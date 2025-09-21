Mujer fue al hospital en Antioquia por un fuerte dolor lumbar: estaba a minutos de dar a luz y no sabía que estaba embarazada

Esta singularidad convirtió su caso en una referencia atípica para el personal médico local, acostumbrado a recibir pacientes con síntomas claros - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un insólito suceso tuvo lugar recientemente en Andes, municipio del suroeste antioqueño, sorprendiendo tanto a una familia local como al personal de salud de la región.

Una joven mujer, tras experimentar varios días con un persistente dolor en la zona lumbar, acudió al hospital más cercano en busca de respuestas. Convencida de que se trataba de una afección osteomuscular o algún problema relacionado con los huesos, solicitó atención médica, sin imaginar que la consulta terminaría en uno de los episodios más inesperados de su vida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El equipo médico, siguiendo los protocolos habituales, realizó una serie de exámenes y evaluaciones para identificar la causa del malestar. Fue en ese punto cuando la realidad sorprendió a todos, la paciente estaba en trabajo de parto, a pocos minutos de dar a luz. La sorpresa no solo fue compartida por los profesionales de turno, sino especialmente por la propia mujer, que aseguró no haber percibido ninguna señal de embarazo a lo largo de los meses previos.

Embarazo atípico

Nació una niña en perfectas condiciones de salud, a quien decidieron llamar Antonella - crédito @hospitaldeandes / IG

De acuerdo con Q’ Hubo, la paciente nunca presentó signos característicos de gestación. Mantuvo estable su peso corporal, continuó con sus ciclos menstruales regulares y, ante cualquier duda, llegó a someterse a pruebas de embarazo que arrojaron resultados negativos. Esta singularidad convirtió su caso en una referencia atípica para el personal médico local, acostumbrado a recibir pacientes con síntomas claros y evidentes cuando se trata de maternidad.

El asombro inicial se fue transformando en alivio a medida que avanzaba el proceso de parto. Finalmente, nació una niña en perfectas condiciones de salud, a la que decidieron llamar Antonella. El nacimiento, inesperado y repentino, se transformó en un motivo de celebración familiar y comunitaria, especialmente al constatar que tanto la madre como la pequeña estaban fuera de peligro y sin complicaciones asociadas.

La experiencia se transformó en un mensaje de celebración por la vida y en una invitación a valorar los acontecimientos que rompen la rutina - crédito EFE

El hospital en el que se atendió a la madre no tardó en dar a conocer el caso a través de sus plataformas digitales, subrayando el impacto emocional de lo vivido tanto para la familia como para el personal sanitario. La historia, que rápidamente captó la atención de la comunidad, se interpretó como un evento extraordinario, generando reflexiones sobre la imprevisibilidad de la vida y la importancia de mantener siempre una actitud abierta ante situaciones poco convencionales.

El hospital se pronunció

En el mensaje compartido en redes sociales, el centro asistencial expresó: “Una historia que nos conmueve y nos recuerda que la salud es un regalo, y que cada nacimiento es motivo de esperanza y gratitud. ¡Bienvenida, Antonella, milagro de Dios, a la gran familia andina!”. Estas palabras reflejan no solo la sensación de sorpresa, también el agradecimiento por el desenlace favorable de una experiencia que, en otras circunstancias, podría haber tenido un final distinto.

Este fue el mensaje que el Hospital Andes emitió - crédito @hospitaldeandes / IG

La llegada de Antonella sin complicaciones y en perfecto estado motivó que, tras un breve periodo de observación, la madre y su hija pudieran regresar juntas a casa, desatando la alegría y el asombro entre los familiares que tampoco sospechaban este desenlace. Para muchos vecinos y allegados, la noticia fue recibida con alegría, convirtiéndose en tema de conversación en la comunidad y dejando una marca imborrable en la memoria colectiva de Andes.

Casos como este, aunque poco frecuentes, recuerdan la complejidad de los procesos biológicos y la posibilidad de que existan embarazos denominados crípticos, en los cuales no se manifiestan los síntomas habituales o pasan inadvertidos aún en presencia de controles médicos.