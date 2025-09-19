Atentado sicarial generó temor en Bucaramanga, se registró cerca a un evento político del Centro Democrático

El atentado sicarial se registró en la tarde del viernes 19 de septiembre - crédito @ivanfaguilar/X

Una grave situación violenta se registró en la tarde del viernes 19 de septiembre de 2025, a pocos metros en el auditorio de la librería Panamericana, del barrio Sotomayor, en Bucaramanga (Santander)

Un atentado sicarial sobre la 1:00 p. m. en la carrera 27 con calle 45 dejó un hombre herido tras ser atacado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta Pulsar negra, con placas AKF 19F.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el ataque se dirigió contra un hombre identificado como Julio Martín Suárez Solano, de 38 años, que conducía una camioneta Nissan de placas DUN 751, la cual, tras el atentado, terminó impactando la infraestructura de un centro de medicamentos.

La víctima recibió por lo menos tres disparos - crédito @ivanfaguilar/X

El hecho se produjo al tiempo que se desarrollaba un foro de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático en el auditorio de la librería Panamericana, evento al que asistieron María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra, y en el que se rindió homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras el magnicidio ocurrido el 7 de junio.

Las autoridades señalaron que, a pesar de la cercanía del atentado con el foro político, la acción criminal es un hecho aislado y no está relacionada con el evento.

Según declaraciones de Óscar Hernández, secretario del interior de Santander, entregada a medios de comunicación, la víctima, recibió tres disparos y fue auxiliada por la comunidad antes de ser trasladada a un centro asistencial, donde se encuentra siendo sometida a una cirugía y mantiene condición estable.

Hasta el momento no se conocen capturas relacionadas al caso - crédito Freepik

Hernández precisó: “Se trata de tentativa de homicidio en una de las arterias de la ciudad bonita, desafortunadamente, terminando un evento de participación política, en un hecho aislado, no corresponde a este evento, lamentando este intento homicidio, se pierde el control del vehículo, se estrella contra la infraestructura de un centro de medicamentos, el sujeto está siendo atendido, entró estable. Esperamos los resultados”.

La Policía mantiene acordonada la zona mientras avanza en la búsqueda de los responsables y en la recolección de información que permita esclarecer los motivos y circunstancias del ataque. Hasta el momento, no se han entregado informes sobre capturas relacionadas con el caso.

María Fernanda Cabal se refirió al atentado sicarial que desató temor en Bucaramanga

En efecto, la situación desató momento de temor, especialmente porque a pocos metros se encontraban precandidatos presidenciales del Centro Democrático en un evento político.

Una de las primeras en referirse al caso fue la senadora María Fernanda Cabal, al indicar que se trata del panorama que enfrentan varias regiones del país, el cual pretende cambiará en 2026 ante su eventual triunfo.

María Fernanda Cabal se refirió al atentado sicarial ocurrido a pocos metros de un evento político en Bucaramanga - crédito @MariaFdaCabal/X

“Estos hechos ocurrieron cerca del lugar donde estábamos varios precandidatos a la presidencia en Bucaramanga. Versiones preliminares indican que dos sujetos en una moto interceptaron al conductor de la camioneta que se ve sobre el anden y lo hirieron con arma de fuego. Este es el panorama de un país en manos de los violentos donde los ciudadanos no se pueden defender. Falta autoridad y orden para recomponer el camino y eso haremos en 2026″, declaró, vía X.

Alertan presencia de grupos armados ilegales en Bucaramanga

Recientes imágenes que muestran a varios hombres armados recorriendo zonas rurales de Lebrija (Santander), provocaron que autoridades locales intensifiquen las medidas de seguridad en las áreas cercanas a Bucaramanga.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, declaró en la red social X que la administración local, junto con la Policía y el Ejército, permanece atenta ante la posible presencia de grupos armados ilegales en la región.

Jaime Andrés Beltrán dio a conocer medidas de seguridad en Bucaramanga- crédito @soyjaimeandres/X

El video muestra a personas armadas movilizándose en una camioneta blanca y motocicletas entre las veredas Uribe Uribe y Guzamán, al tiempo que vecinos de sitios como Topocoro y la vía hacia San Vicente de Chucurí también informaron sobre la presencia de individuos armados.

El alcalde Beltrán señaló que en la zona operan estructuras como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo y un grupo llamado AK47, lo cual representa un riesgo para la seguridad. Se ordenó reforzar los operativos policiales y militares en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana. El gobernador Juvenal Díaz Mateus confirmó que la coordinación con las fuerzas armadas ya está en marcha para enfrentar esta situación.