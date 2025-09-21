Colombia

Resultados Sinuano Día y Noche: resultados 21 de septiembre de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El Sinuano tiene dos sorteos
El Sinuano tiene dos sorteos diarios. (Jovani Pérez)

La lotería del Sinuano publicó los números ganadores de su más reciente sorteo realizado este domingo 21 de septiembre de 2025.

Esta popular lotería de la costa caribe colombiana ofrece un premio mayor que multiplica tu apuesta 4.500 veces. Descubra si fue uno de los ganadores.

Sinuano Día y Noche resultados último sorteo

Resultados del Sinuano Día

  • Fecha: domingo 21 de septiembre de 2025
  • Sorteo: 13083
  • Número ganador: 3005
  • La Quinta: 4

Resultados del Sinuano Noche

  • Fecha: domingo 21 de septiembre de 2025
  • Sorteo: 13083
  • Número ganador: 0800
  • Quinta Balota: 0

A qué hora se juega el Sinuano

Recuerde que esta lotería lleva a cabo dos sorteos al día:

  • Sinuano Día, que se celebran de lunes a sábado a las 14:30 horas y los domingos a las 13:00 horas;
  • Sinuano Noche, que se publica de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos a las 20:30 horas.

Se trata una de las pocas loterías que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

Cómo reclamar tu premio del Sinuano

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

¿Cuál es el plan de premios del Sinuano?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

¿Cuáles son las diferencias principales entre Sinuano Día y Noche?

Las diferencias principales entre el Sinuano Día y el Sinuano Noche radican principalmente en los horarios de sus sorteos y algunos aspectos operativos.

El Sinuano Día se juega todos los días, de lunes a sábado a las 2:30 p.m. y los domingos a la 1:00 p.m., mientras que el Sinuano Noche se celebra de lunes a sábado a las 10:30 p.m. y los domingos a las 8:30 p.m.

Este horario es un factor distintivo clave que permite a los jugadores elegir el momento del día que más les convenga para participar.

En cuanto a la mecánica de juego, ambos sorteos permiten elegir un número de cuatro cifras y cuentan con diversas modalidades de apuestas, desde acertar las cuatro cifras en orden exacto hasta combinados de tres o dos cifras.

Sin embargo, el Sinuano Noche suele ofrecer premios individuales completos sin divisiones, lo que lo convierte en una opción con potencial de premios más claros y de pago total al ganador, mientras que el Sinuano Día puede tener modalidades de premios un poco diferentes en cuanto a combinaciones y montos.

Tanto el Sinuano Día como el Sinuano Noche son muy populares en la región Caribe de Colombia y cuentan con canales oficiales para la transmisión en vivo de resultados, además de puntos autorizados para validar y reclamar premios.

La diferencia en horarios y modalidades menores permite a los jugadores diversificar sus oportunidades y estrategias, disfrutando de dos sorteos diarios con características adaptadas a distintos públicos y momentos del día.

Temas Relacionados

SinuanoSinuano DíaSinunao Nochecolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

La reacción de Piter Albeiro a video de Clara López en que sale bailando: “El asesor de campaña es el mismo de Alfonso Prada”

El comediante Ómar Alejandro Leiva, conocido como Piter Albeiro, reaccionó al video de la senadora en el aparece bailando: el humorista se burla de ella

La reacción de Piter Albeiro

Linda Caicedo, nominada al Balón de Oro como mejor jugador sub-21 del mundo

La futbolista del Real Madrid fue elegida entre las cinco mejores del mundo para ganar el reconocimiento que se le entrega a las mejores juveniles

Linda Caicedo, nominada al Balón

De volver a posesionarse, Juan Carlos Florián tendría que enfrentar una moción de censura en el Congreso

Al cuestionado exministro, que busca retornar a su cargo, le espera un debate en el Legislativo sobre su idoneidad para liderar la cartera de Igualdad

De volver a posesionarse, Juan

Santoral 22 de septiembre, día de San Mauricio

La lista del santoral para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 22 de septiembre, día

Efemérides 22 de septiembre: qué pasó en un día como hoy

Hazañas, tragedias, cumpleaños y fallecimientos son los acontecimientos más importantes que se conmemoran este lunes

Efemérides 22 de septiembre: qué
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos

Extorsiones a ganaderos y desplazamientos de campesinos: el historial delictivo de ‘Chimbo de Oro’, cabecilla que no pudo ser capturado por asonada de civiles

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

ENTRETENIMIENTO

Quién es B King, el

Quién es B King, el exesposo de Marcela Reyes y cantante desaparecido en México después de un evento

‘Yo me llamo’: así fue la emotiva separación entre los imitadores de Bob Marley y Ángela Aguilar

Exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ ya es mamá; su bebé nació prematuro: “No lo he podido cargar”

J Balvin se sumó a los llamados para que B King sea encontrado: este fue su mensaje

A Jessi Uribe y Nodal los une algo más que la música: sus polémicas relaciones tienen historias similares

Deportes

De jugar con varios meses

De jugar con varios meses sin pagos y hacer un “fondo” entre jugadoras a ser bicampeonas de la Liga Femenina

Técnico de Fortaleza calificó la grama de El Campín como la “peor del país”: “Es horrible”

Deportivo Cali es campeón de la Liga Femenina BetPlay: las Azucareras vencieron a Santa Fe en cobros desde el punto penal

Jorge Carrascal se estrenó en las redes con el Flamengo: así fue el primer gol del colombiano en el fútbol brasileño

Deportivo Cali, bicampeonas de Colombia: así quedó el palmarés de títulos del Fútbol Profesional Femenino