Conductor de camioneta generó caos en vía de Cundinamarca y terminó en un hueco: todo quedó en video

Un conductor generó un gran caos, puso en peligro a otros actores viales y terminó encunetado en un andén - crédito Captura video

El trayecto entre Cajicá y Zipaquirá, en el departamento de Cundinamarca, fue escenario de un incidente vial que generó alarma entre los conductores y ciclistas que transitaban por la zona.

A plena luz del día, en el corredor vial se vio alterado el tráfico, cuando una camioneta protagonizó una serie de maniobras peligrosas, que culminaron con el vehículo encunetado en un andén y pusieron en riesgo la seguridad de quienes compartían la vía.

A través de las redes sociales se viralizó un video donde muestra a la camioneta negra, de marca Dodge, avanzando parcialmente sobre la berma y la ciclorruta, en reiteradas ocasiones invadiendo ambos espacios y cruzando la división que separa la vía de la ruta exclusiva para bicicletas.

La persona que realizó la grabación desde otro automóvil describe: “Va fumado”, mientras se observa la conducción insegura del vehículo.

De acuerdo con el video, el conductor trató de maniobrar en varias ocasiones hasta que colisionó - crédito brenda_v8/TikTok

En distintos momentos, el conductor intentó reincorporarse a la calzada principal, pero continuó maniobrando de manera agresiva y realizando movimientos en zigzag, lo que evidencia la pérdida de control sobre el automotor.

“Se montó, va en la inmunda. Juepucha, va remal, mire, mire. La cicla, no sea marica, se fue, se fue, ahí ya quedó en el hueco, ahí ya quedó”, se escucha al fondo de las imágenes.

La secuencia se agrava cuando el vehículo vuelve a saltar la división de la ciclorruta, se posiciona de manera transversal en la vía y, al intentar retomar el control, termina impactando de frente contra el andén, según el registro audiovisual.

Testigos señalan que el incidente ocurrió metros adelante de la entrada a la vía Molino-Manas, ubicación en la que finalmente la camioneta quedó detenida tras el choque.

Las reacciones de los internautas destacan que las autoridades evalúan los elementos audiovisuales para establecer las responsabilidades correspondientes y determinar si el conductor conducía bajo el efecto de alguna sustancia.

La camioneta terminó en un huevo tras el intento de maniobrar - crédito Captura video

“Pero no necesariamente iba tomado, le pudo dar un infarto o algo, ¿o lo vieron bebiendo?“; ”Nos dio narración, nos dio imagen, nos dio suspenso, nos dio tranquilidad y final feliz”; “Resumen: En la inmunda”; “Usted solo tenía una misión y la hizo perfecta, excelente reportaje amiga”; “A esas personas no entiendo como les dan un pase”; “Uy no, pero no la supo pilotear, y no hablo de la camioneta”; “¿Qué estaría viendo ese man, la pista arcoíris de Mario kart?“; ”Vendo camioneta , excelente estado, verla es comprarla , 10 de 10, no le duele nada, lista para rodar. Motivo: viaje": fueron algunos mensajes.

Buscan al conductor de una camioneta de alta gama que embistió a un familia que viajaba en motocicleta en vía de Pereira

En un accidente vial ocurrido en la vía Pereira–Condina, se confirmó la muerte de una segunda víctima, ocho días después del siniestro.

El hecho, registrado la noche del lunes 25 de agosto de 2025 en el kilómetro 4+500 de la variante Condina de Pereira, involucró a una camioneta Toyota Prado blanca y una motocicleta en la que se desplazaban Michel Vélez López, de 19 años, su pareja Brian Stiven Villegas Arias, de 27, y su hija Celeste, de cuatro años.

De acuerdo con los reportes, el choque provocó que los tres ocupantes de la motocicleta fueran expulsados y cayeran con fuerza sobre el pavimento. Michel Vélez López perdió la vida de manera instantánea en el lugar, mientras que Villegas Arias y la menor resultaron gravemente heridos, requiriendo traslado inmediato a distintos centros médicos de la ciudad.

Este sería el vehículo involucrado en el siniestro que dejó dos personas muertas y dos más heridas - crédito Redes sociales/Facebook

A pesar de los procedimientos de urgencia y la atención médica especializada, Brian Stiven Villegas Arias falleció el lunes 1 de septiembre, consecuencia de las lesiones sufridas en el accidente. En tanto, la niña de cuatro años permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital de Pereira.

El equipo médico detalló que Celeste ingresó en estado de coma, presentando trauma craneoencefálico severo, lesiones torácicas y una fractura en la pierna. A pesar de haber sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas, su pronóstico continúa siendo reservado.

Las autoridades informaron que el conductor de la Toyota Prado, identificada con placas RGK167 de Bogotá, abandonó el vehículo en la escena y se dio a la fuga antes de que llegara la Policía. La investigación sigue en curso para dar con el paradero del responsable y esclarecer todos los detalles del siniestro.