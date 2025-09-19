Colombia

DJ Marcela Reyes pide ayuda para dar con el paradero de su expareja B-King: esta es la publicación que realizó

El artista urbano lleva varios días sin dar señales en México, mientras familiares y amigos piden ayuda para encontrarlo y las redes sociales no dejan de hablar del caso

Natalia Perilla

Por Natalia Perilla

Marcela Reyes reacciona ante la
Marcela Reyes reacciona ante la misteriosa ausencia de B King en México - crédito @marcelareyes/IG y @bkingoficial/IG

La preocupación por el paradero de Bayron Sánchez Salazar, conocido en la industria musical como B-King, artista urbano y expareja de la DJ Marcela Reyes, se ha intensificado en los últimos días tras la difusión de su desaparición en México.

El cantante colombiano, recordado por su relación con la también artista, fue reportado como desaparecido en Polanco desde el martes 16 de septiembre tiene en vilo a familiares y celebridades.

De acuerdo con la información que se ha difundido en las redes sociales, el artista se encontraba en ese país cumpliendo con una gira de presentaciones y la última vez que se le vio fue a la salida del gimnasio Smartfit de Mazarik, en Polanco, alrededor de las 4:00 p. m., en compañía del también artista Jorge Luis Herrera, más conocido como Regio Clown, quien igualmente se encuentra desaparecido, según la influencer Angie Miller.

Durante un periodo, la información sobre B-King fue lo que él mismo compartió en sus redes sociales, por lo que muchos no notaron su ausencia o que algo podría estar pasando, pero la situación cambió cuando Sofía Avendaño, modelo trans y exparticipante de La casa de los famosos Colombia utilizó sus redes sociales para alertar sobre la desaparición del artista.

Crece la preocupación por la
Crece la preocupación por la desaparición de B King en México, Marcela Reyes pidió ayuda a Petro - crédito @marcelareyes/IG

Según relató la modelo, recibió la solicitud de difundir la noticia poco antes de irse a dormir y, tras corroborar los hechos con la hermana del cantante, decidió hacer pública la información.

“Su familia está preocupada, así que hago pública esta historia porque obviamente estamos buscando es que las personas rueden la voz y vean esa historia. Gente que esté en México, el cantante Byron, más conocido como B-King y otro chico que se llama Regio Clown, están desaparecidos hace dos días. Su hermana Stephanie acabé de hablar con ella, están muy mal, están muy preocupados. Pedimos cadena de oración para que aparezcan sanos y salvos, que estén bien. Y para la persona que de pronto los haya visto, para que se comuniquen con sus familiares porque están desaparecidos”, manifestó Avendaño a sus seguidores a través de una transmisión en vivo por TikTok.

El llamado de Marcela Reyes y la mamá de B-king

Pero eso no fue todo, a través de sus redes sociales, Marcela Reyes compartió la ficha oficial de desaparición emitida por las autoridades mexicanas y pidió el apoyo del presidente Gustavo Petro y de la Cancillería de Colombia para agilizar la búsqueda.

Incertidumbre por la desaparición de
Incertidumbre por la desaparición de B King, ex de Marcela Reyes - crédito @marcelareyes/IG

Por su parte, la madre del cantante no ocultó su angustia y publicó un mensaje lleno de cariño, preocupación y fe.

Hijo de mi alma y de mis entrañas, le pido a Dios que todo lo ve y que hace lo imposible posible, que te devuelva sano y salvo. Solo Dios sabe el dolor que siento en este momento, mi B-King, mi rey”, escribió la señora en una foto en la que aparece una vela.

Nacido en Norte de Santander y criado en Medellín, B-King tiene 31 años y ha construido su carrera con canciones como Destino, Qué rico besarnos, Made in Cali y Me necesitas.

Su relación con Marcela Reyes, con quien terminó hace un año, también lo mantuvo en la mira del entretenimiento colombiano. Incluso, en los últimos días habían estado en el centro de la conversación en las redes sociales por polémicas con la DJ, los cuales han expresado públicamente.

Mamá de B-king pide ayuda
Mamá de B-king pide ayuda para dar con su paradero - crédito @nanasc04/IG

Un día antes de su desaparición, el cantante ofreció un concierto en México y compartió en su cuenta de Instagram un mensaje de gratitud hacia sus seguidores: “Muchas gracias mi México, lindo y querido”, acompañado de la frase “rompiendo en México, en el DF”.

En uno de los videos publicados se le escucha decir: “Me siento contento y agradecido”, mientras se les organizándose en lo que parece ser un camerino a él y su equipo de trabajo.

Hasta el momento, ni las autoridades mexicanas ni la Cancillería de Colombia han entregado detalles adicionales sobre la investigación. Mientras tanto, familiares, amigos y colegas del artista mantienen activa la campaña en redes sociales para difundir su desaparición y encontrarlo lo antes posible.

