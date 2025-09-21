Último resultado de la Lotería de Boyacá hoy sábado 20 de septiembre de 2025

La Lotería de Boyacá es uno de las más antiguas de Colombia y cada semana reparte millones de pesos en premios (Jesús Avilés/Infobae)

Los números ganadores del sorteo de la Lotería de Boyacá de este 21 de septiembre fueron anunciados por el gobierno del departamento. Como cada sábado la organización dio a conocer las combinaciones de los diferentes premios que ofrece este juego.

En este sorteo participas hasta por 15.000.000.000 pesos colombianos, siendo éste último el más difícil de conseguir.

Resultados de Lotería de Boyacá

Sorteo Mayor

Número ganador: 8555

Serie: 281

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la Lotería de Boyacá

Para guardar y validar un billete ganador de la Lotería de Boyacá, se recomiendan estas prácticas clave:

Conserva el billete original en perfecto estado, sin arrugas, manchas, tachaduras ni daños que puedan afectar su autenticidad y lectura. Guárdalo en un lugar seguro, seco y protegido desde el momento de la compra hasta el reclamo del premio.Si el premio es menor a 10 millones de pesos, puedes reclamarlo en puntos de venta autorizados o en las oficinas de distribución locales presentando el billete original y el documento de identidad. Para premios mayores a 10 millones, es obligatorio acudir a las oficinas centrales de la Lotería de Boyacá en Tunja con el billete original, copia de la cédula de ciudadanía, copia del RUT, certificación bancaria y el registro del premio firmado con la huella dactilar.Además, para premios superiores a 48 UVT (aproximadamente desde 2.3 millones COP), se debe diligenciar el formulario RCO-01 (Registro Cobro de Premios) y presentar la documentación requerida para validar y recibir el pago.

Respetar estas recomendaciones asegura un proceso de reclamación seguro y sin inconvenientes legales, pues el billete es el comprobante oficial para cobrar el premio en esta lotería.

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.