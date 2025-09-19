Estas son las flores ideales para regalar en el Día del Amor y la amistad en Colombia

La elección de flores para el Día de Amor y Amistad en Colombia refleja un lenguaje de emociones y simbolismos únicos - crédito Cuartoscuro

La elección de flores para el Día de Amor y Amistad en Colombia se transformó en un auténtico lenguaje de emociones, en las que cada especie y color transmite un mensaje específico.

En esta celebración, que tiene lugar el tercer sábado de septiembre, es decir el 20 del presente mes, las preferencias de los compradores se reflejan en la alta demanda de astromelias y orquídeas, según datos del Instituto para la Economía Social (Ipes).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Estas flores, junto con rosas, girasoles, lirios y gerberas, dominan los arreglos y ramos que se ofrecen en los diferentes puntos de venta en el país.

El significado de cada flor es determinante al momento de elegir el obsequio adecuado.

Las astromelias y orquídeas lideran la demanda en las Plazas Distritales de Mercado de Bogotá durante la celebración - crédito Andina/Interflora

Las astromelias, conocidas también como lirios del Perú, destacan por su durabilidad y variedad cromática. Se asocian con la amistad, la prosperidad y la gratitud, lo que les otorga un matiz romántico.

Por su parte, las orquídeas simbolizan un amor duradero y la admiración, y son consideradas un emblema de la elegancia.

Las rosas mantienen su lugar como la opción predilecta para expresar sentimientos profundos.

Las rosas rojas representan la pasión y la devoción en las relaciones de pareja, mientras que las blancas evocan pureza y las amarillas se reservan para la amistad.

Cada flor y color transmite un mensaje específico: rosas rojas para la pasión, girasoles para la vitalidad y gerberas para el entusiasmo - crédito Reuters

El girasol, que ha ganado popularidad entre los jóvenes, se asocia con la vitalidad y el optimismo debido a su tallo robusto y su inclinación hacia la luz.

Los lirios suelen regalarse para manifestar respeto y nobleza, siendo habituales en contextos familiares o de amistad cercana.

Las gerberas, reconocibles por sus pétalos grandes y vivos, transmiten energía y entusiasmo. Durante la temporada de Amor y Amistad, es común encontrarlas en ramos combinados.

Los lirios, además de su elegancia y variedad de colores, han sido símbolo de nobleza y pureza durante siglos. Un lirio blanco expresa sinceridad y nuevos comienzos, mientras que otras tonalidades pueden comunicar gratitud o cercanía.

La tradición de celebrar el Día de Amor y Amistad en Colombia se remonta a la década de 1960 y se diferencia de la costumbre internacional de festejar San Valentín en febrero. Esta fecha se ha consolidado como una ocasión para intercambiar regalos, organizar reuniones familiares y participar en el popular juego del “amigo secreto”.

Los arreglos florales personalizados permiten expresar gratitud, admiración y cariño según el tipo de vínculo que se desee honrar - Europa Press

La selección de flores varía según el tipo de vínculo que se desee honrar. Para la pareja, las rosas rojas en caja o jarrón, acompañadas de follaje verde, constituyen el clásico por excelencia.

Un mensaje sugerido para este caso es: “Mi lugar favorito siempre es contigo”. En el caso de la amistad, los girasoles y las rosas amarillas son ideales para expresar alegría y gratitud. Un ejemplo de dedicatoria es: “La vida es mejor contigo riendo a mi lado”.

En el ámbito laboral, las gerberas y los ramos multicolor resultan apropiados para mantener un tono cordial y festivo, y pueden complementarse con chocolates. Un mensaje adecuado sería: “Gracias por tu apoyo. ¡Feliz Amor y Amistad!”.

Para la familia, las combinaciones de girasoles, rosas rosadas o tonos crema reflejan cariño y admiración, con frases como: “Su amor es mi mejor fortuna”.

Cuando se trata de un crush o un amor incipiente, las rosas rosadas o ramos de tonos suaves permiten insinuar sentimientos sin ser demasiado explícitos. Un mensaje sugerido en este contexto es: “Me haces ilusión. ¿Café y risas pronto?”

El Día de Amor y Amistad en Colombia impulsa la creatividad en dedicatorias y la variedad en la oferta floral para cada ocasión - crédito Darrin Zammit Lupi/Reuters

En las Plazas Distritales de Mercado y en todos los puntos especializados en arreglos florales, los comerciantes con experiencia preparan arreglos personalizados según las preferencias de los clientes, que pueden optar por ramos de rosas para la pareja o elegir astromelias y girasoles para amigos o colegas. La oferta se adapta a cada relación, permitiendo que el obsequio floral transmita exactamente la emoción deseada.

Así mismo, los especialistas en hacer arreglos florales destacan la importancia de adjuntar tarjetas con mensajes que acompañen a las flores destacando con ellos la amistad, el amor o la admiración que se tenga hacia la persona a la cual se le de este bonito detalle.