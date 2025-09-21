Christian Nodal reveló con cuál artista colombiano le gustaría colaborar próximamente

Antes de su concierto en Colombia, Nodal habló de los artistas con los que le gustaría colaborar y sumó a Beéle - crédito Edgar Negrete Lira/CUARTOSCURO.COM y @beele/Instagram

Este sábado 20 de septiembre, el Coliseo MedPlus de Bogotá será el escenario de uno de los eventos más esperados del año en el panorama de conciertos en Colombia. Se trata de la presentación de Christian Nodal, una de las figuras más destacadas del regional mexicano que presentará su espectáculo en formato 360 grados.

El artista, que se encuentra desde hace tiempo en la mira de las redes sociales y los medios de comunicación por su vida sentimental, y en particular por sus sonadas rupturas con Belinda y Cazzu, así como su actual relación con Ángela Aguilar, dio de qué hablar durante la rueda de prensa que brindó previo a su concierto en la capital del país.

Durante un punto de la charla, le preguntaron si le gustaría colaborar en el futuro con algún artista, a lo que respondió soltando varios nombres, destacando particularmente el de Beéle, otro que por estos días lidia con una controversia luego de la filtración de un video íntimo con su antigua pareja, Isabella Ladera, que anunció una demanda haciéndolo responsable del hecho.

El mexicano mencionó varios artistas colombianos con los que tendría interés en trabajar - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

“Yo lo veo como Tito”, afirmó Nodal, indicando que compartía paralelismos con Tito Double P, artista mexicano con el que ya trabajó en el pasado.

Nodal mencionó también otros nombres colombianos como Nanpa Básico y hasta manifestó que tendría interés en unir fuerzas con Piso 21 nuevamente, con los que interpretó Pa’ Olvidarme de Ella en 2019.

“Con Nanpa… con Piso 21 se planteó la idea de volver a trabajar. Yo, yo estoy bien puesto. Yo creo que, sobre todo el siguiente año, va a ser una muy buena apertura para poder hacer muchos más duetos de lo que he hecho en los últimos dos años. Estaba enfocado en un sonido particular y seguir descubriendo, experimentar y demás. Entonces, el siguiente año creo que va a haber oportunidad para, para todo eso", advirtió.

Nodal destacó el rol de Colombia en su carrera musical

Otro momento destacado en la rueda de prensa su reconocimiento a Colombia como un país clave en su carrera artística, pero también como uno que aportaba al boom del regional a través de sus artistas.

En un primer momento, Nodal remarcó que tenía la mira puesta en México y Estados Unidos, al ser los mercados tradicionales para el sonido que trabaja, por lo que fue una sorpresa para él que Colombia le prestara atención desde los inicios de su carrera.

El cantante relató cómo fue recbido por el público en sus inicios, y cómo influyó la música popular colombiana en lanzamientos posteriores suyos - crédito @conciertoscolombia.oficial/Instagram

“La idea de que mi música estuviera sonando por Colombia y puntualmente Bogotá, era como que me volaba la cabeza. Creo que ni en el mejor de los sueños pude vivir algo tan hermoso”, expresó.

Nodal recordó cómo fue su primera visita a Colombia, recordando el furor que causó cuando aterrizó en la capital del país. “Me acuerdo desde que llegué al aeropuerto, cómo se puso eso, fue una locura. Había cientos de personas esperando y me dieron muchísimo amor”, recordó.

También contó que al tener un repertorio reducido, tuvo que recurrir a canciones de otros artistas como Vicente Fernández, algo que le permitió estrechar lazos con el público colombiano debido a la adhesión que despierta la música mexicana en el país.

“Yo tenía cuatro canciones apenas, Te Fallé, Probablemente, Me Dejé Llevar y Adiós Amor. Entonces, cuando me tocaba hacer mi participación, metía canciones de Don Vicente y cositas. La gente... se me hacía muy loca la idea de que a pesar de que estamos bastante distanciados de México, pudiéramos compartir con la cultura nuestra. Y bueno, ustedes toman guaro, pero como locos, nosotros tomamos tequila también, ¿me entiendes? Y fue muy hermoso", expresó.

Según contó Nodal, el viaje también le abrió el panorama frente a lo que sucedía con la música popular colombiana, al punto que terminó influyendo en lanzamientos posteriores. “Descubrí artistas como Jessi Uribe, Yeison Jiménez, Paola Jara, y me inspiraron mucho. De hecho, cuando volví para México, volví con un tema como No Te Contaron Mal, que era un sonido que lo capté de aquí. Me abrió el panorama y marcó mucho mi vida, mi carrera en Colombia y puntualmente en Bogotá“, relató.