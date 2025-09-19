Marcela Reyes salió al paso de los señalamientos por supuesta responsabilidad en la desaparición de B-King

La DJ salió al paso de los señalamientos que la hacen responsable de la desaparición de su expareja en México - crédito @marcelareyes/Instagram

La preocupación por el paradero de Bayron Sánchez Salazar, conocido en la industria musical como B-King, artista urbano y expareja de la DJ Marcela Reyes, se intensificó en los últimos días tras la difusión de su desaparición en México, junto a su compañero Regio Clown.

El hecho, dado a conocer por Sofía Avendaño, hizo que la propia Marcela Reyes se sumara a las publicaciones y la difusión pidiendo ayuda para que se diera a conocer lo sucedido con el artista.

Sin embargo, en redes sociales (y particularmente desde que la DJ se sumó a la búsqueda) los usuarios revivieron el enfrentamiento que tuvo la pareja en mayo pasado, cuando la DJ de guaracha habló en Buen día, Colombiad el Canal RCN acerca de su ruptura, afirmando que fue por una infidelidad del cantante con Karina García, por entonces participante de La casa de los famosos Colombia.

B-King respondió en su día y dio su versión de los hechos, pero al poco tiempo la situación escaló a tal punto que dio a conocer lo que serían amenazas por parte del equipo de Marcela Reyes, exigiéndole no hablar más del tema en público.

En una serie de videos publicados en sus historias de Instagram, B-King mostró un mensaje que habría sido escrito desde el mismo número telefónico que la DJ tiene publicado para agendarla en eventos. Acto seguido, la hizo responsable si le llegaba a pasar algo que comprometiera su integridad.

“Acá dice que yo debo quedarme callado porque me manda una razón del novio, de ella, de la señora Marcela Reyes, que está en la cárcel. Yo no sé quién sea esa persona, no me interesa meter aquí a terceros”, indicó, mientras mostraba una serie de capturas de pantalla con las que sustentaba su acusación.

El texto cerró con un claro mensaje tanto a sus fans como a todos los usuarios en redes sociales: “Temo por mi vida, así que cualquier cosa que me pase a mí o a cualquier miembro de mi familia es absoluta responsabilidad de la señora Marcela Reyes”.

Marcela Reyes negó ser responsable de la desaparición de B-King

Los hechos mencionados tuvieron lugar en mayo pasado, y los usuarios no lo olvidaron, al punto que hicieron responsable a Reyes por lo sucedido. Es por eso que en sus historias de Instagram, la DJ se pronunció:

“Me siento profundamente triste y con el corazón roto. Me duele ver cómo, en medio de una situación tan delicada y dolorosa, se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante, la vida de Bayron y su pronta aparición”, expresó inicialmente, añadiendo que la familia de B-King estaba lidiando con un drama familiar que no debía pasarse por alto, y por el que pidió ayuda a las autoridades.

“Detrás de todo esto hay una madre completamente destrozada, que no sabe nada de su hijo y que clama por ayuda. Esta situación es seria, es real y necesita de nosotros. Necesitamos que el gobierno, la Cancillería y las autoridades correspondientes actúen, se pronuncien y hagan todo lo posible para que Bayron regrese a salvo a su casa”.

Sin referirse puntualmente a sus enfrentamientos en mayo, Reyes mostró comprensión por los señalamientos, pero negó tener alguna intención de hacerle daño a su expareja. “Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos puedan tener opiniones personales, pero esto va más allá de cualquier historia. Como cualquier ser humano, tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido. Pero jamás le haría daño a NADIE, y mucho menos a una persona que amé y que compartió conmigo siete años de su vida”, expresó.

“Les pido, por favor, que se pongan en los zapatos de su familia, que están viviendo una pesadilla. Y también les pidió que se pongan en los míos, porque estos han sido, sin duda, de los días más grises y dolorosos de mi vida”, indicó.

Para terminar, Reyes mostró su deseo de que B-King esté bien y pueda volver a su casa. “Mi único deseo hoy es que Bayron aparezca, que esté bien y que pueda volver con su madre. Eso es lo único que importa”.