El saludo entre María Fernanda Cabal y María Carolina Hoyos tras polémica por las declaraciones de la viuda de Miguel Uribe

Un gesto de cordialidad marcó el debate de precandidatos presidenciales celebrado en Bucaramanga (Santander), donde María Carolina Hoyos, hermana del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, y la senadora María Fernanda Cabal intercambiaron un saludoque llamó la atención de los presentes.

El encuentro, realizado durante el congreso de las empresas de seguridad privada de Colombia, Ecos, adquirió relevancia por el trasfondo de tensiones familiares y políticas que han rodeado a ambas figuras en los últimos días.

La escena se produjo cuando José Saavedra, presidente del gremio de la seguridad privada, condujo a Cabal hasta el lugar donde se encontraba Hoyos, tomándola del brazo con la intención de propiciar un saludo entre ambas.

Al parecer, Saavedra buscaba enviar un mensaje de unión al país en un momento en que las diferencias personales y políticas han acaparado la atención pública. El gesto fue recibido con amabilidad por las dos protagonistas, que compartieron un breve intercambio de palabras en un entorno que se habría mantenido libre de tensiones y cargado de cortesía.

Declaraciones de viuda de Miguel Uribe desataron una tormenta política

Este episodio cobra mayor significado al situarse en el contexto de la reciente polémica entre la familia de Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal. La controversia se originó el 14 de septiembre de 2025, cuando María Claudia Tarazona, viuda del senador Uribe Turbay, relató en una entrevista con RCN Noticias, que Cabal la habría amenazado durante el funeral de su esposo, sugiriendo que no debía involucrarse en la contienda política del Centro Democrático.

“Acto seguido, con mi esposo atrás en un cajón, con mis tres hijas y con Alejandro de cuatro años, María Fernanda Cabal me mira y me amenaza, me imagino con miedo a que yo me meta en la política o que fuera candidata: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país, tú no sabes lo que aquí está pasando’”, declaró Tarazona al noticiero nacional.

Recientemente, en entrevista con Caracol Radio, Tarazona insistió en que su testimonio respondía a una vivencia personal y no a motivaciones políticas, afirmando: “Así como a los colombianos les dio un cimbronazo (sic) a mí también. Todo lo que yo conté ese día pasó, es una realidad. No es del lado político, porque en este momento no estoy interesada en temas políticos. Lo que pasó, pasó, y pasó en el ámbito personal”.

Y agregó: “Yo saludé cientos de representantes a la Cámara, cientos de senadores solidarios y amorosos conmigo, y fueron, no sé, más de cien. Ninguno tenía un micrófono puesto.Entonces, si ella está tranquila, a mí me parece bien, y yo también estoy tranquila con eso, y yo creo que para mí es un capítulo cerrado. De eso también se trata la vida”.

Además, expresó su desconcierto por la actitud de Cabal durante los actos fúnebres, señalando que esperaba gestos de empatía y respeto en un momento de duelo.

“Cuando una persona está en duelo, cuando una persona pierde a alguien y cuando una persona pierde a alguien de la manera que yo perdí a Miguel, tú te aproximas a esa persona, si no puedes decir nada, la abrazas desde el silencio.Pero si le abrazas o te acercas con empatía, con respeto, con compasión o solidaridad, no desde la agresión. Y así fue, con agresión. Y así no se hace, eso no está bien”, agregó en la entrevista.

Por su parte, María Fernanda Cabal negó haber realizado comentarios ofensivos y expresó su sorpresa ante las acusaciones. En un comunicado, la senadora aseguró:

“Estoy muy extrañada porque ella fue muy amable conmigo por estar atenta a la situación de Miguel. Quiero reiterar con total transparencia que ningún comentario que haya sido transmitido por la señora María Claudia provino de mí”. Cabal sostuvo que su presencia en el funeral obedeció a un acto de respeto y que no existió ninguna intención de confrontación.