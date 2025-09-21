Colombia

Ejército desmanteló una red de minería ilegal en la Amazonía: siete personas fueron capturadas

La institución resaltó la operación militar, exponiendo la compleja relación entre economías ilícitas, grupos armados y la degradación ambiental en el sur del país

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
Ejército desmantela red de minería ilegal en Caquetá - crédito Ejército Nacional

Tropas de la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, en una operación conjunta con la Fiscalía General de la Nación y el Comando Aéreo de Combate N.º 6 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), anunciaron un duro golpe contra las finanzas de las disidencias del Farc que operan en el departamento de Caquetá.

Según el reporte oficial, las tropas militares lograron la captura de siete personas, así como la destrucción de maquinaria contaminante que pertenecía al grupo armado organizado residual (GAO-r) Raúl Reyes de las disidencias, protegiendo uno de los principales afluentes de la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La institución militar detalló que la acción se desarrolló en los municipios de Curillo y Solita (Caquetá), donde la minería ilegal se había consolidado como una de las principales fuentes de ingresos para estructuras criminales.

La operación se desarrolló en
La operación se desarrolló en los municipios de Curillo y Solita (Caquetá) - crédito Ejército Nacional

La operación, efectuada bajo el plan de campaña estratégico conjunto Ayacucho Plus, permitió ubicar y neutralizar varios puntos de extracción ilegal sobre las riberas del río Caquetá.

Entre los elementos destruidos por las Fuerzas Militares, se encuentran tres dragas tipo 4 y un dragón utilizados para la extracción ilícita de oro de aluvión. Esta maquinaria, según la institución castrense, vertía mercurio y combustibles directamente en el río, lo que representaba un grave riesgo ambiental y sanitario para las comunidades ribereñas.

“En el lugar fueron destruidas 3 dragas tipo 4 con sus montajes y un dragón para la extracción ilícita de oro de aluvión, maquinaria que vertía mercurio y combustibles en el afluente, generando un grave riesgo ambiental y de salud para las comunidades ribereñas”, destacó el Ejército en un comunicado.

Las siete personas fueron capturadas
Las siete personas fueron capturadas en flagrancia - crédito Ejército Nacional

Frente a las capturas, la fuerza pública reportó que las detenciones fueron en flagrancia, cuatro fueron en Solita y tres en Curillo, respectivamente.

El brigadier general Luis Fernando Salgado Romero, comandante de la Sexta División del Ejército, explicó que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, tipificado en el artículo 332 del Código Penal”, mencionó el alto oficial.

Impacto ambiental y riesgos para las comunidades

El impacto ambiental de la minería ilegal en la zona es severo. Según el Ejército Nacional, la destrucción de dragas y maquinaria contaminante contribuye a mitigar la deforestación, la contaminación por mercurio y la alteración de los ecosistemas acuáticos.

Así mismo, subrayaron que estas prácticas ponían en riesgo la biodiversidad de la Amazonía y la salud de las comunidades campesinas e indígenas, advirtiendo que la recuperación de los ecosistemas afectados puede requerir décadas y, en algunos casos, los daños resultan irreversibles.

El impacto de esta operación trasciende lo judicial y lo militar: golpea de manera directa las finanzas de la estructura residual, protege la biodiversidad y mitiga el daño ambiental sobre el río Caquetá, uno de los principales afluentes de la Amazonía colombiana”, explicó el Ejército en un comunicado.

La destrucción de dragas y
La destrucción de dragas y maquinaria contaminante contribuye a mitigar la deforestación - crédito Ejército Nacional

De otro lado, la relación entre la minería ilegal y las disidencias quedó evidenciada en la información de inteligencia recabada por las autoridades.

El Ejército Nacional señaló que alias Miller o Negro Niche, cabecilla de finanzas de este grupo armado residual, dirigía y financiaba las actividades mineras ilícitas. Los recursos obtenidos se destinaban a la adquisición de material bélico y a la expansión de la estructura criminal en el sur del Caquetá y zonas limítrofes.

Consolidó la minería ilegal como una de las principales fuentes de ingresos para la adquisición de material bélico y la expansión de su estructura criminal en el sur del Caquetá y zonas limítrofes”, precisaron.

Alias Miller o Negro Niche,
Alias Miller o Negro Niche, cabecilla de finanzas de este grupo armado residual, dirigía y financiaba las actividades mineras ilícitas - crédito Captura de Pantalla

Por último, el Ejército Nacional reiteró su compromiso con la defensa del medioambiente, la seguridad de las comunidades y la neutralización de las estructuras criminales que afectan la Amazonía.

Además, la institución militar invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad ilícita que atente contra la tranquilidad y seguridad regional, poniendo a disposición las líneas gratuitas del Gaula Militar.

El Ejército Nacional reafirma su compromiso con la defensa del medioambiente, la seguridad de las comunidades y la neutralización de las estructuras criminales que afectan la región amazónica”, puntualizaron.

Temas Relacionados

Minería ilegalCaquetáDisidencias de las FarcGAO-r Raúl ReyesAmazoníaRío CaquetáEjército Nacional de ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro por proyecto de ley de competencias: “Es un retroceso”

La entidad aseveró que, aunque es necesaria una reforma, el borrador divulgado por el Ejecutivo no contó con la participación de las entidades territoriales

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

La actriz y exreina colombiana sorprendió al confesar que solo consideraría regresar al certamen internacional si cuenta con el apoyo incondicional de su esposo Juan David Echeverry y su hijo Thiago

Valerie Domínguez pone una emotiva

Irene Vélez reaccionó a demanda en su contra: “Entendámoslo como es: otro ataque político”

La abogada Ximena Echavarría y la Fundación Dilo Colombia impulsan un proceso ante el Consejo de Estado por presunto conflicto de interés, mientras Vélez rechaza los señalamientos y los atribuye a motivaciones políticas

Irene Vélez reaccionó a demanda

Conductor de camioneta generó caos en vía de Cundinamarca y terminó en un hueco: todo quedó en video

El episodio quedó registrado en video por otros usuarios de la carretera, quienes circulaban detrás del vehículo implicado

Conductor de camioneta generó caos

Entre basuras, captaron a un visitante inesperado en el norte de Popayán

El video ha llamado la atención en redes sociales debido a las condiciones en que el animal fue observado

Entre basuras, captaron a un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan explosivos cerca a la

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez pone una emotiva

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Polémica en redes, Aida Victoria Merlano se pronunció respecto a los rumores sobre su ruptura con Juan David Tejada

Valle del Cauca y Antioquia se afianzaron en el liderato de ‘Miss Universe Colombia’ en un reto por parejas

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Deportivo Cali vs. Santa Fe: la final que más se ha repetido en el fútbol femenino y que es liderado por las azucareras

Sebastián Montoya rescató dos puntos en Bakú, luego de que su motor terminara en llamas

Álvaro Uribe compartió fotografía con figura de la selección Colombia y de Atlético Nacional: “Nos llena de orgullo”

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo