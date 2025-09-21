Valentina Taguado se fue contra sus rivales de ‘MasterChef Celebrity’: “Yo vine a competir, no a interpretar un papel”

Valentina Taguado ha sido protagonista de varios desencuentros y diferencias de carácter con otros concursantes - crédito cortesía Canal RCN

Durante su participación en la reciente edición de MasterChef Celebrity, la presentadora Valentina Taguado, reconocida previamente por su trabajo en Impresentables, compartió detalles sobre una experiencia que le resultó particularmente incómoda durante uno de los episodios de eliminación del reality culinario.

Según explicó, la producción del programa sugirió a algunos concursantes que intentaran transmitir más dramatismo –ya fuera evitando sonreír o mostrando una sensibilidad mayor– cuando uno de sus compañeros debía abandonar la competencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin precisar a quiénes se dirigían las recomendaciones, Valentina enfatizó su malestar frente a esa solicitud de sobreactuar las emociones ante las cámaras. Relató que, durante el momento mencionado, intercambió miradas cómplices y escépticas con su compañera Valeria, lo que la llevó a reflexionar sobre la autenticidad en los formatos televisivos. “Desde ese momento me di cuenta que hay gente que va a hacer el papel de su vida, por eso si me critican a mí no me importa”, sostuvo la presentadora, marcando distancia con los que privilegian la actuación sobre la espontaneidad en los reality shows.

Descontento de Valentina Taguado

La producción del programa sugirió a algunos concursantes que intentaran transmitir más dramatismo - crédito Cortesía Canal RCN

La perspectiva sobre la presión emotiva dentro de la competencia también fue abordada por el comediante Hassam en el nuevo programa ¿Qué hay pa’ dañar?. Desde su visión, los sentimientos intensos se convierten en un componente genuino en instancias decisivas: “Yo me jugué la final emberracado, la emoción sí juega un papel especial”, apuntó, sugiriendo que el ambiente del concurso naturalmente eleva el nivel de las reacciones y no siempre es necesario forzarlas.

A lo largo del certamen, Valentina Taguado ha sido protagonista de varios desencuentros y diferencias de carácter con otros concursantes. Sin embargo, la presentadora insiste en que su objetivo principal es mantener la coherencia entre lo que piensa, siente y proyecta, alejándose de la idea de crear un personaje solo para satisfacer el espectáculo. “Yo vine a competir, no a interpretar un papel”, manifestó, remarcando su enfoque en la sinceridad como estrategia y postura personal frente a la exposición mediática del programa.

Michelle Rouillard deja ver su rivalidad con Valentina Taguado a la que considera su principal contrincante a derrotar en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2025’ - crédito Cortesía Canal RCN

Entre el cruce de personalidades y la presión de cámaras, la experiencia de Taguado ilustra los desafíos de quienes participan en realities de alta visibilidad, donde la frontera entre la autenticidad y la construcción de un rol para la televisión puede tornarse difusa. Las opiniones expresadas por Valentina y Hassam rescatan la importancia de vivir la experiencia de manera transparente, defendiendo la naturalidad frente a las demandas externas de dramatismo, y reivindicando el valor de mantener la propia esencia, aun al costo de ser señalados o recibir críticas dentro y fuera del mundo digital.

Nuevos retos para Valentina Taguado

El lanzamiento del espacio fue el 8 de septiembre de 2025, con una transmisión exclusiva a través de YouTube. El formato se caracteriza por carecer de restricciones estrictas, priorizando que los comediantes muestren su forma de ser, por lo que promete diferenciar este contenido de otros existentes en la oferta digital televisiva.

La diversidad de registros que maneja la presentadora no solo resalta en la pantalla, sino en la red, donde sus seguidores reiteran su apoyo - crédito @valentinataguado/Instagram

Valentina Taguado, en este punto de su carrera, evidencia una estrategia de crecimiento sostenido, incorporando sus distintas disciplinas en proyectos capaces de combinar humor, improvisación y cercanía con la audiencia. Esta nueva alternativa televisiva se suma a la proyección obtenida en el reality culinario, que la hizo expandir su visibilidad más allá del entorno radial original y conquistar un público amplio, que la reconoce por su humor y también por el compromiso con cada nuevo desafío profesional.

La diversidad de registros que maneja la presentadora no solo resalta en la pantalla, sino en la red, donde sus seguidores reiteran su apoyo comentando y compartiendo los distintos fragmentos de sus participaciones recientes. El recibimiento a su participación en el reality de cocina es especialmente positivo, en gran parte por la naturalidad con la que enfrenta los retos y la capacidad de reírse de sí misma, ambos factores que humanizan su imagen ante la audiencia y le permitieron construir una base de seguidores cada vez más consolidada.