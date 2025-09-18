Se reveló vínculo entre el padre biológico y el padrastro de Nairkel, menor de 4 años asesinado a golpes en Medellín: delinquían juntos

El sujeto tendría más de una década de actividad delictiva - crédito Medellín Oscura/Facebook

El 13 de septiembre, las redes sociales se conmocionaron por la divulgación de un video en el que se ve el momento exacto de un brutal ataque a un menor de solo 4 años por parte de su padrastro, un reconocido delincuente de Medellín.

Los hechos que ocurrieron en el barrio Castilla dejaron muy malherido a Nairkel, a tal punto de perder la vida dos días después de estar internado en una Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Medellín, noticia que fue confirmada por el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, por medio de su cuenta de X.

El agresor fue identificado como Cristian Alexis González Gallego, alias Lámpara, miembro de la estructura criminal Los Mondongueros, y que cuenta con un amplio prontuario criminal, teniendo al menos 11 procesos desde el 2016.

La periodista de Mañanas Express, Sindy Vanegas sostuvo una entrevista privada con Daniela, madre de Nairkel, el menor de cuatro años asesinado por su padrastro —identificado como alias Lampara— en Medellín. Las declaraciones de Daniela fueron luego replicadas por Vanegas en La Red Viral.

Relación entre alias Lámpara y padre biológico de Nairkel

En la conversación entre Sindy y Daniela, se logró revelar que ambos hombres se conocían, incluso, en su momento, los dos compartían actividades ilegales.

“El papá biológico del niño trabajaba con Alias Lampara, ambos delinquían juntos. Al parecer eran, pues, el papá biológico del niño, vendía estupefacientes, según lo que ella nos contó, y dice que también fue como manipulado, pues este personaje”, reveló la periodista al programa, de entrevistas.

El niño murió luego de tres días de estar en la UCI a raíz de la fuerte golpiza - crédito El soplón de Antioquia/Facebook

Así mismo, la madre le contó que la noche previa a los hechos, el padre biológico del menor le escribió de manera repentina, como si presintiera la tragedia.

“De hecho anoche, después de que nos enteramos de la muerte del bebé, ya era muy tarde, yo ya estaba dormida, casi la 1 de la mañana, el papá biológico del bebé, al parecer, no sé, en medio del desespero, me despertó, me despertaron los mensajes en el celular, enviándome pantallazos de conversaciones, diciéndome que me ayudara, que muchas veces me había pedido que lo dejara tener a su hijo porque sabía que estaba en riesgo, que estaba en peligro, que la abuela del niño no lo sabía”.

Momentos de la brutal golpiza

“Lo último que me dijo mi hijo fue: ‘mamá, yo creo que me voy a morir’, y yo no lo quería creer”, relató Daniela sobre los momentos previos al crimen. Durante la conversación, la madre contó que en los días previos a la tragedia, Nairkel le manifestó temor y señales de angustia.

“Mi hijo ya no quería quedarse solo con él. Lloraba y me decía que le dolía el cuerpo, pero él no sabía explicarme lo que pasaba”, afirmó. La madre narró cómo la relación entre su hijo y el agresor se volvió tensa y llena de episodios violentos.

Confirmación oficial del fallecimiento del menor de edad - crédito X

En su testimonio, Daniela detalló el horror vivido en la última semana antes del asesinato. “Ese hombre me lo quitó, yo no entendía por qué mi hijo tenía tanto miedo... La mañana de ese día, él se despidió diferente, como resignado”, recordó la mujer durante la entrevista con Sindy Vanegas.

La periodista le contó a La Red Viral los detalles del brutal ataque que logró evidenciar la madre del menor: “Lamentablemente, los golpes que recibió por quien era su padrastro le dejaron graves afectaciones en la cabeza, el tórax, el abdomen, en las piernas. Nos contaba su mamá, incluso que en las piernas este personaje le golpeó con un machete y esto generó unas heridas que lamentablemente le causaron la muerte”.

En medio del momento de los hechos, Daniel prefirió que el propio agresor los llevará hasta un hospital antes de tomar un vehículo y llevar al niño con un especialista:

El criminal entraba y salía de la cárcel, a pesar del contundente acervo probatorio - crédito Policía Valle de Aburrá

“Un taxi, cuenta ella, en la esquina de su casa, que queda en el barrio Castilla, paró para llevarla al hospital, pero ella decide esperar al mismo agresor para irse con él en la moto hasta el hospital. Estaba destrozada (...) su hijo estaba debatiendo en ese momento entre la vida y la muerte, en una unidad de cuidados intensivos, pero nada más por haber, haber permitido que esto ocurriera. O sea, de alguna manera no actuó a tiempo”, contó Vanegas el programa de entrevistas luego de su conversación con la madre de Nairkel.

Consultada sobre el proceso judicial, Daniela expresó su deseo de que el caso no quede impune y remarcó la importancia de que se haga justicia. “Quiero que pague por lo que le hizo a mi niño, no hay consuelo para este dolor, pero al menos que su muerte no quede olvidada”, pidió. La madre también habló sobre el acompañamiento que ha recibido tras el crimen y la importancia del apoyo psicológico para su familia.

Sindy Vanegas cuestionó a la entrevistada respecto a las acciones legales en curso y la atención recibida por parte de las autoridades. Daniela mencionó que mantiene esperanza en el avance del proceso y en la protección para ella y su familia mientras avanza la investigación.

Entierro de Nairkel

En la Villanueva Casa de Velación, familiares y allegados de Nairkel se han congregado para rendirle homenaje en sus honras fúnebres, acompañando el duelo y compartiendo mensajes de despedida en un ambiente de recogimiento.

El sepelio está programado para el jueves 18 de septiembre a las 9:00 a. m., en la Parroquia Jesús Nazareno, donde se oficiará una ceremonia religiosa antes de proceder con el traslado final hacia el Cementerio Universal, sitio designado para el entierro. De esa manera, el círculo íntimo y quienes compartieron vivencias con Nairkel cumplirán con el último adiós, brindando una muestra de afecto y respeto en este significativo momento.