Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Los elementos fueron encontrados en la mañana del domingo 21 de septiembre de 2025 cerca a la estación policial del municipio antioqueño - crédito Captura de Pantalla redes sociales

En la mañana del domingo 21 de septiembre de 2025, se reportó el hallazgo de dos elementos explosivos que estaban ocultos en una caja de cartón, y que había sido dejada por sujetos desconocidos en inmediaciones a la Estación de Policía del municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia.

Así lo confirmó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón que, por medio de su cuenta de X, responsabilizó al frente 36 de las disidencias de las Farc que estaría operando en esta región antioqueña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Antioqueños, dos bandidos del frente 36 de Farc, dejaron una caja con un artefacto explosivo improvisado, cerca a la Estación de Policía de Amalfi. Gracias al monitoreo de las cámaras en el sector, la Policía de Antioquia les hizo seguimiento, los captura y se evita una tragedia”, escribió el mandatario departamental en las redes sociales.

Noticia en desarrollo...