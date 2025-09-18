Colombia

La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

Más de un centenar de teatros de todo el país se suman al evento, que coincidirá con el estreno de varios largometrajes esperados por los amantes del “séptimo arte”

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
La Fiesta del Cine regresa
La Fiesta del Cine regresa a Colombia el 25 y 26 de septiembre con funciones a precios especiales en 127 teatros del país - crédito VisualesIA

El regreso de la Fiesta del Cine transformará el 25 y 26 de septiembre de 2025 en una celebración nacional para los amantes del séptimo arte en Colombia.

Durante estos dos días, los espectadores podrán acceder a funciones en todo el país a precios especiales, gracias a la colaboración de las principales cadenas de cine y a una cartelera que abarca desde grandes estrenos hasta opciones para todos los públicos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Los asistentes podrán disfrutar de
Los asistentes podrán disfrutar de todos los formatos de cine, incluyendo 2D y especiales, a precios reducidos durante el evento - crédito VisualesIA

La preventa de entradas dará inicio el martes 23 de septiembre, permitiendo a los interesados adquirir sus boletos tanto en las taquillas de los teatros como a través de las páginas web y aplicaciones móviles de cada exhibidor. Esta anticipación en la venta busca facilitar el acceso y evitar aglomeraciones, ofreciendo a los cinéfilos la oportunidad de asegurar su lugar en las funciones más esperadas.

La iniciativa cuenta con la participación de las exhibidoras Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis, buscando garantizar la mayor covertura posible, así como una oferta variada de funciones y formatos.

Las principales cadenas de cine
Las principales cadenas de cine de Colombia ofrecen entradas desde $6.000 y promociones en confitería durante la Fiesta del Cine - crédito cortesía Agencia Jaque

Durante la Fiesta del Cine, los asistentes podrán disfrutar de todas las funciones en formato 2D por un costo de $6.000, mientras que los formatos especiales tendrán un costo de $9.000. Estas tarifas promocionales aplican en todas las salas seleccionadas, lo que representa una oportunidad única para acceder a la experiencia cinematográfica a precios accesibles. Además, la oferta incluye todos los formatos disponibles, ampliando las opciones para los diferentes gustos y preferencias del público.

El evento se desarrollará en 127 teatros distribuidos a lo largo del territorio nacional, lo que refuerza el alcance de la iniciativa y su objetivo de llegar a la mayor cantidad de espectadores posible. Esta cobertura nacional permite que tanto grandes ciudades como municipios intermedios participen de la celebración, consolidando la Fiesta del Cine como un acontecimiento de carácter inclusivo y masivo.

La Fiesta del Cine se
La Fiesta del Cine se realizará en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y más de 40 municipios - crédito VisualesIA

Como complemento a los precios especiales en boletería, los organizadores han dispuesto promociones exclusivas en combos de confitería, diseñadas para enriquecer la experiencia de los asistentes y hacer de la visita al cine una jornada completa de entretenimiento familiar.

Del terror al anime: los protagonistas en la cartelera de la Fiesta del Cine

El Conjuro 4 es una
El Conjuro 4 es una de las películas que coincidirán con la Fiesta del Cine - crédito Warner Pictures

La cartelera de la Fiesta del Cine destaca por su variedad y atractivo. Entre los títulos más esperados figuran El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito, junto a estrenos como Ne Zha 2 y una amplia selección de películas para todos los públicos. Esta diversidad busca satisfacer tanto a los seguidores de las grandes franquicias como a quienes prefieren propuestas alternativas o familiares.

La nueva película de 'Demon
La nueva película de 'Demon Slayer' ya superó el récord de estreno más taquillero en la historia de Japón y espera replicar dicho éxito en Colombia - créditos: YouTube / Sony Pictures Entertainment

La lista de ciudades participantes abarca una extensa geografía, incluyendo a Bogotá; Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, La Ceja, Medellín, Rionegro y Sabaneta en Antioquia; Barranquilla, Soledad y Santo Tomás en Atlántico; Cartagena de Indias y Turbaco en Bolívar; Tunja en Boyacá; Manizales en Caldas; Florencia en Caquetá; Yopal en Casanare; Valledupar en Cesar; Quibdó en Chocó; Chía, Girardot, Madrid, Mosquera y Soacha en Cundinamarca; Neiva en Huila; Riohacha en La Guajira; Santa Marta en Magdalena; Villavicencio en Meta; Ipiales y Pasto en Nariño; Cúcuta en Norte de Santander; Armenia en Quindío; Dosquebradas y Pereira en Risaralda; Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca en Santander; Sincelejo en Sucre; Ibagué en Tolima; Buga, Buenaventura, Cali, Palmira, Tuluá y Valle del Cauca en Valle del Cauca; Popayán en Cauca; y Montería en Córdoba.

El propósito central de la Fiesta del Cine es fortalecer la cultura cinematográfica en Colombia y ofrecer un espacio de encuentro para las familias y los aficionados al cine. La iniciativa reafirma el compromiso del sector por acercar el cine a más personas y consolidar su papel como motor de entretenimiento y como herramienta de cohesión social.

Temas Relacionados

Fiesta del CineCartelera de Cine en ColombiaDemon SlayerEl Conjuro 4Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Siendo el único equipo colombiano que queda vivo en un certamen internacional en 2025, busca la ventaja en la ida ante uno de los favoritos a salir campeón

EN VIVO Independiente del Valle

Abren investigación al juez que concedió casa por cárcel a Digno José Palomino, máximo líder de Los Pepes

Según el oficio de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico, el juez concedió la detención domiciliaria “sin presuntamente el cumplimiento de los requisitos para ello”

Abren investigación al juez que

Cnsc realizará pruebas escritas para 4.252 aspirantes en siete ciudades el domingo 21 de septiembre: estas son las recomendaciones

Candidatos seleccionados tras superar requisitos mínimos presentarán exámenes en ocho sedes, bajo estricta vigilancia y con horarios definidos para evitar contratiempos durante la jornada de selección pública

Cnsc realizará pruebas escritas para

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

Los seguidores expresaron inquietudes sobre la repercusión que podría tener el artista al ingresar a un espacio televisivo conocido por las dinámicas conflictivas

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Con boletas para el concierto de Shakira en noviembre, perros rescatados en Bogotá tendrían diferentes beneficios

El evento forma parte de la gira mundial ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ y se celebrará en el Vive Claro, uno de los espectáculos más anticipados en la cartelera cultural del país

Con boletas para el concierto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a base

Ataque con explosivos a base militar en Anorí, Antioquia, dejó varios heridos

La intimidante estrategia con la que las Acsn imponen la ley en Santa Marta: “Gracias por perdonarme la vida”

Enfrentamientos entre facciones de la disidencia de ‘Calarcá’ obligaron a decretar un toque de queda en Briceño, Antioquia: esta sería la razón de las disputas

Alcalde de Arauca denunció que ha tenido que costear de su salario la gasolina de la fuerza pública por falta de recursos

Video: se conoce el momento exacto del homicidio de Gabriela Trejos, hija de exdirectivo de la Cámara de Comercio de Buga

ENTRETENIMIENTO

Martín Elías Jr fue preseleccionado

Martín Elías Jr fue preseleccionado para la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’: estas fueron las reacciones

Sebastián Caicedo reveló el ‘ingrediente’ para mantener una unión de pareja fuerte: “No es una relación de dos, es de tres”

Marbelle se fue contra la JEP por su fallo contra excomandantes de las Farc: “Salieron premiados a sembrar arbolitos”

El otro París, la película romántica que arrasa en su semana de estreno en Netflix Colombia

Participantes de ‘MasterChef Celebrity’ proponen castigo a Luis Fernando Hoyos por su prolongada ausencia

Deportes

EN VIVO Independiente del Valle

EN VIVO Independiente del Valle vs. Once Caldas, cuartos de final de la Copa Sudamericana: doblete de Dayro Moreno en Quito

Esta es la programación para los cuartos de la Copa Colombia 2025: solo queda un partido pendiente

Video: Mateo Carabajal vio la roja directa tras fuerte agresión contra jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Millonarios mandó a la basura todo su proceso exitoso: se acerca a su peor campaña en la década

Atlético Nacional fracasaría con su nuevo entrenador: tiene una larga lista de malos resultados