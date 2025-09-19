Colombia

Amor y amistad 2025: Cali tendrá más 1.000 policías para garantizar la seguridad el fin de semana

Los uniformados estarán presentes en espacios comerciales de alta afluencia, áreas de rumba nocturna, corredores gastronómicos reconocidos, parques y espacios de recreación masiva

David Garzón

Por David Garzón

El 20 de septiembre se
El 20 de septiembre se celebra Amor y Amistad en Colombia y Cali tomará medidas de seguridad - crédito Pinterest

La llegada del fin de semana correspondiente al Día del Amor y la Amistad en Cali activará despliegues logísticos y operativos destinados a asegurar la convivencia y prevenir alteraciones del orden público.

La Administración municipal, en conjunto con la fuerza pública, delineó una serie de acciones estratégicas orientadas a mantener el control y dar respuesta ante eventuales emergencias que puedan surgir.

Autoridades en Cali: así será el Plan Arcángel

El operativo contempla la participación de más de 1.000 policías, que serán distribuidos en puntos clave de la ciudad. Estos uniformados estarán presentes en espacios comerciales de alta afluencia, áreas de rumba nocturna, corredores gastronómicos reconocidos, parques y espacios de recreación masiva donde se prevé mayor concentración de habitantes y visitantes.

La cobertura policial no estará
La cobertura policial no estará limitada únicamente a la presencia física de los efectivos - crédito Alcaldía de Cali

De acuerdo con la Gobernación del Valle, la implementación del Plan Arcángel tiene como objetivo principal garantizar el bienestar y la seguridad de quienes circulen por los diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca, con un énfasis especial en ofrecer protección tanto a la comunidad local como a quienes llegan a disfrutar de la oferta urbana en estas jornadas.

La cobertura policial no estará limitada únicamente a la presencia física de los efectivos. Se prevé la integración de personal de diversas áreas de competencia para reforzar el control y acompañamiento. Además, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, indicó que el trabajo coordinado entre varias dependencias, incluidas las Secretarías de Paz y Cultura Ciudadana, Seguridad y Justicia y Bienestar Social, será crucial para fortalecer los procesos de mediación y conciliación en caso de presentarse conflictos.

Código Rosa en Amor y Amistad

La implementación del Plan Arcángel tiene como
La implementación del Plan Arcángel tiene como objetivo principal garantizar el bienestar - crédito Policía Metropolitana de Cali

Se planea la asistencia en el sistema de transporte MIO, donde los ciudadanos tendrán la opción de acceder a rutas de atención especializadas, sobre todo en situaciones relacionadas con violencia intrafamiliar o emergencias que requieran orientación inmediata.

Como medida complementaria en el marco de la conmemoración del amor y la amistad, la Gobernación del Valle del Cauca dispone la activación del Código Rosa, un protocolo de prevención y respuesta dedicado a evitar y atender situaciones de violencia que suelen incrementarse durante estas fechas festivas. De acuerdo con la cartera, esta estrategia se apoya en la colaboración estrecha entre actores del sector salud, justicia y protección social, conformando una red interinstitucional diseñada para responder de manera eficiente ante cualquier requerimiento de la ciudadanía. La iniciativa transmite el mensaje de que la sociedad cuenta con respaldo profesional ante cualquier eventualidad de riesgos o violencias.

La Gobernación del Valle ofrece una línea psicosocial (+57
La Gobernación del Valle ofrece una línea psicosocial (+57 3102394735), atendida por un equipo multidisciplinar durante todos los días entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m. - crédito Gobernación del Valle

El Código Rosa se despliega en articulación con diferentes organismos, como la Policía, la Fiscalía, comisarías de familia, hospitales y autoridades municipales, articulando un frente común frente a los factores de riesgo. A través de este protocolo, la Gobernación del Valle reiteró la obligación de celebrar estas festividades bajo condiciones seguras, propiciando ambientes donde predominen el respeto mutuo, la protección, la escucha activa y la orientación. Por su parte, Dilian Toro, gobernadora del Valle, resaltó el deseo institucional de que las manifestaciones de cariño y amistad se vivan sin incidentes, priorizando el encuentro colectivo en entornos saludables y libres de amenazas.

Líneas de apoyo

Como parte del paquete de medidas, la Gobernación del Valle ofrece una línea psicosocial (+57 3102394735), atendida por un equipo multidisciplinar durante todos los días entre las 8:00 a. m. y las 8:00 p. m., especializado en salud emocional y con enfoque de género. Esta línea, junto con otros canales como la Fiscalía (122), la línea de salud mental (106) y la Línea Nacional 155, está a disposición para guiar y ofrecer apoyo a víctimas de situaciones de violencia, garantizando atención profesional y confidencial ante cualquier consulta o reporte.

Estos dispositivos, sumados al acompañamiento de mediadores y la presencia en el sistema de transporte, reflejan el compromiso de las autoridades de Cali y del Valle del Cauca de salvaguardar la integridad y la paz durante uno de los fines de semana más significativos y emotivos del calendario colombiano. Las acciones coordinadas buscan no solo evitar incidentes, sino fortalecer el tejido social y la cultura ciudadana, permitiendo que la festividad se desarrolle en un ambiente armonioso y de respeto.

