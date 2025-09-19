La historia de una joven italiana reportada como desaparecida en su país y que enmascaraba un idilio: “Con mi novio colombiano”

La italiana aclaró algunos detalles que se difundieron en redes sociales tras la publicación de imágenes con su rostro - crédito Facebook

Una joven de 20 años residente en Turín e identificada como Sofia Politano fue reportada como desaparecida el lunes 15, después de que su familia perdiera contacto con ella durante dos días.

La madre presentó una denuncia ante la policía y realizó múltiples llamados en redes sociales pidiendo su regreso y advirtiendo sobre la influencia del novio de la joven, un ciudadano colombiano, a quien calificó como “poco fiable”.

La situación generó preocupación en la comunidad local y pronto sumó notoriedad mediática.

Luego de dos días sin información, la joven publicó un video en el que explicó su versión de los hechos.

Comenzó aclarando la situación con un mensaje: “Para quien no haya leído las noticias de Turín en las últimas 48 horas, yo soy la chica desaparecida”.

En el video, la joven buscó tranquilizar a quienes seguían el caso y desmentir algunas afirmaciones divulgadas por su familia.

“He decidido grabar este video y publicarlo en todas las plataformas para precisar que estoy bien, estoy tranquila y no me está pasando nada. Quería aclarar algunas cosas que no me han gustado y que no reflejan la verdad de los hechos”, afirmó la joven en su comunicado.

La joven explicó que está con su pareja y que la relación viene desde hace más de un año. “Estoy con mi novio, el chico colombiano: no estamos juntos desde hace unos meses, sino que nos conocemos hace más de un año. Por desgracia, mi familia nunca ha visto con buenos ojos esta relación y ha tratado de impedírnoslo desde la primera vez que él llegó a Italia”, señaló.

Según su testimonio, la actitud de la familia llevó a que disputas y a que convivir bajo el mismo techo se volviera cada vez más difícil.

“Ha sido muy difícil soportar todo esto, hubo discusiones muy fuertes. Mi única vía de escape era salir con él: no es un mal chico, es maravilloso, de verdad un ángel. Por fortuna ahora está conmigo para apoyarme”.

La joven relató que por esa razón decidió dejar la vivienda familiar en el barrio de Mirafiori.

“Quería irme y dejé una carta en la que explicaba todos los motivos a mis padres y que este alejamiento no sería para siempre. Ya no me sentía a gusto en la ciudad, mi novio y su familia estaban dispuestos a acogerme”, contó Sofía Politano.

Al mismo tiempo, aseguró que su familia intentó frenar su partida retirándole documentos personales, el teléfono y la computadora, que también usaba para estudiar.

“La mía, en cambio, me quitó todos los documentos para impedir que me fuera, me confiscaron el celular y la computadora que utilizaba también para estudiar y para desarrollar mis pasiones. Tuve que aprenderme su número de memoria para llamarlo desde el teléfono de casa cuando estaba sola”, señaló la declaración que compartió el diario Corriere Torino.

Durante su mensaje, la joven resaltó la autonomía sobre sus actos y su capacidad de decidir.

“Soy consciente de lo que hago, tengo 20 años y soy mayor de edad. Si tomé esta decisión, también es porque en casa no vivía una situación fácil, no se la deseo a nadie”, sostuvo.

También desmintió que la relación se hubiera iniciado en redes sociales: “Tampoco es cierto que mi novio y yo nos conocimos por internet: fue a través de una amiga nuestra, nuestra relación es muy estable a pesar de todos los obstáculos que nos han puesto”.

El caso siguió generando debate después de la publicación del video, no solo por las palabras de la joven sino por el trasfondo de conflicto familiar y las tensiones culturales que refleja la historia.

La joven pidió respeto a su persona y a la relación que mantiene, reafirmando públicamente su decisión y su bienestar.