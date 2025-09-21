Polémica en redes, Aida Victoria Merlano se pronunció respecto a los rumores sobre su ruptura con Juan David Tejada

La creadora de contenido compartió con sus seguidores esta situación sobre su vida personal - crédito @aidavictoriam/IG

La figura de Aida Victoria Merlano, influenciadora barranquillera destacada en el ámbito digital en el país con productos como sus protectores solares o reparadores capitales, se encuentra actualmente en el centro del debate público luego de que surgieran rumores sobre una posible separación de Juan David Tejada, padre de su hijo Emiliano.

La conversación en redes sociales cobró fuerza después de que Merlano compartiera en sus cuentas un mensaje que cuestiona las expectativas individuales y la exposición constante de su vida privada. Además, por los comentarios que lanzó Yina Calderón sobre una supuesta infidelidad del padre del hijo de Merlano Manzaneda.

A raíz de su actividad en redes sociales, Merlano decidió hablar frente a las especulaciones que emergieron debido a la ausencia de imágenes junto a Juan David Tejada. Esta variación en la rutina de contenidos provocó inquietud entre sus seguidores, quienes empezaron a indagar si la relación afrontaba una etapa conflictiva.

Además, comentarios públicos con insinuaciones de infidelidad por parte de Tejada generaron también interrogantes sobre la paternidad de Emiliano, versiones que pronto se hicieron virales en múltiples plataformas digitales como que el padre del menor era Westcol porque los habrían visto juntos en una notaría de Barranquilla.

En respuesta a estas afirmaciones, tanto Aida Victoria Merlano como Juan David Tejada negaron de manera categórica cualquier tipo de infidelidad o conflicto matrimonial.

Merlano prefirió abordar la situación a través de una reflexión sobre la vida personal y los desafíos propios de cualquier familia. “La vida exenta de problemas no existe”, expresó Merlano ante sus millones de seguidores, remarcando que toda persona enfrenta dificultades fuera del escrutinio público.

Por su parte, Juan David Tejada también hizo declaraciones públicas para desmentir las historias difundidas en redes sociales, indicando: “Hay personas que no comprenden que una controversia no solo se queda en redes, sino que ya afecta la vida íntima de uno”.

En ese mensaje, Tejada aseguró que nunca ha existido una infidelidad ni dudas sobre la paternidad de su hijo, buscando detener las conjeturas que han repercutido en la privacidad familiar.

Asimismo, Melissa Grisales, vinculada en los comentarios sobre una supuesta infidelidad, explicó que su trato con Tejada fue estrictamente profesional, ya que colaboraron en la grabación de un videoclip en el que también participó Aida Victoria Merlano.

La modelo enfatizó que su aclaración responde a la necesidad de proteger su entorno y el de los aludidos frente al linchamiento social y las amenazas recibidas: “Aclaro esto por la tranquilidad de una familia, por mi tranquilidad, porque realmente con las personas que se tenían que hablar, que son los implicados, ya lo hicimos”, expuso, apelando al sentido común frente a rumores carentes de pruebas.

Melissa Grisales insistió en eximir cualquier interés sobre la fama que habría generado la polémica, recordando que su vida personal y digital se encuentra al margen de la exposición pública:

“No hubo infidelidad, no soy moza de nadie, no me interesa tener la fama de ser la moza, la hermosa de absolutamente nadie. Esto no me beneficia en nada, no vivo de esto, mis redes sociales son privadas. Entonces, ya, quería aclararles eso para que todos estén más tranquilos y ya, pa’ vivir en paz”.

Las recientes declaraciones de Aida Victoria Merlano han provocado un extenso debate acerca de su relación, pues dejó una reflexión adicional para sus seguidores: “¿Usted todavía creyendo que hay vidas perfectas? Aquí detrás de la pantalla cada quien carga su garabato y eso solo lo sabe uno… Usted simplemente pídala a Dios. Sabiduría para aprender de ellos y fuerza para trascenderlos”, sostuvo Merlano.