Colombia

Petro dejó esperando por cinco horas a estudiantes de la UIS para la inauguración del edificio del Instituto de Lenguas: “No adjudicó nada”

El evento, programado para 1:00 p.m. del miércoles 17 de septiembre de 2025, solo pudo iniciar cerca de las 6:00 p.m., cuando el primer mandatario finalmente hizo acto de presencia

Luciano Niño

Por Luciano Niño

Guardar
Petro no dio explicaciones sobre
Petro no dio explicaciones sobre su retraso para llegar a Bucaramanga Santander - crédito Presidencia/X

La inauguración del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la Universidad Industrial de Santander (UIS) se vio marcada por la prolongada espera de los asistentes, quienes permanecieron más de cinco horas en el campus central de Bucaramanga, Santander antes de la llegada del presidente Gustavo Petro.

El evento, programado para la 1:00 p.m. del miércoles 17 de septiembre de 2025, solo pudo iniciar cerca de las 6:00 p.m., cuando el mandatario finalmente hizo acto de presencia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La obra, que consta de cinco pisos, 35 aulas y dos salas de realidad virtual, está destinada a beneficiar a más de 2.600 universitarios. Según la UIS, la nueva infraestructura representa “una de las principales apuestas para mejorar la calidad académica y ampliar las oportunidades de formación en idiomas para estudiantes y comunidad en general”, declaración realizada durante la ceremonia en la que también participaron el rector Hernán Porras Díaz y el ministro de Educación, Daniel Rojas.

Petro se demoró cinco horas
Petro se demoró cinco horas en atender a los estudiantes de la UIS - crédito X

La demora en la llegada del presidente generó reacciones en redes sociales, donde varios ciudadanos expresaron su inconformidad tanto por el retraso como por la presencia de Gustavo Petro en la inauguración. Entre los comentarios difundidos se encuentran: “A sacar pecho el Gobierno nacional. No aportó ni un peso para estas obras”, “Que viene a inaugurar lo que otro hizo” y “Petro no adjudicó nada, obras de Duque”.

En el acto de inauguración estuvo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, que ha mantenido diferencias políticas con el presidente Petro. El propio Díaz confirmó su asistencia y detalló la distribución de los recursos invertidos en la construcción: “Claro que asistiré a la inauguración del nuevo edificio del Instituto de Lenguas de la UIS donde estará el presidente Gustavo Petro, nosotros pusimos 20 mil millones de pesos y el Gobierno puso 5 mil millones”, manifestó el mandatario departamental.

Petro llegando a destiempo a los eventos: una constante en su mandato

El 29 de agosto de 2025, en la capital del departamento de Santander, el jefe de Estado iba a dar un discurso sobre la cobertura del programa Colombia Mayor en la plazoleta Luis Carlos Galán a las 11 a. m. Sin embargo, se dirigió al público, mayoritariamente adultos de la tercera edad, a las 2:00 p. m.

Petro anunció evento en Bucaramanga
Petro anunció evento en Bucaramanga y no ha llegado - crédito @petrogustavo/X

El Gobierno nacional no reveló la razón del retraso del presidente Petro, causando indignación entre los asistentes al evento y miles de personas que se manifestaron en redes sociales.

El 19 de agosto de 2025, el presidente Gustavo Petro admitió frente a su gabinete y la audiencia de un Consejo de Ministros que no asistió a una reunión programada con la Unión Sindical Obrera (USO) porque, según sus palabras, “terminé dormido y no me despertaron”. Esta confesión, registrada en la emisión oficial, provocó reacciones negativas en redes sociales.

El presidente confesó que aunque no asistió si considera importante reprogramar la reunión - crédito redes sociales

Durante el encuentro, Petro explicó que la cita con la USO formaba parte de su agenda oficial del día, pero no pudo cumplirla debido a este incidente. El mandatario enfatizó la importancia de reprogramar el diálogo con los trabajadores del sindicato, señalando que es esencial para tratar asuntos de relevancia nacional.

Desde su análisis, “hay que hacer una charla con los trabajadores sobre estas realidades científicas”, subrayando la necesidad de abordar temas vinculados al desarrollo de la agricultura y la industria.

En la cumbre de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se llevó a cabo del 26 al 30 de mayo de 2025, en Colombia, Petro dejó plantado al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el mandatario colombiano aludió hechos de fuerza mayor, por lo que fue reemplazado por la excanciller Laura Sarabia.

Temas Relacionados

Gustavo PetroInasistenciaEstudiantesUISBucaramangaPetro eventoPetro inasistenciaPetro estudiantesColombia-Noticias

Más Noticias

Petro alertó de un plan en su contra para judicializarlo en Estados Unidos, orquestado por la oposición: culpó a varios políticos

El mandatario puso en duda la validez de un eventual proceso en su contra, luego de afirmar que fue informado sobre reuniones entre políticos colombianos y estadounidenses, y recalcó que no tiene vínculo alguno con hechos relacionados con conspiración

Petro alertó de un plan

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Ante la alta demanda de boletería, la colombiana anunció en las últimas horas una nueva presentación en Argentina que modifica su itinerario

Shakira suma nuevo concierto de

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

El éxito de ‘La Plena’ interpretada por Beéle y producida junto a Ovy On The Drums, bajo el sello de la W Sound, llevó al influenciado paisa a competir con gigantes del género urbano en la próxima edición de la academia

Westcol se convirtió en el

Dayro Moreno volvió a ser la figura de Once Caldas: doblete para el triunfo 2-0 sobre Independiente del Valle en Copa Sudamericana

En medio de la celebración por sus 40 años, el delantero brilló en Quito y le dio la ventaja al “Blanco Blanco” para la vuelta, que será el 24 de septiembre en Manizales

Dayro Moreno volvió a ser

Abren investigación al juez que concedió casa por cárcel a Digno José Palomino, máximo líder de Los Pepes

Según el oficio de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, el juez concedió la detención domiciliaria “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”

Abren investigación al juez que
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Shakira suma nuevo concierto de

Shakira suma nuevo concierto de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’: cambió la fecha de cierre de su paso por Latinoamérica

Westcol se convirtió en el primer ‘streamer’ colombiano nominado a los Latin Grammy 2025: ya lo había manifestado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’ para mantener una unión de pareja fuerte: “No es una relación de dos, es de tres”

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados