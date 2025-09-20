Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

Durante una entrevista, el presentador destacó que solo uno de sus vínculos fue realmente significativo y expresó el respeto que mantiene por ambas artistas - crédito @juansequintero/ Instagram

Durante una reciente entrevista para Los 40 Colombia, el actor Juanse Quintero abordó su pasado sentimental y sorprendió al revelar que no considera a todas sus antiguas parejas como exparejas.

El también presentador, conocido por su trayectoria en televisión, habló abiertamente sobre sus vínculos con Lina Tejeiro y Greeicy Rendón, dos figuras destacadas del espectáculo colombiano.

Consultado sobre su relación con ambas celebridades, Quintero afirmó que solo una de ellas forma parte de su historial sentimental real: “Lina fue una noviecita de niños, Lina tenía 12 años, eso no cuenta. Con Greeicy fuimos novios por año y medio. Fue una relación muy linda hasta que se acabó”, detalló con humor.

En el diálogo, Juanse Quintero reconoció que mantiene una relación cordial con Lina Tejeiro, protagonista de varias producciones televisivas, y con Greeicy, reconocida cantante y actriz. El presentador indicó: “Con ellas me la llevo muy bien, a Greeicy la última vez que la vi nos invitó a un concierto, entonces estuvimos ahí”. También confesó ser admirador del cantante Mike Bahía, pareja actual de Greeicy, tanto en el plano artístico como personal.

El vínculo entre Quintero y Greeicy se remonta a 2012, cuando ambos coincidieron en una fiesta. Según relató la propia artista, la relación inició luego de que ella tomara la iniciativa de buscarlo por mensaje. El intérprete recuerda con simpatía el inicio de aquel contacto: “Ella empezó a escribirme luego de la fiesta, pero yo no recordaba su identidad, lo que hizo más curiosa la situación”.

Actualmente, Juanse Quintero está casado con Johanna Fadul, actriz reconocida por su participación en series como Padres e hijos y Sin senos sí hay paraíso. La pareja se conoció en una reunión social y, a pesar de la diferencia de edad, pronto comenzaron un noviazgo que derivó en matrimonio. La relación ha sido pública y Quintero reconoce el papel de Fadul como pieza clave en su estabilidad personal y profesional.

Por otro lado, Lina Tejeiro se encuentra enfocada en su carrera y mantiene un mensaje de reivindicación personal. Ha enfatizado que su bienestar no depende de una relación sentimental y ha subrayado la importancia del amor propio como prioridad en esta etapa de su vida.

La vida sentimental de Juanse Quintero ha despertado interés por sus conexiones con dos personalidades influyentes en la farándula, aunque el mismo actor marca diferencias y recuerda que no considera noviazgo formal aquellas historias surgidas durante la infancia.

Johana Fadul y Juanse Quintero abren su corazón sobre la maternidad tras la pérdida de sus gemelas

La vida de Johana Fadul y Juanse Quintero ha estado marcada por desafíos personales que han transformado su visión sobre la paternidad y la maternidad. En una reciente conversación con el programa Bravíssimo de Citytv, los actores colombianos compartieron cómo la pérdida de sus gemelas influyó en sus proyectos familiares y en su manera de afrontar el futuro, revelando detalles sobre su proceso de duelo, sus expectativas actuales y los hallazgos médicos que surgieron en el camino.

Durante la entrevista, Johana Fadul abordó con franqueza la pregunta sobre si aún desea ser madre. Explicó que, aunque en el pasado sintió un impulso intenso por tener hijos tras la pérdida de sus bebés, ese deseo se ha atenuado con el tiempo.

“Yo siento que no tengo como ese espíritu maternal despierto que tienen muchas mujeres, como ese deseo gigante de ser mamás. No. Pero, por ejemplo, pues ya pasé por esa experiencia y automáticamente eso se despierta tanto que recién pasa lo de las bebés, yo le decía a Juanse: ‘Quiero ser mamá ya y ya’, y él me decía como: ‘Calma, hay que pasar esto, superar, pues esta situación y demás’. Y a veces cuando veo amigas embarazadas o con el bebé, yo digo como: ‘Ay, ¡qué rico!’. Pero ya, se me pasa”, confesó Fadul a Bravíssimo.

Por su parte, Juanse Quintero manifestó que sí mantiene el anhelo de convertirse en padre y que, junto a su pareja, ha decidido dejar de tomar precauciones para que la posibilidad de un embarazo ocurra de manera natural.

El actor relató una experiencia personal que compartió en privado con el presentador Marcelo Cezán: “Le confesé a Marcelo —el presentador— que hay días en los que me he despertado y he tenido como una visión. Y me imagino un niño o una niña caminando por la casa. (...) Perdemos a las niñas y nos llegan nuestras dos perritas, que han traído mucha alegría al hogar. Entonces también yo extrapolo eso y digo: con un hijo tiene que ser igual, ¿no? Ya uno siente un amor distinto, más bonito. Así que sí, yo hago la tarea”, relató Quintero en la entrevista.