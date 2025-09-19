Colombia

Armando Benedetti se fue contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez por nuevas pruebas sobre la Reforma Pensional: “Por capricho”

La controversia por la iniciativa del Gobierno se intensificó luego de que la Corte Constitucional solicitara nuevos documentos para evaluar su trámite, en medio de los llamados de la oposición a declararla inconstitucional

Licsa Gómez

Por Licsa Gómez

Guardar
El 10 de septiembre, Benedetti
El 10 de septiembre, Benedetti ya había acusado a Ibáñez de dilatar el proceso de revisión de la reforma - crédito Corte Constitucional y Presidencia de la República

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a pronunciarse sobre el proceso de revisión de la Reforma Pensional por parte de la Corte Constitucional. A través de su cuenta de X, el funcionario expresó su desacuerdo con las decisiones adoptadas por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la corporación, en relación con los requerimientos hechos al Congreso sobre el trámite de esta ley.

En su mensaje, Benedetti hizo referencia a la más reciente solicitud del alto tribunal para corregir aspectos del procedimiento legislativo de la reforma.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tercera subsanación que se le hace a la Reforma Pensional por los caprichos del magistrado Ibáñez. Ojo! Esto nunca había pasado! Por favor, independencia y respeto de poderes”, escribió el ministro en la red social, dejando en evidencia su inconformidad con el curso que ha tomado la revisión constitucional.

El ministro calificó la nueva
El ministro calificó la nueva solicitud como un “capricho” y pidió independencia y respeto entre poderes - crédito @AABenedetti/X

Esta no es la primera vez que el jefe de la cartera política critica al magistrado Ibáñez. El 10 de septiembre, en declaraciones a medios de comunicación, aseguró que la dilación en la discusión obedece exclusivamente a decisiones del togado y no a una posición general de la Corte Constitucional.

“Somos respetuosos de la Corte, pero alzamos la voz con dolor y resentimiento, porque vemos que una sola persona acaba y destruye el beneficio para millones de viejos y viejas en el país, con el único propósito de querer destruir, no ganar nada ni que se quiera beneficiar de nada. Solo por destruir”, manifestó en esa oportunidad.

Benedetti señaló que las exigencias de Ibáñez han ido más allá de lo acostumbrado en procesos de control constitucional, indicando que se han realizado requerimientos que no tienen precedentes en el país. “Pidió una subsanación, que nunca había pasado en el país; luego pidió que se votaran las actas; ahora pide cómo fue la votación. ¿Qué es la pedidera de cuentas? Su labor es controlar que se haya cumplido la Constitución, pero él no la está cumpliendo”, expresó.

En respuesta a estas solicitudes, el presidente de la Cámara de Representantes, Julián López, del Partido de la U, confirmó el viernes 19 de septiembre que remitió a la Corte las actas de las sesiones en las que se corrigieron los vicios de trámite señalados previamente.

El presidente de la Cámara,
El presidente de la Cámara, Julián López, defiende la legalidad del trámite de la Reforma Pensional - crédito @Julianlopezte/X

“Un paso más hacia la justicia social. Entregamos la respuesta sobre las actas de la Reforma Pensional a la Corte Constitucional. No es un simple documento: es la esperanza del pueblo, la voz de quienes piden justicia social. Que la Ley 2381 de 2024 sea el inicio de una Colombia más justa e igualitaria”, afirmó López a través de su cuenta de X.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también se ha referido al tema. El 16 de septiembre publicó en su cuenta de X un mensaje en el que cuestionó la interpretación jurídica que, según él, está aplicando el magistrado Ibáñez en este proceso.

“Aquí el problema no es que la cámara no haya aprobado la ley pensional, sino que el acta donde se anunció la sesión de aprobación no tiene sino quórum deliberatorio. El magistrado Ibáñez quiere volver doctrina política algo que acabaría no solo la ley pensional sino media legislación”, señaló el mandatario.

Petro explicó que no es
Petro explicó que no es obligatorio aprobar los anuncios de sesiones posteriores, solo que estas sean válidas - crédito Presidencia de la República

Petro explicó que, a su juicio, no existe una norma que exija la aprobación de los anuncios de las sesiones posteriores, pues basta con que la sesión sea válida, sin importar si cuenta con cuórum deliberatorio o decisorio. “Se anuncia y punto. El anuncio no requiere aprobación. Puede pedir un parlamentario que se cambie el orden del día y eso sí requiere aprobación, así que vamos a una trampa. Se caerían todas las leyes que no han tenido anuncios con quórum y no se han aprobado, es decir, la mayoría”, agregó.

Por su parte, sectores de la oposición han reiterado que la Corte Constitucional debe declarar la Reforma Pensional inconstitucional. Sostienen que existen por lo menos dos vicios adicionales en el trámite de las sesiones extraordinarias de junio, lideradas por el entonces presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, del Partido Verde.

Los opositores aseguran que en la sesión del 27 de junio se aprobó el orden del día sin cuórum decisorio. Además, critican que la convocatoria de estas sesiones se realizó mediante un comunicado de prensa, en lugar de un fallo o auto expedido por la Corte Constitucional, lo que, según ellos, constituye una irregularidad en el proceso legislativo.

Temas Relacionados

Reforma PensionalArmando BenedettiJorge Enrique Ibáñez,Corte ConstitucionalVicios de trámiteCámara de RepresentantesJulián LópezGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía desmintió que haya abandonado la investigación contra ‘Satanás’, cabecilla del Tren de Aragua

Aunque José Manuel Vera fue capturado hace más de un año, sigue sin ser condenado y el proceso en su contra estaría estancado

Fiscalía desmintió que haya abandonado

Resultados del Sinuano Día 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Sinuano Día 19

Resultados del Chontico Día 19 de septiembre: números ganadores del último sorteo

Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del sur del país

Resultados del Chontico Día 19

Alcaldía de Medellín destina 600 millones para innovación de empresas en turismo: así puede aplicar

Empresas del sector podrán acceder a asesoría y formación en áreas clave, para mejorar la calidad de los servicios

Alcaldía de Medellín destina 600

Gustavo Petro publicó listado de ‘recomendaciones’ al Gobierno Trump para la lucha antidrogas: “Que dejen de consumir”

Según el jefe de Estado, las cifras en la lucha antidroga son históricas, pero, a pesar de eso, el Gobierno Trump tomó la decisión de descertificar al país

Gustavo Petro publicó listado de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Una foto en redes sociales

Una foto en redes sociales delató a alias Joao: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado del asesinato de cuatro soldados en Segovia

Tres militares resultaron heridos tras fuerte enfrentamiento armado en Frontino, Antioquia

Ministro de Defensa confirmó que seguirá la lucha contra el Clan del Golfo, pese a las negociaciones de paz

Clan del Golfo estaría impulsando una ‘limpieza social’ en Sucre mientras dialoga con el Gobierno Petro

Esta es la identidad de las tres personas asesinadas al interior de una camioneta blindada en lujosa zona del sur de Cali

ENTRETENIMIENTO

Modelo trans desmintió a Yina

Modelo trans desmintió a Yina Calderón y a La Toxi Costeña sobre supuesto video de contenido para adultos con José Rodríguez: “Mándemelo y ganamos plata”

DJ Marcela Reyes pide ayuda para dar con el paradero de su expareja B-King: esta es la publicación que realizó

La presentadora de Noticias Caracol Claudia Lozano está en una UCI tras una cirugía de emergencia: esto se sabe

Esta sería la nueva novia de Westcol: se viralizaron fotos en las que aparecen en romántica actitud

Polilla le hizo sentido homenaje a la Gorda Fabiola en el aniversario de su muerte: “El dolor va mutando y va cambiando”

Deportes

James Rodríguez sigue siendo un

James Rodríguez sigue siendo un dolor de cabeza para el Club León: el volante colombiano se lesionó y no jugará ante Tijuana por la Liga MX

Falcao se metió en nueva polémica: reveló el top-3 de sus equipos favoritos a nivel profesional, y Millonarios no entró en la lista

Dos jugadores de la selección Colombia sub - 20 fueron separados por indisciplina: “Antes que futbolistas, son seres humanos”

Así fue el fuerte enfrentamiento entre periodista deportivo y figura de Millonarios: “Le pido respetuosamente que verifique sus fuentes de información”

José Mourinho, nuevo técnico del Benfica de Richard Ríos, hizo fuerte autocrítica por haber estado en el Fenerbahçe de Jhon Jáder Durán: “Cometí un error”