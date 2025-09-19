Colombia

Festival Altavoz 2025: esta es la programación oficial y los artistas destacados de la edición número 22

El evento presentará a artistas de Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Chile e Inglaterra, junto a un tributo especial a agrupaciones emblemáticas de Medellín

El Festival Altavoz 2025 reunirá
El Festival Altavoz 2025 reunirá a 53 bandas nacionales e internacionales en Medellín del 11 al 13 de octubre - crédito Alcaldía de Medellín

Del 11 al 13 de octubre de 2025, Medellín será el epicentro de la música alternativa con la celebración de la vigésima segunda edición del Festival Altavoz, un evento gratuito que reunirá a 53 agrupaciones nacionales e internacionales en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte.

Esta cita musical, consolidada como una de las plataformas de referencia para la industria global, ofrecerá una experiencia única enfocada en diversidad cultural, nuevos talentos y grandes exponentes mundiales de siete géneros: metal, punk, electrónica y alternativa, ska y reggae, rap, rock y core.

El festival ofrecerá una programación
El festival ofrecerá una programación gratuita y diversa en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte, con siete géneros musicales representados - crédito Alcaldía de Medellín

Según el secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, más de 300 agrupaciones se postularon a la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura; a través de audiciones y el circuito Ciudad Altavoz, se eligieron finalmente 28 proyectos emergentes de Medellín que compartirán escenario con artistas de diez países, incluidos Francia, Estados Unidos, México, Brasil, Chile e Inglaterra.

Una de las máximas expectativas para esta edición es la primera visita a Medellín de la banda británica Napalm Death, pionera del género grindcore y pilar del death metal. Junto a ellos debuta en la ciudad el grupo Pennywise, referente del punk californiano que encabeza festivales alrededor del mundo. La programación incluirá también a Gabylonia, una de las voces más influyentes del rap latinoamericano, así como un homenaje a las agrupaciones locales I.R.A, Lilith, Reencarnación y Tarmac, emblemas de la resistencia cultural en la capital antioqueña.

La edición número 22 del
La edición número 22 del evento contará con la presencia de Napalm Death, Pennywise, Gabylonia y homenajes a íconos locales - crédito Alcaldía de Medellín

La agenda de tres días está diseñada para ofrecer propuestas eclécticas que movilicen al público de todas las edades. Entre los nombres destacados figuran Maldita Vecindad, Skampida, La Etnnia, Supa Celebration, Killabeatmaker, 1280 Almas, Ratos de Porão, Here Comes the Kraken, Castrator, Total Chaos, La Chiva Gantiva, Los Árboles, Mi Amigo Invencible y Claudio Narea (exintegrante de Los Prisioneros), quienes interpretarán sus grandes éxitos.

Programación oficial del Festival Altavoz 2025

Sábado 11 de octubre

  • Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_
    • 4:00 p. m.  — Mátame si puedes
    • 4:55 p. m.  — Nefais
    • 5:30 p. m.  — Moskato
    • 6:15 p. m.  — Pacífico Sur
    • 7:00 p. m.  — Soul in Pill
    • 8:00 p. m.  — Jona One Celebration
    • 9:15 p. m.  — 1280 Almas
    • 11:15 p. m.  — Maldita Vecindad
  • Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_
    • 4:00 p. m. — Cinta Negra
    • 5:15 p. m. — F5
    • 6:15 p. m. — Gavilla Changoreta
    • 7:00 p. m. — Gabylonia
    • 8:00 p. m. — Los Hijos de Sam
    • 9:15 p. m. — Killabeatmaker
    • 10:30 p. m. — Shimura Cinema
    • 11:15 p. m. — Tarmac
Programación del primer día del
Programación del primer día del festival - crédito Alcaldía de Medellín

Domingo 12 de octubre

  • Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_
    • 4:00 p. m. — El Incendio más Largo del Mundo
    • 4:45 p. m. — Bless the Silence
    • 5:20 p. m. — Ress
    • 6:05 p. m. — Reencarnación
    • 7:05 p. m. — Ratos de Porão
    • 8:00 p. m. — Real House of Hate
    • 8:45 p. m. — Here Comes the Kraken
    • 9:45 p. m. — Infest
    • 10:30 p. m. — Invoke
    • 11:15 p. m. — Napalm Death
    • 12:10 a. m. — King
  • Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_
    • 4:00 p. m. — Teido
    • 5:15 p. m. — Influv
    • 6:00 p. m. — Viajero
    • 6:45 p. m. — Atávico
    • 7:45 p. m. — For Volume
    • 8:30 p. m. — Zumo
    • 9:15 p. m. — Castrator
    • 10:30 p. m. — Athanator
    • 11:15 p. m. — Nuestro Tiempo
Programación del segundo día del
Programación del segundo día del festival - crédito Alcaldía de Medellín

Lunes 13 de octubre

  • Escenario Altavoz (Estadio Cincuentenario)_
    • 3:00 p. m. — Mikael Hyla Cuarteto
    • 3:45 p. m. — Briela Ojeda
    • 4:15 p. m. — El Piloto Ciego
    • 4:45 p. m. — La Chiva Gantiva
    • 5:45 p. m. — Cuchas
    • 6:25 p. m. — Total Chaos
    • 7:05 p. m. — Audiotrópico
    • 7:45 p. m. — Pijamada
    • 8:25 p. m. — Pennywise
  • Escenario Late Más Fuerte (Parque Norte)_
    • 3:00 p.m. — Dosis Margarita
    • 4:00 p.m. — Primos en Llamas
    • 4:45 p.m. — Mi Amigo Invencible
    • 5:15 p.m. — Los Árboles
    • 6:00 p.m. — Píldora Letal
    • 6:45 p.m. — Real Akbal
    • 7:15 p.m. — El Diestro
    • 8:30 p.m. — Claudio Narea (Grandes Éxitos de Los Prisioneros)
Programación del tercer día del
Programación del tercer día del festival - crédito Alcaldía de Medellín

De acuerdo con el distrito, Medellín se prepara para acoger a miles de asistentes atraídos por la calidad y variedad de la programación, que mantiene su apuesta por la difusión de proyectos jóvenes al tiempo que rinde tributo a referentes internacionales y a la tradición musical local.

