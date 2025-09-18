Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de video íntimo: “Nunca los borró”

Isabella ladera emprendió acciones legales en contra de Beéle - crédito Redes Sociales/IG

Uno de los temas más comentados en redes sociales fue la filtración de un video íntimo cuyos protagonistas eran la modelo y creadora de contenido venezolana Isabella Ladera y el reguetonero colombiano Beéle.

Ante la divulgación de este contenido, fueron varias figuras las que alzaron su voz entre los que se encontraban Gabriela Tafur y la modelo caleña Elizabeth Loaiza, que aseguró que su hija por poco vive una situación similar.

Aunque ninguno de los dos se pronunció en el momento de manera oficial sobre el hecho, en sus publicaciones sí se replicaron algunas indirectas por lo ocurrido.

La publicación del video fue rechazada por la modelo y sus abogados - crédito X

Días después del escándalo, se conoció que la venezolana tomó la decisión de demandar a su expareja por la filtración de este material explícito y personal, que de acuerdo con su versión, debió borrarse de la galería para evitar este tipo de filtraciones.

Adicionalmente, el comunicado alcanza a terceros que todavía no son identificados y señalados de haber filtrado los videos en diferentes plataformas.

El comunicado de la demanda fue emitido por el bufete The Hachar Law Group encargados de representar legalmente a Ladera hacen énfasis en que el caso va enfocado en la protección de la privacidad e integridad de la modelo.

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona generando daño en el contexto de su entretenimiento”, expresó la modelo en relación con el proceso judicial.

El comunicado fue revelado por el paparazi Jordi Martin en sus redes sociales, pues ha estado atento a los movimientos legales de Isabella Ladera tras conocerse los videos íntimos.

Isabella Ladera demanda a Beéle por filtración de su video íntimo - crédito @jordimartinpaparazzi/IG

El caso, registrado en el Condado de Miami-Dade, Florida, llegó a la Justicia estadounidense el 15 de septiembre de 2025, según confirmó el bufete de en el comunicado.

La modelo detalló en su denuncia que ambos tenían acceso al video, pero ella eliminó la grabación de su dispositivo por solicitud de Beéle, mientras que el artista colombiano se negó a borrarla.

El equipo legal de Ladera clasificó los hechos como “una violación deliberada y maliciosa de la privacidad”, de acuerdo con el comunicado.

La demanda exige una indemnización superior a los cincuenta mil dólares estadounidenses, bajo acusaciones de invasión de privacidad, acoso sexual digital e imposición de angustia emocional.

El bufete resaltó la dimensión del daño personal y profesional que la filtración trajo a la modelo, enfatizando que el impacto se agravó por la viralización del material.

Por su parte, Brandon De Jesús López Orozco —nombre legal de Beéle— negó toda participación en la divulgación del video.

Isabella Ladera y Beéle continúan compartiendo su relación en redes sociales - crédito @isabella.ladera/Instagram

A través de declaraciones atribuidas a su equipo legal, el cantante contestó la acusación e introdujo que analizará acciones legales contra los responsables de difundir el contenido, defendiendo su posición y desacreditando las afirmaciones en su contra.

El caso permanecerá en evaluación por las autoridades estadounidenses y se prevén nuevos pronunciamientos por parte de ambos involucrados y sus representantes legales en los próximos días.

Beéle también emprendió acciones legales

Beéle comunicado

En este sentido, los abogados puntualizan que las personas que resulten responsables en la comisión de los hechos, “el equipo legal exigirá la máxima responsabilidad conforme a la ley, protegiendo en todo momento la intimidad y los derechos” tanto de Beéle como de Isabella.

Los representantes del cantante colombiano insisten en que se han solicitado a las principales plataformas digitales y servidores de internet eliminar de manera inmediata cualquier publicación relacionada con este contenido con el fin de reafirmar su compromiso por proteger la privacidad de su representado.

Como parte del llamado a la opinión pública, el comunicado contiene un mensaje enfático: “Reiteramos que urge a todos los medios de comunicación hacer un llamado a abstenerse de compartir, replicar o referenciar estos contenidos que atentan contra la salud mental y la privacidad de las víctimas y sus familias”.