Shakira celebró nuevo logro en México, más allá de la música

La cantante celebró el éxito de su línea de productos para el cuidado del cabello en México - crédito @shakira/Instagram

El pasado miércoles 18 de septiembre, Shakira hizo historia en el estadio GNP Seguros de Ciudad de México, que se convirtió en el epicentro de la música latina durante 12 noches a lo largo de 2025. En ellas, la cantante logró un récord histórico al reunir a 780.000 personas alrededor de su música y su espectáculo como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour.

Cada una de las 12 presentaciones congregó a 65.000 asistentes, superando cualquier registro previo de conciertos consecutivos en el recinto conocido tradicionalmente como el Foro Sol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Además, estas 12 fechas impusieron una marca de mayor cantidad de presentaciones en dicho escenario, durante una misma gira de conciertos.

Pero la barranquillera no solo está satisfecha con el récord de convocatoria que protagonizó en suelo mexicano durante 2025, sino con el impacto de su marca Ísima, lanzada en medio de su gira de conciertos y orientada a ofrecer alternativas para el cuidado del cabello.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante celebró el éxito de su producto, afirmando que era el más consumido en territorio mexicano, concretamente en los almacenes Ulta de dicho país.

“Ya somos la línea capilar número 1 en Ulta México!! Que alegría poder compartir con tantas mujeres mexicanas y latinas la solución para nuestro tipo de cabello!!”, escribió la cantante, en lo que representa un hito desde su faceta como empresaria.

Shakira anunció que su marca Ísima es la número uno en México - crédito @shakira/Instagram

“He desarrollado una línea de productos que me ha tardado dos años, sin decir nada. Era mi secreto mejor guardado”, confesó la artista en junio durante un diálogo con People en Español.

Dicha línea hizo su aparición con ocho productos, entre los que se encuentran champús, hidratantes, acondicionadores, entre otros, desarrollados bajo el método trimodal, un sistema patentado basado en la Biotricología, que aborda de manera integral la salud del cuero cabelludo, la corteza y la cutícula del cabello.

Sin embargo, su gran diferencial fue el enfoque que Shakira le brindó para atender las exigencias de las mujeres latinas. “Durante mucho tiempo, las marcas de cuidado capilar se han basado en categorizaciones simples de la textura y el tipo de cabello. Rizado, ondulado, lacio, encrespado… así se han dejado a muchas personas desatendidas e ignoradas”, explicó la cantante.

Así proseguirá ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2025

Shakira brindará una última fecha en México antes de regresar a Suramérica entre octubre y diciembre - crédito cortesía Ocesa

Luego de una última fecha en Veracruz con la que terminará su paso por México, Shakira retornará a Suramérica para presentarse en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, y Argentina; donde cerrará su año tal y como se venía anticipando desde que se anunciaron las fechas de esta tercera manga de su gira mundial, con tres presentaciones en el estadio de Velez Sarsfield.

Shakira sumó una tercera fecha en el estadio de Velez Sarsfield de Buenos Aires, el día 11 de diciembre. Será la tercera para la cantante, y la del tentativo cierre de su paso por América Latina - crédito @shakira/Instagram

Este es el itinerario restante de Las mujeres ya no lloran World Tour en su regreso a Latinoamérica, en el segundo semestre de 2025:

24 de septiembre: Estadio Luis “Pirata” Fuente, Veracruz (México)

25 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

26 de octubre: Estadio Pascual Guerrero, Cali (Colombia)

1 de noviembre: Vive Claro, Bogotá (Colombia)

8 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

9 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

11 de noviembre: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito (Ecuador)

15 de noviembre: Estadio Nacional, Lima (Perú)

22 de noviembre: Estadio Nacional, Santiago (Chile)

28 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

29 de noviembre: Estadio Ueno La Nueva Olla, Asunción (Paraguay)

3 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

4 de diciembre: Estadio Centenario, Montevideo (Uruguay)

8 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

9 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)

11 de diciembre: Estadio Vélez Sarsfield, Buenos Aires (Argentina)