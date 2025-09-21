Aida Victoria Merlano relató el día en que descubrió una infidelidad en un motel: aclaró si hablaba de Juan David Tejada

La barranquillera afirmó que encontró a un hombre en un motel y no dudó en perseguirlo - crédito @aidavictoriam/Instagram

Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más conocidas en Colombia, volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir en sus redes sociales una experiencia personal relacionada con la infidelidad.

Durante las últimas semanas, la barranquillera hija de la excongresista Aída Merlano estuvo involucrada en rumores iniciados por Yina Calderón, que llegó a insinuar que el hijo de este con Juan David Tejada el pasado 29 de julio fue fruto de la anterior relación de la influenciadora con Westcol.

Pese a que la pareja negó de forma categórica los rumores, Calderón respondió afirmando que la pareja se habría separado, sin profundizar en detalles. Este hecho tuvo más fuerza debido a que en tiempos recientes Aida Victoria no aparece junto a Tejada, alimentando estas especulaciones.

Pese a que no se pronunció directamente sobre el tema, eso no le impidió a la influenciadora contar a través de sus historias de Instagram un episodio de su pasado en el que descubrió a su entonces pareja en un motel, optando por confrontar la situación en el mismo lugar.

Lejos de adoptar un tono dramático, Merlano optó por el humor y la ironía para relatar el momento, lo que generó aún más interés entre quienes la siguen. “¡Mi marido en un hotel con una moza! Sufrí tanto sacándolo en tacones”, indicó a modo de broma.

En medio de la narración, la creadora de contenido enlazó la anécdota con una pauta publicitaria, promocionando una marca de calzado. Este giro en su historia demostró su habilidad para conectar vivencias personales con estrategias comerciales y contribuyó a que la publicación se volviera viral en cuestión de minutos. La combinación de humor y promoción captó la atención de la audiencia y reforzó su presencia en las tendencias digitales.

De inmediato, la influenciadora aclaró que la persona de la que hablaba no era Juan David Tejada, dando un giro a su relato. “Esto no es de mi marido, yo por marido mío no peleo, pero por marido ajeno… La etapa de corretear a la moza del marido de tu amiga, recomiendo no saltársela”, expresó, provocando risas y reacciones entre su audiencia.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Algunos usuarios celebraron el tono humorístico de la historia, mientras que otros comenzaron a especular sobre posibles mensajes ocultos o indirectas hacia su vida amorosa.

En los días previos a la publicación, varios usuarios ya habían notado la ausencia de Tejada en eventos y actividades públicas en las que ella solía aparecer acompañada. Observaciones como su presencia sola en una jornada de compras o la falta de imágenes junto a su hijo y su pareja avivaron los rumores sobre una posible crisis en la relación. Pese a la aclaración de Aida Victoria, las especulaciones sobre su situación sentimental continuaron circulando.

Aida Victoria Merlano hizo confesión a sus seguidores tras el nacimiento de su hijo Emiliano

En una reciente publicación que hizo la creadora de contenido en su cuenta de Instagram, la hija de la excongresista Merlano aseguró que llegó a pensar en someterse a un retoque estético para volver a recuperar el abdomen plano que presumía en sus publicaciones antes de quedar embarazada.

“Pido perdón públicamente porque yo coticé la lipo, porque pensé que me iba a demorar como un año recuperando mi cuerpo, porque acabas de dar vida, pero se los juro, la alimentación lo es todo, porque yo no he tenido tiempo de entrenar juiciosa…De hecho desde que parí he ido como unas seis veces al gimnasio”, aseguró Merlano.

Y aunque el objetivo inicial de su publicación era promover el programa que vende para perder peso, lo cierto es que sus seguidores la felicitaron por la honestidad con la que trató el tema contrario a lo que dicen famosas que dieron a luz ya las pocas semanas recuperan su figura.