Empresario baleado en foro del Centro Democrático en Bucaramanga sigue en estado crítico

El empresario Julio Martín Suárez Gómez, de 38 años, continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Cardiovascular en Floridablanca, luego de ser víctima de un atentado sicarial en la tarde del viernes 19 de septiembre en el barrio Sotomayor de Bucaramanga.

Según el más reciente parte médico, su estado de salud es crítico y se encuentra bajo pronóstico reservado, después de recibir un disparo en la cabeza y otro en el tórax. El empresario fue intervenido quirúrgicamente y permanece bajo estricta observación médica mientras las autoridades adelantan las investigaciones.

El violento hecho ocurrió alrededor de la 1:00 de la tarde en la esquina de la carrera 27 con calle 45, una zona concurrida del barrio Sotomayor. El ataque se dio justo frente a un establecimiento comercial y a pocos metros de donde se desarrollaba un foro de precandidatos presidenciales del Centro Democrático.

De acuerdo con la Policía Nacional, Suárez Gómez se movilizaba junto a una acompañante en una camioneta Nissan gris, de placas DUN-751, vehículo que figura a nombre de la empresa Actsis Actualizaciones de Sistema Ltda., de propiedad de su suegro.

Cuando transitaba por la vía, fue interceptado por dos hombres en una motocicleta Pulsar negra, de placa AKF-19F, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones contra el vehículo. Testigos reportaron haber escuchado al menos cinco detonaciones; tres de ellas impactaron los vidrios laterales de la camioneta, que terminó sobre el andén frente a una farmacia del sector.

Gravemente herido, el empresario fue trasladado de urgencia a la Clínica San Luis, donde ingresó con lesiones de gravedad en la cabeza y el tórax. Posteriormente fue remitido al Instituto Cardiovascular en Floridablanca, donde se encuentra hospitalizado en estado crítico.

Testimonio de la familia

El suegro del empresario y representante legal de la empresa Actsis Actualizaciones de Sistema Ltda. aseguró a El Tiempo:

“Mi yerno (la víctima) es una persona muy tranquila y creemos que se trató de un error o una confusión. En este momento está en la clínica. Las autoridades serán las encargadas de establecer qué fue lo que sucedió”.

Hipótesis: un intento de atraco

Una de las principales líneas de investigación señala que minutos antes del atentado, Suárez Gómez habría recibido cerca de 200 millones de pesos por el pago de una deuda. Esa transacción se habría realizado poco antes de que fuera atacado, por lo que no se descarta que los delincuentes tuvieran conocimiento de la operación y lo hubieran seguido.

Las autoridades analizan la posibilidad de que se tratara de un intento de hurto millonario, aunque advierten que solo el avance de las pesquisas permitirá confirmar los móviles exactos.

El hecho ocurrió cerca de un foro político

La ubicación del atentado generó inquietud inicial, pues ocurrió frente al lugar donde se realizaba un foro del partido Centro Democrático, con la presencia de las precandidatas presidenciales María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín.

El general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aclaró que hasta el momento no hay indicios de relación entre el ataque y dicho evento:

“La investigación está en curso bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. La Policía Nacional mantiene todas sus capacidades desplegadas para apoyar el esclarecimiento de los hechos, identificar a los responsables y garantizar la seguridad en la ciudad de Bucaramanga”.

Reacciones políticas

El atentado también generó reacciones inmediatas en el escenario político. La senadora María Fernanda Cabal, participante del foro, aseguró:

“Este es el panorama de un país en manos de los violentos donde los ciudadanos no se pueden defender. Falta autoridad y orden para recomponer el camino y eso haremos en 2026”.

Sus declaraciones reflejan la preocupación por el aumento de hechos violentos en diferentes regiones del país y la exigencia de mayores acciones para fortalecer la seguridad.

Investigación en curso

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional trabajan en conjunto para esclarecer los móviles del ataque. Entre las medidas adoptadas están la recolección de testimonios de testigos, el análisis de cámaras de seguridad del sector y la verificación de la ruta que siguieron los atacantes tras perpetrar el atentado.

El general Quintero insistió en que se mantendrá un despliegue total de capacidades institucionales:

“El caso está en investigación bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación. La Policía mantiene desplegadas todas sus capacidades para identificar a los responsables y garantizar la seguridad en la ciudad”.

Inseguridad en Bucaramanga, una preocupación ciudadana

El atentado contra Julio Martín Suárez Gómez revive el debate sobre la inseguridad en Bucaramanga, donde en los últimos meses se han registrado varios hechos de sicariato y hurtos de alto impacto. Los habitantes del barrio Sotomayor, un sector tradicionalmente residencial y comercial, manifestaron su preocupación porque el ataque ocurrió en horas del día y en una zona de alta circulación de transeúntes.

Para muchos ciudadanos, el hecho representa una muestra de la vulnerabilidad de la seguridad urbana y la necesidad de fortalecer la presencia policial en los sectores más concurridos de la ciudad.