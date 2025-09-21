Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

Daniel Zabaleta, el sobrino de Diomedes Díaz, contó detalles del precio que tienen los diamantes en los dientes - crédito Infobae Colombia

Daniel Zabaleta Díaz es un reconocido odontólogo colombiano, que se ha especializado en nuevas funcionalidades dentro de los tratamientos odontológicos como son los grillz, una técnica que consiste en sobreponer un accesorio en la dentadura con piedras preciosas y metales como el oro amarillo o el blanco.

Sobrino de Diomedes Díaz, Zabaleta le contó a Infobae Colombia algunos detalles de cómo fue que gracias a un reto que le impuso el llamado “Cacique de La Junta” para que le incrustara a su dentadura una pieza en diamante, logró abrirse camino entre celebridades en el país como fue su caso más reciente el del futbolista Lucho Díaz.

“Para mí fue algo importante que marcó mi carrera en dos, un antes y un después, que aceleró mi carrera en 10 años, pues lo que pensé que me pasaría en el futuro terminó pasándome ahí cuando empiezo a atender a Diomedes. Hicimos nuevamente un diamante que se había puesto en el 93, lo repetimos en el 2013 y fue una noticia que cayó muy bien”, contó a este medio.

Sin embargo, no todo fueron comentarios positivos para el odontólogo especializado en estética, pues recibió varias críticas de sus colegas “yo les decía en el caso de Diomedes que es un diamante muy grande, aprovechamos que le hacía falta una pieza dental y en esa corona hicimos el diente”. Recalcó que no se perjudicaron otros dientes, pues se realizó con todo el cuidado y la delicadeza del caso.

Contrario a lo que muchos llegaron a pensar en ese momento, que sería una noticia que repercutiría de manera negativa “varios muchachos comenzaron a ponerse diamantes pequeños donde no invadimos el esmalte dentario…”.

Años más tarde, llegó al consultorio el futbolista de la selección Colombia, Lucho Díaz, que una semana antes de su matrimonio le indicó que quería hacerse un grillz –accesorios de joyería dental decorativos y removibles que se colocan sobre los dientes, hechos de metales preciosos como oro o plata, a menudo incrustados con joyas, diamantes u otras piedras preciosas–.

En medio de la conversación con Infobae Colombia, el odontólogo reveló cuánto costó el grillz que utilizó el atacante de la Tricolor “el de Lucho costó casi 20 millones de pesos, pero porque tenía oro blanco y los diamantes eran pequeños para que pudieran entrar ahí dentro de la pieza”. Asimismo, Zabaleta contó que el diamante que le implantó Diomedes en su dentadura en esta época tendría el mismo valor por su gran tamaño.

Igualmente, fue enfático en decir que el precio de una pieza de diamante dependiendo del tamaño, puede empezar desde los 600.000 pesos y funcionan como “pequeños piercings” que se ponen para darle un brillo diferente a las dentaduras. Cualquier persona puede acceder a este tipo de práctica, por lo que no se hace exclusivo de famosos.

Entre los famosos que ha tenido en su consultorio, Zabaleta aseguró que además de Lucho Díaz y el Cacique de La Junta, se encuentran el cantante Rafael Santos y el hermano de Lucho Díaz.

Así, el consultorio del odontólogo se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan una sonrisa de lujo, con diamantes incrustados que se han vuelto símbolo de estatus y estilo.

De acuerdo con Daniel Zabaleta, esta es una práctica que se implementó hace muchos años en Europa, donde adelantó sus estudios en estética dental y de donde recibe el nombre del “dentista italiano”. Además, ha sido copiada por otros países que apenas están viendo sus primeros procedimientos de este tipo en países como Argentina o Brasil.