitantes que realicen el pago de visa y agenden cita consular a partir de la fecha mencionada.

El valor pasará de los actuales 185 dólares (aproximadamente $742.400, según tasas recientes) a 435 dólares, cifra que equivale a alrededor de $1.700.000 dependiendo de la cotización vigente. Este incremento aplica para visas de turismo, negocios, estudio y programas de intercambio, entre otras categorías de visa de no inmigrante.

Quienes hayan abonado la tarifa anterior y cuenten con una cita confirmada antes del 1 de octubre no verán alteradas las condiciones de su trámite. Según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), “la tarifa de integridad de visas requiere coordinación interinstitucional antes de su implementación”, una referencia directa a la denominada Visa Integrity Fee contemplada en la nueva ley.

Este cobro adicional puede ascender a 250 dólares en ciertos casos y, aunque generalmente no es reembolsable, la normativa establece criterios para solicitar devolución bajo condiciones especiales.

La tarifa pasará de 185
La tarifa pasará de 185 a 435 dólares, aplicando a visas de turismo, negocios, estudio y programas de intercambio - crédito Pixabay

El impacto de la medida en Colombia se percibe con especial amplitud, ya que el país figura entre los que mayor número de solicitudes de visa presentan en América Latina. Viajeros, estudiantes y empresarios colombianos acuden anualmente a los consulados estadounidenses para gestionar permisos de ingreso temporal a Estados Unidos.

Categorías de visa alcanzadas por el ajuste

La subida se refleja en varias categorías de visas de no inmigrante, incluyendo:

  • B1/B2 (turismo y negocios)
  • F (estudiantes)
  • J (intercambio cultural)
  • M (formación vocacional)
  • H, L, O, P, Q, R (trabajo temporal y actividades especializadas)

Las solicitudes de visa de inmigrante, que otorgan derecho a residencia permanente, mantienen por el momento las tarifas actuales, sin cambios confirmados para 2025.

Otras tarifas de trámites migratorios vigentes en 2025 para quienes buscan migrar a Estados Unidos incluyen:

  • Ajuste de estatus (Formulario I-485) por 1.440 dólares ($5′778.900),
  • Permiso de trabajo (Formulario I-765) desde 470 dólares ($1′886.100 vía online)
  • Petición de familiar extranjero (Formulario I-130) desde 625 dólares ($2′608.500)
  • reemplazo de Green Card (Formulario I-90) desde 415 dólares ($1′665.400)

Las tarifas para solicitudes de trabajadores temporales pueden alcanzar 1.385 dólares en categorías especializadas.

Devolución de la Tarifa de Integridad de Visa

La Tarifa de Integridad de
La Tarifa de Integridad de Visa puede sumar hasta 250 dólares y solo se reembolsa bajo condiciones especiales - crédito AP

El pago de la “Tarifa de Integridad de Visa” requiere atención especial por parte de los solicitantes. El reembolso solo es posible bajo condiciones muy precisas, como la salida de Estados Unidos antes de que expire la vigencia del permiso y sin incurrir en actividades prohibidas, como el trabajo no autorizado.

En cambio, si el titular opta por solicitar una visa de mayor duración o tramitar la residencia permanente, no existe devolución. El documento legislativo especifica que cualquier solicitud de reembolso debe ajustarse a los criterios dictados por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

Para situaciones particulares, la Embajada y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recomiendan consultar fuentes oficiales y evitar tomar decisiones sobre la base de información no confirmada.

Temas Relacionados

Visa americanaTarifas consularesEstados UnidosPrecio de la visa en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Antioquia: se registró un sismo de magnitud 4.6

El país se encuentra en una zona sísmica altamente activa, en donde convergen las placas tectónicas de Nazca y del Caribe con la Sudamericana

Antioquia: se registró un sismo

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

En el video del operativo de la fallida captura de Oliver Lozano Serna se observan a algunos civiles identificados como miembros de una guardia campesina enfrentando a militares

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Renta Joven inició nuevo ciclo de transferencias para más de 22.000 beneficiarios: estas son las personas que recibirán los pagos

Debido a la asignación presupuestal, el programa enfocará esfuerzos en garantizar la permanencia de los actuales beneficiarios, manteniendo estrategias de bienestar, movilidad social y prevención de fraudes en el proceso

Renta Joven inició nuevo ciclo

Nicolás Maduro le dio la espalda a Colombia y a Petro en la lucha antidrogas: envió carta a Donald Trump con polémicos resultados de incautación

El líder del régimen venezolano aseguró que está dispuesto a dialogar nuevos planes binacionales para impedir el envío de drogas desde Colombia, además de responsabilizar al país del incremento de cargamentos

Nicolás Maduro le dio la

Unidad para las Víctimas presenta cifras récord en reparación: más de 600.000 indemnizaciones en 2025

Con una inversión de $96.545 millones, la entidad cumplió con 3.025 pagos por sentencias judiciales que buscan restituir los derechos de las víctimas, consolidando un proceso de justicia integral

Unidad para las Víctimas presenta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino