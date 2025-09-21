Armando Benedetti aseguró que el gabinete de Petro es “flojo” y Alfredo Saade lo confrontó: “El síndrome de «Laura»”

Alfredo Saade cuestionó al ministro del Interior, Armando Benedetti, e insinuó que querría acaparar cargos en el Gobierno - crédito Colprensa - @alfredosaadev/X

El Gobierno del presidente Gustavo Petro se ha caracterizado, entre otras cosas, por las tensiones existentes entre sus integrantes y aquellos que alguna vez hicieron parte del gabinete ministerial. Algunos de los políticos que han salido de la administración han mostrado su desacuerdo con la manera como se manejan las cosas al interior de este, han cuestionado el actuar de algunos colegas y han denunciado presuntos hechos de corrupción.

Esa percepción de una posible división e inestabilidad al interior del Gobierno es latente y, las recientes declaraciones que dio el ministro del Interior, Armando Benedetti, a la revista Semana, generaron todavía más opiniones al respecto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En conversación con el medio citado, el jefe de la cartera, que llegó a la administración en medio de críticas y cuestionamientos por investigaciones que pesan en su contra, aseguró que, a su juicio, el gabinete ministerial del presidente no es el mejor.

Armando Benedetti aseguró que el presidente Gustavo Petro sabe que su gabinete es "flojo" - crédito Joel González/Presidencia

Calificó como “flojo” al gabinete actual y solo destacó la gestión de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, que asumió como tal en febrero de 2025. Contrario a lo que ha percibido de los demás políticos que acompañan al presidente en el Gobierno, la funcionaria sí estaría muy firme con la visión de país que tiene Gustavo Petro.

“Sí, es un gabinete flojo. Me va a traer problemas, pero debo reconocerle a Angie Rodríguez su trabajo. Es una berraca y leal al presidente Petro y con ella sí he hecho un gran equipo de trabajo a favor del presidente”, detalló, añadiendo que el jefe de Estado “sabe” que su gabinete es flojo y que él, como ministro del Interior, le ha aconsejado hacer cambios.

La postura de Alfredo Saade

El precandidato presidencial y ex jefe de Despacho de la Presidencia dio a conocer su opinión sobre las afirmaciones que hizo Benedetti en la entrevista con el medio. Según indicó, no comparte su percepción, puesto que considera que en el gabinete que actualmente acompaña a Petro hay personas comprometidas, capaces y que apoyan plenamente al Gobierno nacional.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que hay integrantes del Gobierno que no están de acuerdo con las políticas de Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

En consecuencia, cuestionó al ministro del Interior por asegurar que es un equipo de trabajo “flojo” e insinuó que podría estar interesado en acaparar todo tipo de puestos dentro de la administración. Incluso, lo señaló de estar tomando el mismo rumbo que al parecer tomó la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia, que renunció al cargo por desacuerdos que tuvo, justamente, con Saade.

“No estoy de acuerdo con benedetti, en mi tiempo como jefe de despacho, encontre ministros muy capaces dispuestos a darlo todo por el gobierno. Le estoy viendo a armandito el sindrome de “laura”? quieren todos los cargos para ellos? Levántate (sic)”, escribió el aspirante a la Presidencia en su cuenta de X.

El ex jefe de Despacho Alfredo Saade rechazó afirmaciones de Armando Benedetti sobre el gabinete del Gobierno - crédito @alfredosaadev/X

Un gabinete “triste” y que no sería afín a las políticas de Petro

En la entrevista con el informativo, Benedetti afirmó que ha notado que algunos de los miembros del gabinete carecen de sensibilidad a nivel político.

“Muchas veces el gabinete es bastante frío, le hace falta sensibilidad política, no le duele lo que le duele al presidente. Espero que mis compañeros no me vayan a dejar de querer o me quieran menos o me odien más de lo que me odian algunos”, explicó al ministro al medio citado.

Según detalló, lo que ha notado en el tiempo que lleva dentro del Gobierno y ejerciendo como titular de una cartera (cuatro meses, aproximadamente), es que los integrantes del gabinete no son afines a las políticas del primer mandatario.

El ministro Benedetti aseguró que le ha recomendado al presidente Petro hacer cambios en su gabinete - crédito Presidencia de Colombia

“Son bastante fríos y apáticos con las políticas públicas del presidente, tanto en el Congreso, como en los medios de comunicación, y al realizar los propósitos en los que se ha empeñado o ha propuesto el presidente”, dijo.