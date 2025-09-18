Las temidas amenazas de alias Satanás y Moisés, que continuarían liderando las extorsiones en Bogotá desde la cárcel

crédito Mebog

A pesar de su captura en noviembre de 2023, José Manuel Vera, conocido como alias Satanás, no habría dejado a un lado sus actividades delictivas, o por lo menos esa es una de las hipótesis de las autoridades tras conocer denuncias de extorsión a conductores informales en el norte de Bogotá, atribuidos a Los Satanás, junto a alias Moises, que fue capturado en marzo de 2025.

Y es que la violencia y la extorsión han alterado la vida diaria de los transportadores informales en el norte de la capital colombiana, donde una reciente escalada de ataques habría dejado a un conductor asesinado y otro herido por negarse a pagar las sumas exigidas por la estructura criminal.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En barrios como Toberín y Cantalejo, la presión de supuestos integrantes de esta organización mantiene un ambiente de miedo e incertidumbre entre quienes dependen de los camiones tipo chana para subsistir.

José Manuel Vera, alias Satanás, continuaría liderando extorsiones desde la cárcel - crédito Infobae Colombia

Durante las últimas semanas, los conductores informales denunciaron atentados con arma de fuego y la aparición constante de panfletos amenazantes. Los hechos más graves incluyen el asesinato de un transportador en el barrio Cantalejo, localidad de Suba, que falleció tras ser atacado por sicarios cuando se negó a pagar las sumas impuestas por la organización.

Otro conductor resultó gravemente herido por disparos en las piernas, mientras el temor se extiende entre quienes han recibido amenazas similares. Los panfletos, dejados sobre motocicletas en las zonas afectadas, son una señal cotidiana del peligro que enfrentan estos trabajadores.

Exigencias económicas y amenazas de la estructura criminal

De acuerdo con las denuncias, conocidas por Blu Radio, las exigencias económicas de los delincuentes alcanzarían montos de hasta $1.000.000 mensuales por cada vehículo, una cifra que los transportadores consideran imposible de cubrir.

Estas son los panfletos donde amenazan de muerte a transportadores informales - crédito Saulo Páez Villarreal /Facebook

Los métodos de intimidación incluyen mensajes directos y panfletos con advertencias explícitas. Uno de estos comunicados, dirigido a los conductores de las chanas de Toberín y sus alrededores, advierte: “Les hicimos un llamado y no se comunicaron, este es el segundo aviso si no llaman a cuadrar con nosotros vamos a empezar a matarlos. El tercer llamado será dejando un muerto. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio. Atentamente: ‘Satanás’, ‘Moisés’.” El contenido de estas amenazas ha incrementado la sensación de vulnerabilidad entre los afectados.

Las investigaciones policiales conocidas por el medio señalan a alias Satanás como el principal responsable de la ola de extorsiones y violencia, con la colaboración directa de su segundo al mando, conocido como “Moisés”.

Según las autoridades, la estructura opera con una dinámica que combina ataques armados, intimidación escrita y la exigencia sistemática de pagos a los transportadores informales. El asesinato del conductor en Cantalejo, perpetrado por una mujer que viajaba como pasajera en una motocicleta, es uno de los episodios más lamentables ocurridos en los últimos días.

Detalles del homicidio de un conductor informal en el barrio Cantalejo

El conductor de una camioneta que laboraba de manera informal fue asesinado alrededor de las 8:00 p. m. del lunes 15 de septiembre en el barrio Cantalejo, ubicado en la localidad de Suba.

Según información proporcionada por las autoridades, el crimen fue ejecutado por una mujer que se movilizaba como parrillera en una motocicleta.

Los criminales que amenazarían bajo el mando de alias Satanás exigen $1.000.000 a los conductores - credito Colprensa

Testigos del sector indicaron que el vehículo de la víctima era perseguido por la motocicleta antes del ataque. La mujer habría accionado el arma de fuego y luego huyó del lugar, dejando consternados a los vecinos del barrio.

Tras el atentado, unidades policiales se desplazaron al sitio del suceso, donde encontraron al conductor aún con signos vitales. El hombre fue trasladado de inmediato a un centro asistencial cercano. Pese a los esfuerzos médicos, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que inició la investigación del caso y se encuentra revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el fin de identificar y ubicar a los responsables del homicidio, que sería el grupo de extorsionistas que amenazan bajo el nombre de alias Satanás y Moisés. A su vez, las autoridades instaron a la ciudadanía a denunciar hechos delictivos que puedan afectar la seguridad de la capital.