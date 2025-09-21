Colombia

Conductor de camioneta generó caos en vía de Cundinamarca y terminó en un hueco: todo quedó en video

El episodio quedó registrado en video por otros usuarios de la carretera, quienes circulaban detrás del vehículo implicado

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Un conductor generó un gran
Un conductor generó un gran caos, puso en peligro a otros actores viales y terminó encunetado en un andén - crédito Captura video

El trayecto entre Cajicá y Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, fue escenario de un incidente vial que generó alarma entre los conductores y ciclistas que transitaban por la zona.

A plena luz del día, en el corredor vial se vio alterado el tráfico, cuando una camioneta protagonizó una serie de maniobras peligrosas, que culminaron con el vehículo encunetado en un andén y pusieron en riesgo la seguridad de quienes compartían la vía.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

A través de las redes sociales se viralizó un video donde muestra a la camioneta negra, de marca Dodge, avanzando parcialmente sobre la berma y la ciclorruta, en reiteradas ocasiones invadiendo ambos espacios y cruzando la división que separa la vía de la ruta exclusiva para bicicletas.

La persona que realizó la grabación desde otro automóvil describe: “Va fumado”, mientras se observa la conducción insegura del vehículo.

De acuerdo con el video, el conductor trató de maniobrar en varias ocasiones hasta que colisionó - crédito brenda_v8/TikTok

En distintos momentos, el conductor intentó reincorporarse a la calzada principal, pero continuó maniobrando de manera agresiva y realizando movimientos en zigzag, lo que evidencia la pérdida de control sobre el automotor.

“Se montó, va en la inmunda. Juepucha, va remal, mire, mire. La cicla, no sea marica, se fue, se fue, ahí ya quedó en el hueco, ahí ya quedó”, se escucha al fondo de las imágenes.

La secuencia se agrava cuando el vehículo vuelve a saltar la división de la ciclorruta, se posiciona de manera transversal en la vía y, al intentar retomar el control, termina impactando de frente contra el andén, según el registro audiovisual.

Testigos señalan que el incidente ocurrió metros adelante de la entrada a la vía Molino-Manas, ubicación en la que finalmente la camioneta quedó detenida tras el choque.

Las reacciones de los internautas destacan que las autoridades evalúan los elementos audiovisuales para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si el conductor conducía bajo el efecto de alguna sustancia.

La camioneta terminó en un
La camioneta terminó en un huevo tras el intento de maniobrar - crédito Captura video

“Pero no necesariamente iba tomado, le pudo dar un infarto o algo, ¿o lo vieron bebiendo?“; ”Nos dio narración, nos dio imagen, nos dio suspenso, nos dio tranquilidad y final feliz”; “Resumen: En la inmunda”; “Usted solo tenía una misión y la hizo perfecta, excelente reportaje amiga”; “A esas personas no entiendo como les dan un pase”; “Uy no, pero no la supo pilotear, y no hablo de la camioneta”; “¿Qué estaría viendo ese man, la pista arcoíris de Mario kart?“; ”Vendo camioneta , excelente estado, verla es comprarla , 10 de 10, no le duele nada, lista para rodar. Motivo: viaje": fueron algunos mensajes.

Buscan al conductor de una camioneta de alta gama que embistió a un familia que viajaba en motocicleta en vía de Pereira

En un accidente vial ocurrido en la vía Pereira–Condina, se confirmó la muerte de una segunda víctima, ocho días después del siniestro.

El hecho, registrado la noche del lunes 25 de agosto de 2025 en el kilómetro 4+500 de la variante Condina de Pereira, involucró a una camioneta Toyota Prado blanca y una motocicleta en la que se desplazaban Michel Vélez López, de 19 años, su pareja Brian Stiven Villegas Arias, de 27, y su hija Celeste, de cuatro años.

De acuerdo con los reportes, el choque provocó que los tres ocupantes de la motocicleta fueran expulsados y cayeran con fuerza sobre el pavimento. Michel Vélez López perdió la vida de manera instantánea en el lugar, mientras que Villegas Arias y la menor resultaron gravemente heridos, requiriendo traslado inmediato a distintos centros médicos de la ciudad.

Este sería el vehículo involucrado
Este sería el vehículo involucrado en el siniestro que dejó dos personas muertas y dos más heridas - crédito Redes sociales/Facebook

A pesar de los procedimientos de urgencia y la atención médica especializada, Brian Stiven Villegas Arias falleció el lunes 1 de septiembre, consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. En tanto, la niña de cuatro años permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Pereira.

El equipo médico detalló que Celeste ingresó en estado de coma, presentando trauma craneoencefálico severo, lesiones torácicas y una fractura en la pierna. A pesar de haber sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas, su pronóstico continúa siendo reservado.

Las autoridades informaron que el conductor de la Toyota Prado, identificada con placas RGK167 de Bogotá, abandonó el vehículo en la escena y se dio a la fuga antes de que llegara la Policía. La investigación sigue en curso para dar con el paradero del responsable y esclarecer todos los detalles del siniestro.

Temas Relacionados

Accidente en CundinamarcaVía Cajicá - ZipaquiraConductor camionetaManiobras en carreteraVideo viralImprudencia conductorVía CundinamarcaColombia-Noticias

Más Noticias

Los contratos y cargos que Nicolás Petro habría gestionado en el Gobierno: Fiscalía pedirá cárcel para el hijo mayor del presidente

Nicolás Petro es acusado de los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias

Los contratos y cargos que

Gustavo Petro solicita apoyo a Claudia Sheinbaum para dar con el paradero de B King, cantante desaparecido en México

El jefe de Estado lanzó la petición a través de su cuenta de X, debido a la preocupación que generó la desaparición del artista en extrañas circunstancias sin información sobre su paradero

Gustavo Petro solicita apoyo a

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

En el estadio del cuadro ‘Azucarero’ se jugarán los últimos 90 minutos que definirán el equipo campeón del 2025

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro por proyecto de ley de competencias: “Es un retroceso”

La entidad aseveró que, aunque es necesaria una reforma, el borrador divulgado por el Ejecutivo no contó con la participación de las entidades territoriales

Asocapitales cuestionó al Gobierno Petro

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

La actriz y exreina colombiana sorprendió al confesar que solo consideraría regresar al certamen internacional si cuenta con el apoyo incondicional de su esposo Juan David Echeverry y su hijo Thiago

Valerie Domínguez pone una emotiva
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Hallan explosivos cerca a la

Hallan explosivos cerca a la estación de Policía en Amalfi, Antioquia: dos sujetos fueron capturados

Madre de Franque Hoyos Murcia, policía secuestrado por el ELN en Arauca, pidió ayuda al Gobierno nacional para su liberación

Video: cobradores en Santa Marta fueron expuestos en redes sociales por “robarse” la plata de un grupo armado

Ministro de Defensa arremetió contra comunidades que ayudan a los grupos armados: “Exponen a sus hijos y familias”

Nueva masacre en Valle del Cauca: 3 miembros de una familia fueron asesinados en el corregimiento Los Cocuyos

ENTRETENIMIENTO

Valerie Domínguez pone una emotiva

Valerie Domínguez pone una emotiva condición para volver a Miss Universo: su familia es la clave

El conmovedor mensaje de la hermana de B King que prende las alarmas sobre su desaparición: “Hoy amanecí derrumbada”

Darina Littleton elogia el liderazgo de Shakira y desmiente rumores sobre la relación con su equipo: “No hay ninguna rivalidad”

Polémica en redes, Aida Victoria Merlano se pronunció respecto a los rumores sobre su ruptura con Juan David Tejada

Valle del Cauca y Antioquia se afianzaron en el liderato de ‘Miss Universe Colombia’ en un reto por parejas

Deportes

Deportivo Cali vs. Independiente Santa

Deportivo Cali vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Siga aquí la gran final de la Liga Femenina BetPlay

Deportivo Cali vs. Santa Fe: la final que más se ha repetido en el fútbol femenino y que es liderado por las azucareras

Sebastián Montoya rescató dos puntos en Bakú, luego de que su motor terminara en llamas

Álvaro Uribe compartió fotografía con figura de la selección Colombia y de Atlético Nacional: “Nos llena de orgullo”

Le cobrarían muy duro al árbitro colombiano Andrés Rojas por su mala actuación en la Copa Libertadores: este sería el castigo