Armando Benedetti le respondió a la ‘Asociación de Brayans de Colombia’ tras video viral: “Es una mamadera de gallo”

El exembajador y actual ministro del Interior destacó que en 2024 la cobertura en educación superior alcanzó el 57,5%, y cerca de un millón de jóvenes estudian gratis en universidades públicas

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Benedetti le contesta a la Asociación de Brayan en redes sociales - crédito Armando Benedetti/X

El debate sobre los Brayan en Colombia, que empezó como ‘mamadera de gallo’ y terminó convertido en polémica nacional, ahora tiene un nuevo protagonista: Armando Benedetti.

Todo comenzó tras unas declaraciones del presidente Gustavo Petro en un Consejo de Ministros, cuando señaló que “muchachos perdidos en la vida, yo les llamo Brayans”, lo que desató críticas por reforzar estigmas sociales y de clase.

El exembajador y ministro del Interior decidió responderle a la Asociación de Brayan de Colombia (A.B.C.), el grupo que nació en redes sociales para reírse de los estigmas y defender con humor la dignidad de quienes llevan el nombre más estereotipado del país.

La A.B.C. ya había dejado claro que no tiene intereses políticos y que su campaña “Abraza a un Brayan” busca resignificar la identidad de su nombre.

Frente a esa discusión, Benedetti fue directo: “No importa si te llamas Brayan o no. Lo de Brayan es mamadera de gallo. Te puedes llamar Steven o como tú quieras. Y la educación gratuita es la prueba reina de que estamos abiertos para todo el mundo y sobre todo para las clases populares”.

El exembajador Armando Benedetti envió
El exembajador Armando Benedetti envió un mensaje a los Brayan, resaltando que lo importante es la gratuidad en la educación superior - crédito Presidencia y El Brayan

Además, aprovechó para ‘sacar pecho’ por los avances en educación superior. Recordó que en 2024 las matrículas crecieron 3,1%, que por primera vez la cobertura alcanzó el 57,5% y que casi un millón de jóvenes estudian gratis en universidades e institutos.

“Antes eran 597.000 los que tenían gratuidad; hoy son cerca de 900.000”, remató.

