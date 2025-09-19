Cancelado concierto de Alejandro Fernández en Cali: esto es lo que se sabe

Ticketmaster anunció la cancelación del concierto que Alejandro Fernández iba a brindar en Cali - crédito cortesía Live Nation

El concierto “De Rey a Rey”, que rendía homenaje a Vicente Fernández y tenía como protagonista a Alejandro Fernández, fue cancelado en Cali. El evento, previsto para el 23 de octubre en la Arena Cañaveralejo, había generado expectativa en el público local al tratarse de una de las producciones más esperadas en la agenda de espectáculos musicales.

Según lo mostrado por ticketmaster, la plataforma señaló la leyenda “CANCELADO” en la promoción oficial del recital. La presentación formaba parte de una gira tributo dedicada a la figura de Vicente Fernández, reconocido exponente de la música regional mexicana y figura emblemática a la que su hijo, Alejandro Fernández, buscaba rendir honores sobre los escenarios de América Latina.

La suspensión del concierto afecta a numerosos seguidores que ya esperaban la visita del artista en la capital vallecaucana. De acuerdo con la información difundida por Ticketmaster en su página web, el proceso de compra de boletos quedó desactivado y se informó oficialmente por correo electrónico a los compradores sobre la cancelación, sin detallar los motivos que llevaron a esta decisión.

La tiquetera autorizada para la venta de las entradas para el concierto en Cali anunció la cancelación de la fecha de Alejandro Fernández en la Arena Cañaveralejo - crédito TicketMaster Colombia/Captura de pantalla

Por lo tanto, los afectados tendrán que realizar el proceso para la devolución del dinero, especificado por la tiquetera en su página oficial.

De momento, las otras presentaciones del “Potrillo” en el país, en Medellín, el 25 de octubre en el Centro de Eventos La Macarena; en Bucaramanga, el 30 de octubre en la Plaza de Toros; y en Bogotá, el 1 de noviembre, en el Movistar Arena, siguen en pie.

El espectáculo “De Rey a Rey” estaba anunciado como parte de un homenaje en vida y obra a Vicente Fernández, cuya influencia en la música mexicana permanece vigente tras su fallecimiento en 2021.

Alejandro Fernández canceló conciertos en Estados Unidos por una grave enfermedad

A inicios de septiembre, el "Protillo" tuvo que posponer dos de sus fechas en Estados Unidos por enfermedad - crédito Europa Press

A inicios de septiembre, Alejandro Fernández despertó las alarmas de sus seguidores tras suspender dos conciertos en Estados Unidos luego de recibir un diagnóstico de salmonelosis. Por recomendación médica, el cantante pospuso sus presentaciones en Dallas y El Paso, ambas localidades del estado de Texas.

El intérprete de 54 años informó a través de sus cuentas oficiales que los médicos le hicieron saber del diagnóstico como el causante de un malestar que le venía provocando fiebre, diarrea, dolor abdominal y vómitos. Este se produce a menudo después de consumir agua o alimentos contaminados.

Aunque en un principio no detalló la gravedad de su estado, el Potrillo explicó que los especialistas le indicaron reposo absoluto durante cuatro días, lo que le impidió participar en los eventos programados.

Como consecuencia, los conciertos afectados, originalmente previstos en el Dickies Arena de Dallas y el Son Haskins Center de El Paso Texas, se reprogramaron para el 18 y 19 de octubre, respectivamente. Los boletos adquiridos para las fechas originales conservarán su validez para las nuevas presentaciones, según comunicó el propio Fernández.

A su vez, y pese al contratiempo, el cantante aseguró que sus actuaciones en Phoenix y Las Vegas no sufrirán modificaciones y se realizarán conforme al calendario establecido.

Producto de lo anterior, no parece probable que su estado de salud fuese el causante de su cancelación en Cali, puesto que las fechas reprogramadas parecían ir a tono con su agenda de presentaciones en Colombia.

Por otra parte, Alejandro Fernández no se ha pronunciado frente a la cancelación de su concierto en la capital del Valle, aumentando las especulaciones al respecto. De hecho, en la web oficial del artista sigue figurando la fecha en la Arena Cañaveralejo como parte del itinerario de la gira De rey a rey.

En la página oficial del artista sigue figurando la fecha en Cali, frente a la cual no se ha pronunciado oficialmente para explicar los motivos de la cancelación - crédito alejandrofernandez.com/Captura de pantalla