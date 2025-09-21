Colombia

Encontraron un cuerpo en las obras del Metro de Bogotá: estas son las hipótesis

Según los registros de las cámaras de seguridad, la víctima fue atacada por cuatro sujetos. Sin embargo, se desconocen las causas del homicidio

Katerin Leguizamón Viasus

Cuatro hombres habrian ingresado de manera irregular al frente de obra - crédito Metro de Bogotá

Un nuevo episodio de violencia conmocionó a la ciudad de Bogotá tras el hallazgo del cadáver de un hombre en una zona aledaña a las obras del Metro, en el sector de Tintalito II, localidad de Kennedy, en el sur de la capital. El hecho se registró en la noche del sábado 20 de septiembre, cuando las autoridades confirmaron la aparición del cuerpo sin vida de un hombre de entre 25 y 30 años.

Según reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, el cuerpo presentaba una lesión en la cabeza provocada por un impacto de arma de fuego, lo que apunta a un posible homicidio ejecutado bajo la modalidad de sicariato.

El hallazgo de las autoridades se produjo cerca de las 10:30 p. m. cuando vecinos de la zona alertaron a los uniformados de la Policía que llegaron al lugar para acordonar la zona y dar aviso a unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. Las diligencias de las instituciones se centraron en realizar la inspección técnica y la recolección de pruebas en el lugar del crimen.

No obstante, todavía no se conoce la identidad de la víctima, así como las causas que generaron que fuera atacado, según los registros de las cámaras de seguridad, por cuatro hombres que ingresaron a las obras del proyecto que se adelantan sobre la avenida Villavicencio.

Las hipótesis de las autoridades buscan determinar si el homicidio fue resultado de un hecho de violencia común o si responde a una retaliación o ajuste de cuentas vinculado a factores criminales presentes en la zona, lo cual saca a la luz una de las consecuencias de las obras del metro en varias localidades de la ciudad y que, pese a la inseguridad se verán beneficiadas con la entrada en operación del proyecto.

El hecho se registró al sur de la ciudad - crédito Metro de Bogotá

Por su parte, la Fiscalía avanza en la recolección de pruebas por medio de preguntas a los vecinos de la zona que escucharon los impactos de bala, recuperación de imágenes de cámaras de seguridad y análisis técnico de la evidencia, con lo que buscan determinar la trayectoria de los sujetos que ingresaron ilegalmente al frente de obra, así como identificar pistas que permitan esclarecer los hechos que rodearon el hecho violento.

Según las primeras versiones de las autoridades, los sujetos ingresaron de manera irregular al proyecto y luego de perpetrar el homicidio salieron del lugar para abordar un vehículo que los esperaba en una zona aledaña. A esta hipótesis se le suma un testimonio de una persona que pasaba por el lugar cuando se registró el hecho violento que argumentó que los agresores intentó escapar en un taxi.

De acuerdo con el testigo que intervino para detener el vehículo en el que el sujeto pretendía huir, los sicarios lo atacaron luego de que interviniera en la trayectoria del automotor del que descendieron para luego huir corriendo a lo largo de la avenida Guayacanes sin dejar rastro.

El hecho saca a la luz la vulnerabilidad de los sectores en donde se adelantan las obras - crédito Metro de Bogotá

Este homicidio no solo pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes habitan y transitan por zonas intervenidas por grandes obras, sino que reaviva la discusión sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas por los operadores de proyectos que, como el metro, involucran largos periodos de intervención en la infraestructura de la ciudad.

Por otro lado, llama la atención ante la gran cantidad de obras que se adelantan por toda la ciudad y que representan un riesgo para los ciudadanos por cuenta de la poca visibilidad de las zonas y limitaciones para la movilidad que generan.

