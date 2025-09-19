Catherine Siachoque se someterá a una cirugía que Miguel Varoni ya se hizo: así se está preparando

Siachoque aportó una visión realista sobre el proceso de maduración - crédito @catherinesiachoque/Instagram

El nombre de Catherine Siachoque resuena con fuerza en el mundo del espectáculo, donde su carisma, talento y apariencia hizo que ganara una sólida base de admiradores.

A lo largo de una carrera que abarca producciones destacadas tanto en cine como en televisión, su imagen traspasó las pantallas para convertirse en una de las figuras más queridas y seguidas en redes sociales.

No es extraño que cada comentario o publicación de la actriz genere un eco inmediato entre sus seguidores, atentos a cada nueva aparición o declaración.

Durante una conversación reciente con el programa La Red, Catherine abordó un tema pocas veces tratado en público por las estrellas de su talla, los efectos del paso del tiempo sobre el cuerpo y cómo decide enfrentarlos. Más allá de las preguntas tradicionales sobre su vida artística, la actriz, reconocida por su interpretación de Doña Hilda en El Final del Paraíso, habló sin tapujos sobre los síntomas del envejecimiento y los tratamientos estéticos con los que busca mantener su bienestar y apariencia.

Su preparación para la cirugía

Entre risas, Siachoque aportó una visión realista sobre el proceso de maduración: “Estoy más vieja, claro que sí, pero yo creo que es también ir asumiendo las cosas, como a mí, que ya me toca templarme la cara, como hizo Miguel (su esposo), que quedó divino. Además, él no tiene pelo que le tape la cara, entonces en cualquier momento, me toca, y me van a ver, ahí sí que de 15 años”. La mención de su esposo, el también actor Miguel Varoni, añadió una nota personal al comentario, ya que juntos comparten escenarios y proyectos a lo largo de décadas.

Al comentar sobre su preparación para someterse a un lifting facial, Catherine detalló las pautas recomendadas por su médico, quien le ha desaconsejado el uso de rellenos faciales mientras se alista para el procedimiento. “Lo que me dice mi cirujano es que para hacer una buena cirugía, un buen lifting, no puedo tener rellenos. A veces le digo que me deje poner un poquito, pero me dice que no porque debo cuidar la piel, para cuando estire me quede perfecto”, explicó durante la entrevista. Esta postura médica busca optimizar la elasticidad y salud de la piel antes de cualquier intervención quirúrgica de rejuvenecimiento.

Así reaccionaron los seguidores

Las declaraciones de la actriz no tardaron en generar una ola de respuestas en redes. Sus seguidores se sumaron al debate, en su mayoría para subrayar las cualidades naturales de Siachoque y resaltar que su belleza no depende únicamente de intervenciones cosméticas. Varios comentarios recogieron ideas positivas sobre la aceptación personal y el respeto a las decisiones individuales que hacen sentir bien a las personas: “Divina y muy conservada se ve muy natural”, “Pero si ella es bella y tiene un cuerpazo. Ya desearían miles estar así”, “Aceptar los procesos de la vida, es lo más saludable y sensato”, y “Hermosa. Admiración total como actriz, como persona y como mujer… Permitido hacer todo lo que nos haga sentir lindas y bien, bajo control médico”.

Entre las muestras de afecto, hubo quienes aconsejaron a Catherine priorizar su propia felicidad por encima de las críticas externas, recordando que ningún comentario negativo debería determinar sus elecciones: “Al final la gente habla de lo que tiene en su corazón con su odio, críticas y comentarios horribles. Tú eres hermosa brillando con luz propia. Un abrazo”. La artista fue elogiada no solo por su capacidad interpretativa y su carrera consolidada, sino por su sinceridad al compartir una decisión tan personal en un espacio público.

La naturalidad con la que afronta la conversación sobre los cambios asociados a la edad generó empatía incluso en quienes usualmente critican los retoques estéticos en el medio artístico. Para muchos de sus seguidores, el valor radica en la honestidad y en la voluntad de no ocultar la realidad tras un ideal de perfección inalcanzable. Lejos de sentirse presionada por la industria o los estereotipos sociales, Siachoque reafirmó que su principal propósito es sentirse bien consigo misma, siguiendo siempre las indicaciones médicas y eligiendo lo que le resulta adecuado en su proceso vital.