La Fiesta del Cine regresa a Colombia: boletas desde $6.000 en las principales salas del país

El regreso de la Fiesta del Cine transformará el 25 y 26 de septiembre de 2025 en una celebración nacional para los amantes del séptimo arte en Colombia.

Durante estos dos días, los espectadores podrán acceder a funciones en todo el país a precios especiales, gracias a la colaboración de las principales cadenas de cine y a una cartelera que abarca desde grandes estrenos hasta opciones para todos los públicos.

La preventa de entradas dará inicio el martes 23 de septiembre, permitiendo a los interesados adquirir sus boletos tanto en las taquillas de los teatros como a través de las páginas web y aplicaciones móviles de cada exhibidor. Esta anticipación en la venta busca facilitar el acceso y evitar aglomeraciones, ofreciendo a los cinéfilos la oportunidad de asegurar su lugar en las funciones más esperadas.

La iniciativa cuenta con la participación de las exhibidoras Cinemark, Royal Films, Cinemas Procinal, Cineland y Cinépolis, buscando garantizar la mayor covertura posible, así como una oferta variada de funciones y formatos.

Durante la Fiesta del Cine, los asistentes podrán disfrutar de todas las funciones en formato 2D por un costo de $6.000, mientras que los formatos especiales tendrán un costo de $9.000. Estas tarifas promocionales aplican en todas las salas seleccionadas, lo que representa una oportunidad única para acceder a la experiencia cinematográfica a precios accesibles. Además, la oferta incluye todos los formatos disponibles, ampliando las opciones para los diferentes gustos y preferencias del público.

El evento se desarrollará en 127 teatros distribuidos a lo largo del territorio nacional, lo que refuerza el alcance de la iniciativa y su objetivo de llegar a la mayor cantidad de espectadores posible. Esta cobertura nacional permite que tanto grandes ciudades como municipios intermedios participen de la celebración, consolidando la Fiesta del Cine como un acontecimiento de carácter inclusivo y masivo.

Como complemento a los precios especiales en boletería, los organizadores han dispuesto promociones exclusivas en combos de confitería, diseñadas para enriquecer la experiencia de los asistentes y hacer de la visita al cine una jornada completa de entretenimiento familiar.

Del terror al anime: los protagonistas en la cartelera de la Fiesta del Cine

La cartelera de la Fiesta del Cine destaca por su variedad y atractivo. Entre los títulos más esperados figuran El Conjuro 4 y Demon Slayer: Castillo Infinito, junto a estrenos como Ne Zha 2 y una amplia selección de películas para todos los públicos. Esta diversidad busca satisfacer tanto a los seguidores de las grandes franquicias como a quienes prefieren propuestas alternativas o familiares.

La lista de ciudades participantes abarca una extensa geografía, incluyendo a Bogotá; Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, La Ceja, Medellín, Rionegro y Sabaneta en Antioquia; Barranquilla, Soledad y Santo Tomás en Atlántico; Cartagena de Indias y Turbaco en Bolívar; Tunja en Boyacá; Manizales en Caldas; Florencia en Caquetá; Yopal en Casanare; Valledupar en Cesar; Quibdó en Chocó; Chía, Girardot, Madrid, Mosquera y Soacha en Cundinamarca; Neiva en Huila; Riohacha en La Guajira; Santa Marta en Magdalena; Villavicencio en Meta; Ipiales y Pasto en Nariño; Cúcuta en Norte de Santander; Armenia en Quindío; Dosquebradas y Pereira en Risaralda; Barrancabermeja, Bucaramanga y Floridablanca en Santander; Sincelejo en Sucre; Ibagué en Tolima; Buga, Buenaventura, Cali, Palmira, Tuluá y Valle del Cauca en Valle del Cauca; Popayán en Cauca; y Montería en Córdoba.

El propósito central de la Fiesta del Cine es fortalecer la cultura cinematográfica en Colombia y ofrecer un espacio de encuentro para las familias y los aficionados al cine. La iniciativa reafirma el compromiso del sector por acercar el cine a más personas y consolidar su papel como motor de entretenimiento y como herramienta de cohesión social.