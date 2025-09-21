Colombia

Daniel Zabaleta, sobrino de Diomedes Díaz, reveló algunos secretos del diamante que le puso al ‘Cacique de la Junta’

El odontólogo le contó a Infobae Colombia en qué consistió el procedimiento, así como el costo que tuvo el implante que, para la época, generó controversia entre la comunidad de dentistas en el país

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

Guardar
Daniel Zabaleta, el sobrino de
Daniel Zabaleta, el sobrino de Diomedes Díaz, contó detalles del precio que tienen los diamantes en los dientes - crédito Infobae Colombia

Daniel Zabaleta Díaz es un reconocido odontólogo colombiano, que se ha especializado en nuevas funcionalidades dentro de los tratamientos odontológicos como son los grillz, una técnica que consiste en sobreponer un accesorio en la dentadura con piedras preciosas y metales como el oro amarillo o el blanco.

Sobrino de Diomedes Díaz, Zabaleta le contó a Infobae Colombia algunos detalles de cómo fue que gracias a un reto que le impuso el llamado “Cacique de La Junta” para que le incrustara a su dentadura una pieza en diamante, logró abrirse camino entre celebridades en el país como fue su caso más reciente el del futbolista Lucho Díaz.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Días antes de que se
Días antes de que se conociera la joya incrustada en la dentadura de Luis Díaz, el odontólogo Daniel Zabaleta compartió una publicación acompañado del futbolista - crédito @sonrisaitaliana/Instagram

“Para mí fue algo importante que marcó mi carrera en dos, un antes y un después, que aceleró mi carrera en 10 años, pues lo que pensé que me pasaría en el futuro terminó pasándome ahí cuando empiezo a atender a Diomedes. Hicimos nuevamente un diamante que se había puesto en el 93, lo repetimos en el 2013 y fue una noticia que cayó muy bien”, contó a este medio.

Sin embargo, no todo fueron comentarios positivos para el odontólogo especializado en estética, pues recibió varias críticas de sus colegas “yo les decía en el caso de Diomedes que es un diamante muy grande, aprovechamos que le hacía falta una pieza dental y en esa corona hicimos el diente”. Recalcó que no se perjudicaron otros dientes, pues se realizó con todo el cuidado y la delicadeza del caso.

Contrario a lo que muchos llegaron a pensar en ese momento, que sería una noticia que repercutiría de manera negativa “varios muchachos comenzaron a ponerse diamantes pequeños donde no invadimos el esmalte dentario…”.

El odontólogo se especializa en
El odontólogo se especializa en estética dental y le ha puesto algunos diamantes a famosos - crédito Infobae Colombia

Años más tarde, llegó al consultorio el futbolista de la selección Colombia, Lucho Díaz, que una semana antes de su matrimonio le indicó que quería hacerse un grillz –accesorios de joyería dental decorativos y removibles que se colocan sobre los dientes, hechos de metales preciosos como oro o plata, a menudo incrustados con joyas, diamantes u otras piedras preciosas–.

En medio de la conversación con Infobae Colombia, el odontólogo reveló cuánto costó el grillz que utilizó el atacante de la Tricolor “el de Lucho costó casi 20 millones de pesos, pero porque tenía oro blanco y los diamantes eran pequeños para que pudieran entrar ahí dentro de la pieza”. Asimismo, Zabaleta contó que el diamante que le implantó Diomedes en su dentadura en esta época tendría el mismo valor por su gran tamaño.

Igualmente, fue enfático en decir que el precio de una pieza de diamante dependiendo del tamaño, puede empezar desde los 600.000 pesos y funcionan como “pequeños piercings” que se ponen para darle un brillo diferente a las dentaduras. Cualquier persona puede acceder a este tipo de práctica, por lo que no se hace exclusivo de famosos.

El diamante en la dentadura
El diamante en la dentadura de Luis Díaz fue añadido por Daniel Zabaleta, odontólogo sobrino de Diomedes Díaz y encargado de hacer la misma labor con el "Cacique de La Junta" - crédito El Heraldo

Entre los famosos que ha tenido en su consultorio, Zabaleta aseguró que además de Lucho Díaz y el Cacique de La Junta, se encuentran el cantante Rafael Santos y el hermano de Lucho Díaz.

Así, el consultorio del odontólogo se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan una sonrisa de lujo, con diamantes incrustados que se han vuelto símbolo de estatus y estilo.

De acuerdo con Daniel Zabaleta, esta es una práctica que se implementó hace muchos años en Europa, donde adelantó sus estudios en estética dental y de donde recibe el nombre del “dentista italiano”. Además, ha sido copiada por otros países que apenas están viendo sus primeros procedimientos de este tipo en países como Argentina o Brasil.

Temas Relacionados

Daniel Zabaleta DíazDiamante Diomedes DíazDiamantes en los dientesGrillzOdontología EstéticaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Autoridades capturaron al presunto responsable del asesinato del hombre que esperaba bus en Guaduas

José Edwin González Ibargüen se encontraba esperando el bus para dirigirse para Bogotá, cuando fue abordado por dos hombres en moto

Autoridades capturaron al presunto responsable

Iván Cepeda se pronunció tras las acusaciones que lo califican de “guerrillero”: “Termina en atentados políticos y muertes”

El precandidato presidencial Iván Cepeda ya había anunciado que interpondrá una denuncia contra el periodista que compartió una foto alterada en la que aparece el senador con traje de guerrillero

Iván Cepeda se pronunció tras

María Fernanda Cabal criticó estreno del polémico documental que resalta la vida de Gustavo Petro: “Millones de pesos derrochados para calmar el narcisismo”

La senadora del Centro Democrático cuestionó que se hayan utilizado recursos públicos para, según ella, exaltar la vanidad del mandatario nacional

María Fernanda Cabal criticó estreno

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Linda Caicedo es la única colombiana nominada al premio, aunque no asistiría por disposición del Real Madrid, que mantiene una pelea institucional con France Football, organizadores de la ceremonia

Ceremonia del Balón de Oro:

Indignación en El Santuario, Antioquia: Tras funeral masivo asistentes vandalizaron algunas zonas del cementerio

Los asistentes rompieron lápidas, dejaron botellas en el lugar y destruyeron flores pertenecientes a otras tumbas

Indignación en El Santuario, Antioquia:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comandante del Ejército reveló una

Comandante del Ejército reveló una de las causas de la asonada contra militares en Huila: “Los iban a asesinar si no le cumplían a Iván Mordisco”

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

ENTRETENIMIENTO

La nueva controversia de Yina

La nueva controversia de Yina Calderón: chats, suspensiones de redes sociales y el nombre de José Rodríguez en el centro del escándalo

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Deportes

Ceremonia del Balón de Oro:

Ceremonia del Balón de Oro: hora, dónde ver en Colombia y nominados al premio entregado al mejor y la mejor futbolista de la temporada

Luis Díaz se puso la ‘10’ y destapó un barril de cerveza en el Oktoberfest en Alemania: el momento quedó en video

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Fernando Batista reveló que pasó en el camerino de Venezuela durante la goleada de Colombia, que dejó a la Vinotinto sin Mundial

“Yo soy el ángel de Dayro”, las revelaciones del ‘Arriero’ Herrera sobre el goleador de Once Caldas y el camerino