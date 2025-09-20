Colombia

Entrenadora de ‘La Voz Kids Colombia’ fue diagnosticada con estos dos trastornos neurológicos

La artista española describió los síntomas que percibe en su día a día, además de la discriminación que experimentó desde pequeña y la importancia de visibilizar el trastorno para ayudar a otros

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
Tomado de Canal Caracol en
Tomado de Canal Caracol en vivo

La cantante y exentrenadora de La Voz Kids Colombia, Natalia Jiménez, compartió públicamente que fue diagnosticada con un trastorno neurológico, revelación que ha marcado un punto importante en su carrera y vida personal.

En una conversación extensa con, Jiménez explicó el proceso que atravesó para comprender su condición y la manera en que afectó su desarrollo desde la infancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según relató, cuando era pequeña enfrentó incomprensión tanto de compañeros como de profesores. “Me tomaban como una niña tonta, con retraso, me trataban mal, hasta los profesores, porque no entendía cosas sencillas”, explicó, evidenciando el impacto social de su situación.

Natalia Jiménez compartió que fue
Natalia Jiménez compartió que fue diagnosticada con TDAH y Asperger, una revelación que ha influido en su vida artística y personal - crédito Caracol Televisión

La artista, reconocida por éxitos como Creo en mí y El sol no regresa, confesó que la confirmación oficial del diagnóstico llegó recientemente. “La verdad es que es chistoso porque me diagnosticaron hace como un año y medio con TDAH y ahora me detectaron Asperger, por lo que tengo un cerebro muy curioso, siempre me estoy enmascarando para verme más normal de lo que soy”, mencionó Natalia Jiménez durante la entrevista, detallando cómo la neurodivergencia ha definido aspectos esenciales de su cotidianidad y relaciones interpersonales.

La propia cantante reconoció que su vida diaria suele enfrentarse a momentos de sobrecarga sensorial, lo que afecta la manera en que se desenvuelve en diferentes ambientes. “Luego llego a casa y me tapo con una manta como dos horas para recuperarme de la sobreestimulación porque llego muriéndome, necesito esconderme cuando me paso el día haciendo cosas que están fuera de mi capacidad”, dijo.

En la misma conversación, expresó la importancia de visibilizar este diagnóstico, sobre todo pensando en quienes podrían atravesar situaciones similares y no cuentan con apoyo o información suficiente. “Me siento en la obligación de exponer esta situación porque sé que hay personas, especialmente niños, que atraviesan por la misma condición y están expuestos a comentarios malintencionados de otra gente que no sabe lo suficiente sobre el tema o desconoce casos cercanos a su entorno”, subrayó en la entrevista.

“Me tomaban como una niña
“Me tomaban como una niña tonta, con retraso, me trataban mal, hasta los profesores, porque no entendía cosas sencillas”, relató Natalia Jiménez sobre sus primeros años - crédito Tomada de Canal Caracol en vivo

Natalia Jiménez formó parte del grupo de entrenadores de La Voz Colombia en 2021, experiencia en la que compartió escenario con figuras como Jesús Navarro y Andrés Cepeda. Su apertura sobre temas de salud mental conecta con una tendencia creciente entre artistas que utilizan su reconocimiento para llamar la atención sobre la diversidad y la inclusión en entornos laborales y educativos.

El trastorno por déficit de atención e hiperactividad en adultos

Las dificultades para mantener la concentración y controlar los impulsos pueden persistir en la vida adulta, afectando de manera significativa el desempeño laboral, las relaciones personales y la autoestima. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) en adultos se manifiesta a través de una combinación de síntomas que, aunque suelen originarse en la infancia, pueden pasar inadvertidos hasta la adultez, según la información publicada por Mayo Clinic.

En la mayoría de los casos, los síntomas del TDAH comienzan en la niñez y continúan a lo largo de los años, aunque la hiperactividad tiende a disminuir con el tiempo. En los adultos, los problemas más persistentes suelen ser la impulsividad, la inquietud y la dificultad para mantener la atención. Estos síntomas pueden variar en intensidad, desde leves hasta graves, y en ocasiones no se reconocen hasta que generan un impacto considerable en la vida cotidiana.

El TDAH en adultos puede
El TDAH en adultos puede dificultar la concentración, el control de impulsos y la gestión de prioridades, repercutiendo en la vida laboral y personal - Ilustración

El diagnóstico del TDAH en adultos presenta desafíos particulares, ya que sus manifestaciones pueden confundirse con las de otros trastornos, como la ansiedad o los trastornos del estado de ánimo. Además, es frecuente que los adultos con TDAH presenten al menos otra condición de salud mental, como depresión o ansiedad, lo que complica aún más la identificación y el tratamiento del trastorno, de acuerdo con la información de Mayo Clinic.

Muchos adultos desconocen que padecen TDAH y solo perciben que las tareas diarias les resultan especialmente difíciles. Entre las dificultades más habituales se encuentran problemas para concentrarse, establecer prioridades y cumplir con fechas límite, así como olvidos frecuentes de reuniones o compromisos sociales. La incapacidad para controlar los impulsos puede manifestarse en situaciones cotidianas, como la impaciencia al esperar en una fila o al conducir en el tráfico, y también en cambios de humor o episodios de ira.

El diagnóstico de TDAH en adultos solo se establece cuando los síntomas son lo suficientemente graves como para provocar problemas continuos en más de un ámbito de la vida. Estos síntomas persistentes y disruptivos pueden rastrearse hasta la infancia, lo que subraya la naturaleza crónica del trastorno. Mayo Clinic señala que casi todas las personas experimentan en algún momento síntomas similares, pero el TDAH se diferencia por la intensidad y la persistencia de los mismos.

Los síntomas del TDAH persisten
Los síntomas del TDAH persisten desde la infancia, aunque la hiperactividad suele disminuir, mientras que la impulsividad y la distracción pueden mantenerse en la adultez - crédito Ilustración

La causa exacta del TDAH aún no se ha determinado, aunque las investigaciones continúan explorando los factores que pueden contribuir a su desarrollo. Entre los elementos que podrían estar involucrados se encuentran la genética, el entorno y posibles alteraciones en el desarrollo cerebral, según lo expuesto por Mayo Clinic.

Temas Relacionados

Natalia JiménezLa Voz Kids ColombiaTDAH AdultosSíndrome De AspergerColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Asociación de Pacientes denuncia el colapso de la Nueva EPS: “¿Quién responde por los muertos?”

Asociaciones de pacientes exigen respuestas inmediatas al Gobierno y organismos de control ante la falta de pago a prestadores, cancelación de tratamientos y miles de muertes evitables

Asociación de Pacientes denuncia el

Ejército Nacional rechazó acciones que buscan bloquear operaciones en el Huila tras asonada civil en La Plata

Cerca de 500 personas fueron forzadas a obstaculizar operaciones militares en Los Sauces, La Plata, tras amenazas de desplazamiento y asesinatos, según inteligencia militar, lo que evidencia la grave situación de seguridad en la región

Ejército Nacional rechazó acciones que

Joven reportada como desaparecida murió arrollada por un bus en Barranquilla: esta es la historia

La joven madre de 25 años murió arrollada por un bus de servicio público en el barrio Chiquinquirá de Barranquilla

Joven reportada como desaparecida murió

Juanse Quintero habló de los romances que tuvo con Lina Tejeiro y Greeicy y de por qué a una no la considera su “exnovia”

El actor sorprendió al hablar de sus vínculos del pasado, explicó por qué no considera pareja a una de ellas y compartió detalles sobre su vínculo con la cantante caleña

Juanse Quintero habló de los

Denuncian que un vecino del barrio Castilla en Bogotá altera la tranquilidad con fiestas, carros de lujo y amenazas a la Policía

Ciudadanos denuncian que un hombre realiza fiestas a altas horas de la noche, circula en carros de lujo y amenaza a la comunidad y a la Policía, generando indignación y debate sobre la acción de las autoridades

Denuncian que un vecino del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército tuvo una “granja de

Ejército tuvo una “granja de falsos positivos en Sucre”, así reclutaban a los jóvenes: “Hay mucha gente necesitada”

Alcaldía de Amalfi decretó toque de queda tras situación de violencia en el municipio vecino, Anorí

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate se refirió a

Melissa Gate se refirió a la posible participación de Valentino Lázaro en ‘La casa de los famosos Colombia 3’, y lo dejó por fuera

Castigos en ‘MasterChef Celebrity’: jurados advierten a Luis Fernando Hoyos, Raúl Ocampo y Valentina Taguado con nuevas reglas cuando regresen al programa

Hombre que aceptó reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc fue condenado a más de ocho años de prisión

Revelan nuevos detalles sobre el estado de salud de la presentadora Claudia Lozano tras ser internada en una UCI

Esto se sabe tras la sorpresiva muerte de DJ referente de la electrónica que se presentó en el Festival Estéreo Picnic 2025

Deportes

Ricardo Gareca habló sobre si

Ricardo Gareca habló sobre si volvería a dirigir al América de Cali: “Es lo que quiero”

Así fue el tenso cruce entre Adrián Ramos y algunos hinchas del América de Cali en la victoria ante Once Caldas por Liga BetPlay: “Vendido”

Técnico del Club León reveló el motivo por el que James Rodríguez no jugó ante Tijuana por la Liga MX

El Bayern Múnich, de Luis Díaz, sigue en lo más alto de la Bundesliga: goleó por 4-1 al Hoffenheim con triplete de Kane

Mao Molina, ídolo de Independiente Medellín, reveló el duro momento que vivió cuando quedó campeón con el Poderoso