Video del momento de la captura de Juan Carlos Uribe Bejarano por el homicidio de su hermano: Fiscalía reveló detalles de caso

Entre los elementos presentados en la audiencia de imputación de cargos figuran registros de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y testimonios que evidenciarían inconsistencias

Paula Naranjo

Paula Naranjo

Las autoridades tendrían material probatorio que lo relacionaría con la muerte de Jorge Hernando Uribe Bejarano - crédito @Geralra_dice/X

La audiencia de imputación de cargos contra el reconocido relacionista público Juan Carlos Uribe Bejarano, llevada a cabo el sábado 20 de septiembre en Cali, reveló nuevos detalles de homicidio de su hermano Jorge Hernando Uribe Bejarano.

Uribe, reconocido jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, enfrenta acusaciones formales de homicidio agravado y desaparición forzada por la muerte de su hermano. La Fiscalía presentó pruebas que lo señalan como el presunto determinador del crimen, en un proceso judicial que ha captado la atención pública por la gravedad de los hechos y el trasfondo familiar.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló los cargos imputados a Uribe Bejarano, destacando su presunta responsabilidad en la planeación y ejecución del delito. La fiscal a cargo expresó: “Usted, señor Juan Carlos Alberto Uribe Bejarano, se le imputa esta conducta también de desaparición forzada en calidad de determinador”. El juez 16 de garantías avaló la captura del acusado, que no aceptó los cargos presentados en su contra.

Juan Carlos Uribe Bejarano fue capturado mientras laboraba en la Biblioteca Departamental - crédito @Geralra_dice/x

El desarrollo de la audiencia estuvo marcado por la exposición de pruebas que, según la Fiscalía, vinculan directamente a Uribe con el crimen. Entre los elementos presentados figuran registros de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp y testimonios que evidencian inconsistencias en los primeros interrogatorios realizados al acusado, según conoció Noticias RCN.

La investigación sostiene que Uribe habría contratado a dos sicarios, identificados como Moisés Betancur Zamora, capturado en Cartagena, y Brian Eduardo Garcés Pelaez, de 32 años, ya judicializado, para ejecutar el asesinato de su hermano.

Un aspecto que llamó la atención de los investigadores fue la actitud pública de Uribe tras la desaparición de Jorge Hernando. No solo solicitó ayuda para localizarlo, sino que, tras el hallazgo del cuerpo, publicó un mensaje en redes sociales en el que expresó: “Con el corazón lleno de tristeza queremos informar que, después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe”.

Juan Carlos Uribe Bejarano fue capturado como presunto determinador del homicidio de su hermano - crédito @Geralra_dice/X

La Fiscalía también señaló que el acusado ocultó información relevante durante los interrogatorios iniciales. “Cuando se le pregunta que cuente qué fue lo que pasó, qué conocimiento tiene, usted no cuenta que el mismo día del desaparecimiento de su hermano había departido una muerte”, indicó la fiscal durante la audiencia.

El perfil de Juan Carlos Uribe Bejarano

Juan Carlos Uribe Bejarano es egresado de la Universidad Católica de Manizales, donde cursó estudios en administración turística durante tres años. Gracias a su trayectoria, se ha destacado como jefe de relaciones públicas y protocolo en la capital vallecauca.

Su detención se produjo en las inmediaciones de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, donde trabajaba. Un video de la captura muestra a Uribe descendiendo por las escaleras del recinto cultural, sin esposas y acompañado por personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. En las imágenes, el acusado aparece sereno, aunque posteriormente experimentó angustia al comunicarse con un familiar en una estación de Policía.

Juan Carlos Uribe fue uno de los primeros en referirse a la muerte de su hermano - crédito Juan Carlos Uribe/Facebook

El atroz crimen de Jorge Hernando Uribe Bejarano

La cronología del crimen revela que Jorge Hernando Uribe, empresario dedicado a la organización de eventos, de 74 años, fue raptado el 6 de abril. Sus restos fueron hallados el 17 de ese mes en una vivienda de la vereda El Estero, corregimiento de Navarro, al suroriente de Cali, lugar en el que fue capturado Garcés Pelaez. El hallazgo puso fin a una búsqueda de 11 días que mantuvo en vilo a la ciudad; de hecho, desde la Gobernación del Valle habían ofrecido una recompensa por información de su ubicación.

En el entorno familiar, la hija de la víctima, Alejandra Uribe, aseguró que su padre no había recibido amenazas previas, lo que añade un elemento de desconcierto al caso. La ausencia de antecedentes de riesgo en la vida de Jorge Hernando contrasta con la gravedad de los hechos y la acusación que pesa sobre su propio hermano. Cabe señalar que la mamá de Alejandra fue asesinada hace aproximadamente ocho años en medio de hechos violentos registrados en Ginebra (Valle).

