Colombia

⁠Marcela Reyes sería la primera confirmada para ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se convertiría en la mejor pagada de todas las temporadas

La DJ ya habría firmado el contrato con el Canal RCN para hacer parte de la tercera temporada del ‘reality’ de convivencia desatando reacciones divididas en redes sociales

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La Dj sería la mejor
La Dj sería la mejor paga de la próxima temporada del reality del Canal RCN - crédito @marcelareyes/ Instagram

La DJ y empresaria Marcela Reyes ha llamado de nuevo la atención en redes sociales después de que, al parecer, se convirtiera en una de las primeras confirmadas para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La presencia de la DJ como una de las participantes para el reality de convivencia viene sonando como uno de los favoritos desde la primera versión del programa. Sin embargo, solo ha pisado la casa estudio como invitada a una de las fiestas que se realizaron en la segunda temporada.

Una de las primeras fuentes en asegurar que la DJ estaría en la temporada 2026, fue Rechismes, quien desde su cuenta de Instagram aseguró que “fuentes cercanas al canal” les confirmaron que Reyes ya habría firmado un contrato, además de ser una de las mejores pagadas de todas las temporadas.

Aunque ni Reyes ni el Canal RCN han confirmado a ninguno de los famosos que vivirán en la casa estudio en 2026, algunos insiders y fanáticos del programa aseguran que los productores han estado interesados en Marcela desde las ediciones anteriores.

Marcela tendría el contrato más
Marcela tendría el contrato más costoso de todas las temporadas de La casa delos famosos - crédito @marcelareyes/Instagram

“Muy seguramente va a estar, se merece todo lo malo dentro del programa”, “No se lo merece por mal amiga y aprovechada“, ”La sacamos en la primera eliminación 😂“, ”Ahora se escapa el novio de la cárcel y le llega en un congelado 😂“, ”Prepararé desde ya mis 🍿 porque si, si se llega a ese acuerdo e ingresa se viene unas funas y muchas verdades al aire“, ”Contrataron a temu Karina“, son varias de las reacciones ante la supuesta confirmación de Reyes en el reality.

Además, el periodista Carlos Ochoa, también reveló una lista de famosos que ya habrían firmado contrato o estarían en diálogo con el canal, entre ellas Marcela Reyes. “Marcela dejaría las torna mesas por unos mesecitos mientras que entra a La casa de los famosos Colombia, desde el año pasado la estaban pidiendo”, reveló Ochoa.

Los seguidores del formato están a la espera de que el canal o algunos famosos que han sido sonados en redes sociales como posibles participantes, confirmen su ingreso al reality.

Seguidores del programa aseguran que
Seguidores del programa aseguran que Marcela sera una copia de Karina García en el reality - crédito @marcelareyes/IG

Los otros nombres que suenan para ‘La Casa de los Famosos’ encienden las redes sociales

Días atrás, el programa Lo Sé Todo difundió un primer grupo de celebridades que, según su información, habrían recibido invitaciones para sumarse a la próxima edición del reality.

Entre los mencionados figuran Gustavo Ángel, Paola Dulce, Renata González, Xilena Aycardi, Rosmary Bohorquez, Norida Rodríguez y Linda Lucia Callejas. De acuerdo con el reporte, aunque estos nombres ya estarían en la mira de la producción, aún no se habría concretado ningún acuerdo formal.

Estrada aparece en varias de
Estrada aparece en varias de las supuestas listas de los famosos que estarían en la tercera temporada - crédito @alejoestrada/Instagram

La especulación se amplió cuando Yina Calderón abordó el tema en una transmisión en vivo junto a Melisa Gate. Calderón aportó nuevos nombres a la discusión, señalando: “Alejandro Estrada, el que le puso los cachos a Nataly Umaña (…) La olvidada de Manuela Gómez, Mateo Carvajal no, pero por muy buenas fuentes, presuntamente va en reemplazo un tipo que se llama Matías Ochoa, un argentino”. Además, añadió: “Y les tengo un último nombre, Felipe Saruma, presuntamente Mariana Zapata”.

A la lista de rumores se sumó el contenido compartido por Carlos Ochoa, quien expuso más figuras que, según sus fuentes, estarían siendo consideradas. Ochoa enfatizó que ninguno de estos nombres ha firmado contrato hasta el momento. Entre los posibles seleccionados mencionó a Juliana Calderón, la hija de Natalia Paris, Paisa Vlogs, Valentino Lázaro, Manuela Gómez, Marcela Reyes, Karola, Carolina Picorios, Dani Duke, Tatana Mejía, hermana de Tatán y Juanse Laverde.

El creador de contenido Valentino Lázaro compartió recientemente en el programa Dímelo King que circula en internet un grupo de celebridades que, según se especula, estarían siendo consideradas por Canal RCN para el ciclo que se estrenaría en el primer semestre de 2026.

La hermana de Yina estaría
La hermana de Yina estaría siendo considerada por el Canal RCN - crédito @julianacalderon12 / Instagram

Según explicó Valentino Lázaro en su intervención, la lista ha captado la atención de los usuarios, aunque él mismo puso en duda su autenticidad. “Aparentemente, se filtra los seleccionados para La casa de los famosos, digo aparentemente, porque hay una foto mía, pero a mí no me han llamado, pero de más que le atinan a uno que otro”, afirmó el influencer en el espacio televisivo.

Entre los nombres que se mencionan en la supuesta lista figuran La Barbie colombiana, Karola Alcendra y Marcela Reyes. Sobre esta última, Valentino precisó: “Marcela Reyes estaba loca por ir”, mientras que en redes sociales se multiplicaron los comentarios sobre la posible participación de estos personajes.

