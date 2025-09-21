Exmilitar que denunció al ministro Pedro Sánchez aseguró que fue manipulado el video donde presuntamente estaba acostado con una menor de edad

El sargento (r) Chala Sáenz aseguró que su defensa revisó el video y logró comprobar que fue editado - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@SARGENTOCHALA/X

Recientemente, el nombre de Alexander Chala Sáenz, el sargento (r) que denunció al ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, ha estado en el centro de la polémica por la difusión de un par de videos en los que, según las denuncias un individuo al que asocian con él recibía un fajo de billetes y se le vio con una menor de edad.

Sobre el primer clip, el sargento en retiro asegura que fue publicado a través de un canal de YouTube que se creo únicamente para tal propósito: allí se observa a una persona, que según sus difusores se trata de Alexander Chala, recibiendo una bolsa repleta de billetes tras sostener una conversación con dos hombres sobre la creación de empresas de seguridad y la adquisición de un armamento.

Además de ese video, en redes sociales se conoció la existencia de un segundo clip en el que se ve a un hombre, cuyos denunciantes aseguran que es Chala Sáenz, acostado y conversando con una menor de edad. Sobre ese video también se pronunció el exmilitar, que desestimó la veracidad del mismo y aseguró que se trata de una persecución en su contra.

Desde su cuenta de X, el sargento (r) Chala citó una publicación de un usuario llamado @Aquelarre118 el la que aseguró que ese video con la menor de edad está manipulado y editado en audio e imagen, que la conversación citada es distinta a la que estaban sosteniendo en ese momento, y que la mujer del video no tiene 14 años.

El sargento (r) insiste que los videos son manipulados y que surgieron como "represalia" a su denuncia contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y en excomandante del Ejército, Eduardo Zapateiro, que al parecer habrían pactado un contrato con Indumil "a espaldas de Petro" - crédito Colprensa

“Siempre supe que este era un ataque planeado y coordinado en mi contra. Pase de ser tildado de homosexual a ser acusado de abuso de menores. La política puede ser muy destructiva, capaz de acabar con la reputación de una persona en cuestión de minutos. Esto fue una arremetida sistemática y con sevicia. Detrás de esta campaña de desprestigio hay una mafia conformada por militares que fueron retirados en el gobierno del presidente @petrogustavo por graves cuestionamientos, y posiblemente también por personas con representación política. Cruzaron los límites al atacar la moral de mi familia, pero toda acción tiene su reacción.“, aseguró Chala en la red social.

Chala dio detalles del caso: su defensa estudió el video

A continuación, el exmilitar dio a conocer que su defensa logró extraer el sonido original del video, en el que estaba conversando con la mujer en una habitación mientras estaban acostados.

“Estos días han sido de gran trabajo. Muchos abogados nos han apoyado, y con un gran trabajo tecnológico, se logró recuperar el sonido original del video más delicado, el del supuesto acto sexual. En él nunca se habla de drogas ni de la edad de la mujer; fue un burdo montaje y todo está comprobado. El daño que todo esto ha causado es muy grande, y la reparación debe ser de las mismas proporciones. Siempre supe que esto había sido un ataque planeado, organizado y coordinado de la peor manera. Desde el inicio me mantuve en mi posición, desmintiendo estos hechos.”, añadió.

En el primer video, una persona cuyos denunciantes dicen que es el sargento (r) Chala recibía una bolsa repleta de billetes, pero el exmilitar aseguró que la persona del video no era él - crédito captura de video BRAYAN ALEXANDER /YouTube/@SARGENTOCHALA/X

Acto seguido, Chala informó que cuenta con todo el material probatorio, “documentos, soportes, números de teléfono y direcciones”, con el que asegura que va a desmentir los hechos: “Este trabajo fue posible gracias al apoyo de un equipo de profesionales que, de forma desinteresada, se dedicaron a investigar a fondo antes de unirse al linchamiento social. A ellos, les doy mi más sincero agradecimiento.”, mencionó el sargento (r) en su publicación.

Chala, que también fue aspirante al Senado por el Pacto Histórico, insistió en que el caso se trata de un montaje tras la denuncia que escaló contra el ministro Sánchez por la presunta firma de un contrato con que discutió con el excomandante del Ejército, Eduardo Enrique Zapateiro sobre Indumil, y que al parecer habría sido pactado a espaldas del presidente de la República, Gustavo Petro.

“Detrás de todo este montaje hay poderes oscuros que temen mi llegada al poder legislativo, porque saben que mi tarea de control político e investigación sacará a la luz muchos casos de corrupción, llevando a sus responsables ante la justicia. Agradezco el apoyo de las cientos de personas que han creído en mi labor y les aseguro que no nos vamos a rendir.”

El pronunciamiento del sargento (r) Chala sobre los videos que circularon en su contra - crédito @SARGENTOCHALA/X